Siempre sospechamos que nuestros teléfonos nos estaban escuchando, y ahora tenemos pruebas: la empresa de publicidad CMG Local Solutions revela que el “escucha activo” utiliza inteligencia artificial para capturar datos de voz que puede vender para dirigir anuncios.

¿Alguna vez has tenido una conversación con alguien sobre un artículo y luego has notado anuncios extrañamente familiares en tu iPhone o Android? Si es así, una agencia de marketing ha estado presumiendo de su habilidad para vender este tipo de datos a otras empresas, pero su blog que anunciaba la función ha desaparecido misteriosamente.

Como señaló originalmente 404 Media, CMG (Cox Media Group) Local Solutions lo llama Active Listening y hace referencia específica a conversaciones como “¿Veo moho en el techo?” o “Necesitamos una mejor tasa hipotecaria” como los datos que vendería a otras empresas. En la página original, 404 encontró el siguiente párrafo:

“¿Qué significaría para tu negocio si pudieras dirigirte a clientes potenciales que están discutiendo activamente su necesidad de tus servicios en sus conversaciones diarias? No, no es un episodio de Black Mirror, es Voice Data, y CMG tiene la capacidad de utilizarlo a su favor comercial.”

Nuestra Investigación

La página citada por 404 ha sido eliminada por CMG, sin embargo, investigaciones realizadas por iMore confirman que el grupo publicó una publicación de blog el 28 de noviembre titulada “Active Listening: Una visión general.” Esa página afirma, sin lugar a dudas, que “La escucha activa les da a las organizaciones claridad sobre los canales y el momento más efectivos para sus esfuerzos publicitarios. Al incorporar y analizar datos de clientes obtenidos de conversaciones que ocurren alrededor de dispositivos inteligentes, podemos señalar dónde y cuándo es más probable que los clientes interactúen con los anuncios.”

En las preguntas frecuentes en la parte inferior de la página, dice: “Nuestra tecnología está a la vanguardia del procesamiento de datos de voz. Podemos identificar compradores basándonos en conversaciones casuales en tiempo real. Puede parecer magia negra, pero no lo es: es inteligencia artificial. La creciente capacidad para acceder a datos de micrófono en dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas permite a nuestro socio tecnológico reunir y analizar datos de voz durante conversaciones previas a la compra”.

[Énfasis en negrita añadido por iMore]

Parafraseando a Jordan Belfort, ¿todo esto es legal? El post de CMG nuevamente dice “sí”, y afirma que “Cuando una nueva descarga de la aplicación o una actualización pide a los consumidores que acepten un acuerdo de términos de uso de varias páginas en algún lugar de la letra pequeña, la escucha activa a menudo está incluida”, lo que significa que los usuarios podrían estar aceptando esta práctica, según CMG. Como informó originalmente 404, “Cox Media Group (CMG) afirma que tiene la capacidad de escuchar las conversaciones ambiente de los consumidores a través de micrófonos integrados” no solo en teléfonos inteligentes, sino también en televisores inteligentes “y otros dispositivos para recopilar datos y usarlos para dirigir anuncios”, lo que sugiere que este no es un problema limitado a nuestros dispositivos móviles.

Cox Media Group es una agencia estadounidense que gestiona su propia empresa de publicidad, así como decenas de estaciones de TV y radio locales. Su empresa matriz, Apollo Global Management, es una firma de capital privado con cientos de miles de millones en activos. Si se presenta adecuadamente en el mercado de marketing, la escucha activa podría representar una verdadera violación de la privacidad, algo que Apple se enorgullece. CMG Local Solutions ha participado en más de 200,000 campañas de marketing digital desde su inicio y cita socios y editores en el campo como Amazon, Google, Microsoft y más. Hasta ahora, no estamos seguros en qué grado CMG Local Solutions ha utilizado la escucha activa, pero 404 informa que “la compañía señala que es ‘una técnica de marketing adecuada para el futuro. Disponible hoy'” y afirma haber encontrado un representante de la empresa en LinkedIn “pidiendo explícitamente a los interesados que se pongan en contacto con ellos sobre el producto.”

Personalmente, no me gusta la idea de que mis dispositivos me escuchen y mucho menos me gusta la idea de que esa información se utilice para venderme más cosas. Es difícil creer que muchos de los usuarios de teléfonos inteligentes modernos están al tanto, o consienten, en que este tipo de información se utilice, aparte de lo que CMG enumera en su sección de preguntas frecuentes sobre acuerdos de usuario. Como el sitio de CMG Local Solutions menciona el uso de inteligencia artificial para hacer esto, existe la posibilidad de que funcione como los asistentes inteligentes, procesando datos sin almacenarlos. Esto significa que tu dispositivo puede mostrar anuncios basados en algo que has dicho hoy, pero puede que no lo use para formar un conjunto de datos más amplio sobre tu género, edad, pasatiempos y más. Apple se enorgullece de tomar la privacidad del usuario muy en serio y promociona la privacidad como una de las características definitorias de usar sus productos, algo que la escucha activa, si se está usando en los iPhones, podría socavar seriamente.

Como estas páginas han sido eliminadas, CMG Local Solutions probablemente reconoce lo impopular que es este tipo de tecnología. Con suerte, esto la disuadirá de explorar más la escucha activa. Existe la posibilidad de que CMG publicara el artículo por error o haya quitado la página para revisarlo, y la compañía no estuvo disponible de inmediato para comentar sobre la historia. Actualizaremos esta historia en consecuencia con más información si eso cambia.

