La empresa gigante de semiconductores Arm supera a Airbnb y Starbucks a medida que la locura de la IA impulsa la guía.

En un año que será recordado por la inteligencia artificial, el diseñador de semiconductores Arm Holdings se anunció a nivel mundial con la mayor oferta pública inicial de 2023. Su último momento de hito significa que ahora puede ser mencionado en la misma oración que Starbucks y Airbnb.

El fabricante de chips con sede en el Reino Unido, propiedad de SoftBank Group, reportó ganancias impresionantes el jueves que ayudaron a que su precio de las acciones se disparara gracias a la creciente demanda corporativa de capacidades automatizadas.

Las acciones de Arm subieron un asombroso 47,9% el jueves después de que el grupo presentara los resultados del tercer trimestre para su año financiero 2024, superando las expectativas de ingresos y mejorando significativamente su guía para todo el año.

Arm busca crecimiento en su negocio de regalías, donde la creciente adopción de su tecnología Armv9 ayuda a la compañía a obtener ingresos cuando los clientes venden chips que utilizan la tecnología para cosas como computadoras y automóviles.

El grupo ha podido recibir el doble de regalías de esta tecnología en comparación con su oferta Armv8 anterior. Las ventas de regalías aumentaron un 11% a $425 millones.

Arm también genera ingresos de licencias por la venta de sus CPU Arm, la demanda está impulsada por “todo lo relacionado con la IA”, según su carta a los accionistas.

Las ventas totales aumentaron un 14% a $824 millones mientras que las utilidades brutas aumentaron un 13% a $788 millones.

“Arm generó otro trimestre de ingresos récord impulsados por la adopción continua de la plataforma de computación más prevalente del mundo”, dijo el CEO de Arm, Rene Haas.

“La ola de IA impulsó el crecimiento de las licencias, ya que estos nuevos dispositivos requieren la plataforma de computación más eficiente y potente de la industria de Arm”.

Los sorprendentes resultados han llevado al grupo a unos resultados récord adicionales, con Arm actualizando su guía para el año. Se espera que genere hasta $900 millones en ingresos en el cuarto trimestre de su año financiero.

Arm supera a los favoritos de tecnología y retail

La aprobación de los inversores de los resultados ayudó a que el valor de mercado de Arm saltara a $116.800 millones para cuando el NASDAQ cerró el jueves.

Los $37.600 millones que el grupo agregó a su valor en el espacio de un día casi equivalen al valor de mercado completo del gigante crediticio Experian. El aumento por sí solo colocaría a Arm entre las 500 empresas más valiosas del mundo.

También hace que Arm sea más valiosa que los nombres conocidos en los sectores minorista, tecnológico y energético como Starbucks, Airbnb y BP.

Arm se acerca ahora al top 10 de las acciones de semiconductores en términos de valoración y sin duda estará observando a su rival europeo ASML para su próxima adquisición.

La ganancia en el precio de las acciones de ARM “ciertamente contribuye a hacer interesante el espacio de acciones de EE. UU.”, dijo Dan Coatsworth, analista de inversiones de la corredora AJ Bell.

“Es uno de los beneficiarios de la carrera para implementar IA en innumerables industrias. La variación en el precio de las acciones significa que los inversores tienen un nuevo nombre en su radar para participar en el espacio en lugar de simplemente subirse al tren de Nvidia”.

La IPO de $55.000 millones de Arm fue la más grande de 2023, ya que el grupo recaudó $4.870 millones de inversores ávidos por subirse a un auge de la IA que hizo maravillas con las valoraciones de compañías como Nvidia y Microsoft el año pasado.

La compañía desairó a su país de origen, el Reino Unido, para cotizar en Estados Unidos en busca de mayor liquidez. Y obtuvo lo que pidió.

Las acciones se dispararon en su primer día de cotización gracias a una suscripción masiva, un aumento del 25% que ayudó a que cerrara $10.000 millones más alto que su precio de salida a bolsa ese día.

Su éxito también ha ayudado a impulsar a Softbank, que posee alrededor del 90% de Arm, a un resurgimiento de valor.

