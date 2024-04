La cámara del iPhone 16 Pro podría traer importantes mejoras [The CultCast]

La cámara del iPhone 16 Pro podría dejarnos boquiabiertos con nuevas mejoras.

Esta semana en el podcast de Cult of Mac: Los últimos rumores sobre la cámara del iPhone 16 Pro la hacen sonar mejor que nunca. No es ninguna sorpresa, considerando que Apple siempre destaca la cámara del iPhone cada año. Pero no podríamos estar más felices de tener a nuestra disposición herramientas fotográficas aún más refinadas.

También en The CultCast:

¡Un nuevo emulador de juegos retro para iPhone llamado Delta es todo un cambio de juego! Y esto es solo el comienzo de una revolución que se está gestando en la App Store subiendo de nivel.

Griffin conoce algunos ajustes de Mac que deberías cambiar para tener una mejor experiencia.

Hay muchas noticias importantes de Apple TV+, desde un nuevo programa del escritor detrás de Slow Horses y extensiones de series populares como Silo y For All Mankind.

Noticias principales de Apple esta semana

En el programa de esta semana: Tu anfitrión Erfon Elijah (@erfon), editor gerente de Cult of Mac Lewis Wallace (@lewiswallace) y escritor de Cult of Mac D. Griffin Jones (@dgriffinjones).

Aquí están los titulares de los que hablaremos en el programa de esta semana: