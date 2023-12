La escasez de mano de obra en Donetsk ocupado impulsada por el reclutamiento, según Kyiv

Las “autoridades” rusas continúan con la movilización forzada en territorios ocupados de Ucrania, lo que ha provocado una escasez crítica de trabajadores en Donetsk, informó el Centro de Resistencia Nacional (NRC) de Ucrania el 20 de diciembre.

El NRC informa de un déficit del 60% de conductores calificados en la empresa municipal de transporte de Donetsk. Como resultado, el transporte público de la ciudad está al borde del colapso, según el informe.

Lee también: ‘Te veremos en Donbas Arena después de la desocupación’: Partidarios en Donetsk muestran su apoyo a Shakhtar

Por lo tanto, las administraciones de ocupación designadas por Moscú están haciendo un llamamiento a Rusia para enviar trabajadores.

Lee también: El terrorista y ex jefe de la República Popular de Donetsk, Girkin, teme el mismo destino mortal que el líder de Wagner

La escasez de mano de obra también se ve agravada por la huida de civiles de la zona de guerra.

Lee también: El gabinete nombra nuevos gobernadores de las regiones de Donetsk y Rivne

Anteriormente, el 20 de diciembre, el NRC informó que las autoridades rusas en la región de Donetsk están cerrando las minas por no ser rentables y no pagan los salarios pendientes a los mineros. La deuda total con los trabajadores mineros supera los 200 millones de rublos (2,2 millones de dólares).

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine

Ver comentarios