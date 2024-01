La FAA mantiene en tierra el Boeing 737 Max 9 mientras revisa inspecciones y datos.

El comunicado de la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) publicado el viernes indicó que, después de revisar las instrucciones de Boeing para inspeccionar los aviones Boeing 737 Max 9 que están en tierra, se ha decidido buscar más información antes de permitir que se reanude el vuelo. Según la declaración, la FAA también dijo que mantendría los Boeing 737 Max 9 “en tierra hasta que se realice una inspección y mantenimiento extensivos y se revise la información de las inspecciones”. El anuncio se produce exactamente una semana después del incidente dramático en vuelo en el vuelo 1282 de Alaska Airlines, cuando una pieza denominada tapón de puerta fue arrancada del costado del avión. Solo después de esos pasos adicionales, la agencia aprobará “un extenso y riguroso proceso de inspección y mantenimiento para devolver los aviones 737 MAX-9 al servicio”, indicó la FAA. En Estados Unidos, ciento setenta y uno de los aviones siguen en tierra mientras las aerolíneas Alaska y United esperan la guía actualizada de inspección de emergencia por parte de la FAA. La FAA planea recopilar datos de la inspección de 40 de los aviones utilizando los procedimientos de Boeing antes de decidir si el proceso funcionará para el resto de los aviones en tierra. No está claro si los 40 aviones provendrán de la flota de Alaska Airlines o de la flota de United Airlines, las dos aerolíneas que operan este modelo de aeronave, o de ambas. “Estamos trabajando para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir”, dijo en un comunicado el administrador de la FAA, Mike Whitaker. La FAA agregó en el comunicado que “se siente alentada por la naturaleza exhaustiva de las instrucciones de Boeing para las inspecciones y el mantenimiento”. Pero la agencia dijo que llevará a cabo “una revisión completa de los datos” después de las primeras 40 inspecciones. El último movimiento de la agencia se produjo mientras la FAA también planea auditar la línea de producción del Boeing 737 Max 9 y sus proveedores, con un enfoque en asegurar el control de calidad. La auditoría también evaluará “los riesgos de seguridad en torno a la autoridad delegada y la supervisión de calidad”, una práctica que Whitaker dijo en un comunicado que “es hora de reexaminar”. Whitaker también planteó la posibilidad de externalizar parte de la supervisión. “La FAA está explorando el uso de un tercero independiente para supervisar las inspecciones de Boeing y su sistema de calidad”, dijo Whitaker en el comunicado. Boeing, en un comunicado, dijo que acoge con satisfacción esta atención adicional. “Agradecemos el anuncio de la FAA y cooperaremos plena y transparentemente con nuestro regulador”, dijo Boeing. “Apoyamos todas las acciones que fortalezcan la calidad y la seguridad, y estamos tomando medidas en todo nuestro sistema de producción”. La falta de un plazo por parte de la FAA plantea la posibilidad de que los aviones permanezcan en tierra durante algún tiempo hasta que el regulador pueda asegurarse de que son seguros para volar. Alaska Airlines dijo en un comunicado el miércoles que canceló todos los vuelos en aviones 737-9 Max hasta el sábado 13 de enero, lo que equivale a unos 110-150 vuelos por día. Todavía no ha anunciado ningún vuelo futuro. United también ha estado cancelando cientos de vuelos diarios debido a la puesta a tierra. El martes, el CEO de Boeing, David Calhoun, reconoció en una reunión de seguridad interna de la empresa que el incidente de Alaska Airlines fue un “error”. “Vamos a abordar esto reconociendo nuestro error”, dijo Calhoun al personal el martes, según un video de la reunión proporcionado a CNN por Boeing. “Vamos a abordarlo con un 100% de transparencia en cada paso del camino”. El miércoles, Calhoun admitió en una entrevista con CNBC que la falla del enchufe de la puerta fue un “horrible escape” de sus procesos de fabricación y control de calidad. Cuando se le preguntó qué había sucedido exactamente, Calhoun dijo a CNBC: “Lo que sucedió es exactamente lo que vieron, un enchufe del fuselaje se desprendió. Ese es el error, no puede volver a suceder”. En esa entrevista, Calhoun hizo hincapié en que confía en el trabajo en curso de la FAA para “inspeccionar todos y cada uno de los aviones” y asegurarse de que “estén en conformidad con nuestro diseño, que es un diseño probado”. Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, dijo el miércoles a Poppy Harlow de CNN en “CNN This Morning” que la FAA y Boeing “realmente necesitan esa información sobre cómo ocurrió esto antes de que puedan tomar medidas para despegar los aviones”. “Recomendaría que no vuelvan a ponerlos en servicio hasta que sepan exactamente cómo ocurrió esto”, dijo Homendy. “Eso les dirá qué inspecciones deben llevarse a cabo y qué reparaciones deben realizarse”. Una fuente de Boeing dijo a CNN que la empresa cree que “el error en cuestión” se introdujo en la cadena de suministro de fabricación de la aeronave. Durante cinco años, Boeing ha enfrentado repetidos problemas de calidad y seguridad con sus aviones, lo que llevó a la puesta a tierra a largo plazo de algunos aviones y a la suspensión de las entregas de otros. El diseño del 737 Max se encontró responsable de dos accidentes mortales: uno en Indonesia en octubre de 2018 y otro en Etiopía en marzo de 2019. Juntos, los dos accidentes ocasionaron la muerte de las 346 personas a bordo de los dos vuelos y llevaron a una puesta a tierra de 20 meses de los aviones más vendidos de la empresa, lo que le costó más de 21.000 millones de dólares. Comunic

aciones internas publicadas durante la puesta a tierra del 737 Max mostraron a un empleado describiendo al avión como “diseñado por payasos, que a su vez son supervisados por monos”. A finales del mes pasado, Boeing pidió a las aerolíneas que inspeccionaran todos sus jets 737 Max en busca de un posible perno suelto en el sistema de timón después de que una aerolínea descubriera un problema potencial con una pieza clave en dos aviones. Sus problemas de calidad e ingeniería se han extendido más allá del 737. Boeing también tuvo que detener la entrega de su 787 Dreamliner, aproximadamente durante un año a partir de 2021 y nuevamente en 2023, debido a problemas de calidad citados por la FAA. Y el avión 777 también sufrió una puesta a tierra tras una falla del motor en un vuelo de United que esparció restos del motor en casas y tierras bajo el avión. Esta historia ha sido actualizada con desarrollos y contexto adicionales.