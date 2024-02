La esposa de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, dice que tomará su lucha.Yulia Navalnaya, esposa de Alexei Navalny, afirma que asumirá su lucha.

Señales de Semáforo

Apoyado por

Insights de The Guardian, el Financial Times y Novaya Gazeta Europe

Yulia Navalnaya, la esposa del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, dijo que continuaría la lucha de su difunto esposo contra el presidente Vladimir Putin.

Navalnaya, descrito por algunos como la “Primera Dama” de la oposición rusa, llamó a los partidarios a que se unieran a ella en un video de nueve minutos compartido en redes sociales días después de la muerte de Navalny en una colonia penal ártica el viernes.

“Continuaré el trabajo de Alexei Navalny … Quiero vivir en una Rusia libre, quiero construir una Rusia libre”, dijo. “Les pido que compartan conmigo la rabia. La furia, enojo, odio hacia aquellos que se atreven a matar nuestro futuro”.

Navalnaya ha dicho que Putin mató a su esposo, un ex abogado de 47 años que era un crítico ferviente del presidente ruso y cumplía una condena de tres décadas por un juicio ampliamente reconocido como políticamente motivado. Los familiares y el equipo legal de Navalny han dicho que se les ha impedido ver su cuerpo en una morgue.

Señales de Semáforo: Insights globales sobre las noticias más importantes de hoy. El compromiso de Navalny con una Rusia libre da esperanza a la nación. Fuente: The Guardian

El autor ruso Mikhail Shishkin escribió en The Guardian que Navalny representaba una amenaza para la Rusia de Putin y puede haber sido asesinado por su disidencia. Es imposible saber qué tipo de presidente habría sido Navalny, dijo, porque “la única forma de averiguarlo habría sido que ganara unas elecciones libres, pero para eso necesitas ciudadanos libres”. Navalny regresó a Rusia desde un hospital alemán donde fue tratado por envenenamiento en 2021, sabiendo que probablemente sería encarcelado por su franca oposición al Kremlin. “Al existir, al negarse a ceder, al hacer ese sacrificio supremo, nos ha dado a todos esperanza. Ahora somos su esperanza”, escribió Shishkin.

El régimen de Putin se siente más seguro al silenciar a los disidentes. Fuente: Financial Times

Putin ahora está luchando “una guerra en dos frentes”, argumentó un experto. El presidente ruso no solo ha apuntado a los ucranianos en la invasión de casi dos años del país, sino también a los propios rusos, escribió Alexander Baunov, miembro principal del Carnegie Russia Eurasia Center, para el Financial Times. El régimen de Putin se ha vuelto agresivo y se ha sentido más seguro para tomar medidas severas contra los opositores políticos. “La muerte de Navalny es un hito profundo para la Rusia moderna”, escribió Baunov. El hecho de que fuera reconocido a nivel mundial como líder de la oposición en Rusia “irritaba profundamente al Kremlin”, agregó, “pero esa misma irritación es en sí misma un signo de que Putin no está tan seguro de sí mismo ni del futuro como quiere aparentar”.

No hay marcha atrás en la trayectoria política actual de Rusia. Fuente: Novaya Gazeta Europe

El asesinato probable de Navalny es un “punto de no retorno” para Putin, argumentó un periodista ruso. “Ahora está claro que su dictadura continuará exterminando personas hasta que se vea obligada a desistir”, escribió Kirill Martynov, el editor en jefe de Novaya Gazeta Europe, un medio independiente ruso. Los rusos que creían que Putin finalmente sería razonable, o que han hecho la vista gorda a la guerra en Ucrania, ahora no tienen otra opción que enfrentar la trayectoria de la nación, dijo. La muerte de Navalny pretendía “demostrar que no hay alternativa al camino actual y que atreverse siquiera a considerar otra podría desembocar en la aniquilación física”.