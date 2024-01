La bendición de parejas del mismo sexo molesta a los católicos de África

El reciente comunicado del Vaticano que permite la bendición de parejas del mismo sexo causó revuelo en todo el mundo, pero quizás sobre todo en África, un centro en ascenso del futuro de la Iglesia Católica Romana. En un comunicado tras otro, obispos de varios países hablaron del miedo y la confusión que la declaración ha causado entre sus feligreses, y dijeron que estaba fuera de sintonía con la cultura y los valores del continente.

Los obispos también albergaron un temor más profundo: que en un lugar donde la iglesia está creciendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo, y donde muchas formas de cristianismo compiten por fieles, la declaración podría frenar la expansión de la iglesia en el continente.

El obispo John Oballa de la Diócesis de Ngong cerca de Nairobi dijo que una mujer le escribió diciendo que un amigo le dijo que quería aclaración sobre la declaración, o de lo contrario se convertiría a la Iglesia Metodista. “Hay mucha vitalidad en muchas diócesis africanas”, dijo el obispo Oballa en una entrevista. “Necesitamos salvaguardarnos de cualquier cosa que pueda desviar ese crecimiento”.

Dijo que aconsejaría a sus sacerdotes dar bendiciones a parejas del mismo sexo solo si buscan la fuerza de Dios para ayudar “a dejar de vivir en uniones del mismo sexo”. Pero si la pareja simplemente quería una bendición y planeaba seguir viviendo como lo estaban, “puede dar la impresión de reconocimiento”, dijo, y aconsejaría al clero “no bendecir porque puede ser escandaloso para otros, puede debilitar la fe de otros”.

La semana pasada, el Vaticano intentó calmar a los obispos alarmados por la nueva regla, diciendo que deben hacerse concesiones para “la cultura local”, pero que seguirá siendo la política de la iglesia. Los obispos opuestos al cambio, dijo en un comunicado, deberían tomarse un “período extendido de reflexión pastoral” para entender por qué el Vaticano dice que la bendición de parejas del mismo sexo está en sintonía con la enseñanza de la iglesia.

Hogar de 236 millones de los 1.300 millones de católicos del mundo, África representó más de la mitad de los 16,2 millones de personas que se unieron a la iglesia en todo el mundo en 2021. A medida que los obispos y otros líderes religiosos en el continente lidian con las consecuencias entre sus feligreses por la declaración, se han planteado preocupaciones más amplias sobre si podría llevar a una ruptura entre el Papa Francisco y una región que es un punto brillante demográfico para el catolicismo.

“Creo que ya ha comenzado una rebelión que dice, ‘no vamos a implementar esto'”, dijo el padre Russell Pollitt, director del Instituto Jesuita de Sudáfrica, refiriéndose a las respuestas de los obispos en todo el continente.

Algunos clérigos africanos dijeron que esperaban que el Vaticano y los líderes religiosos de África resolvieran sus diferencias. Pero la declaración ha complicado la relación y forzará conversaciones difíciles entre la autoridad central de la iglesia y sus líderes africanos. Algunos obispos incluso han insinuado una división entre los valores de las naciones africanas y Occidente, donde algunos clérigos por años han estado en desacuerdo con las directrices del Vaticano al bendecir uniones del mismo sexo.

“En nuestro contexto africano, mientras reconocemos la confusión existente en los países más desarrollados de nuevos y no cristianos modelos de ‘unión conyugal’ y ‘estilos de vida’, estamos muy claros en lo que es una familia y un matrimonio”, dijo un comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de Kenia.

Sin excepción, los líderes de la iglesia en África han enfatizado a sus feligreses que la declaración aprobada por Francisco fue explícita al decir que el matrimonio seguía siendo una unión entre un hombre y una mujer. Han destacado que la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio no ha cambiado, y que la declaración se trata de bendecir a las personas, no a sus relaciones.

Los obispos de Malawi y Zambia ya han dicho que, para evitar confusiones, se instruirá a su clero a no dar bendiciones a parejas del mismo sexo. La Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria no tomó una posición firme sobre el tema, y dijo en un comunicado que “pedir la bendición de Dios no depende de lo bueno que sea alguien”. Pero agregó que no había “ninguna posibilidad en la iglesia de bendecir uniones` del mismo sexo y actividades”, un guiño a la sutileza de la declaración de bendecir a individuos gays no a sus relaciones.

La Conferencia de Obispos Católicos del Sur de África afirmó esa distinción en su declaración. Pero fue más allá al decir que la posición de la iglesia era que “todas las personas, independientemente de su orientación sexual, deben ser tratadas con la dignidad que merecen como hijos de Dios, hechos para sentirse bienvenidos en la iglesia, y no ser discriminados ni perjudicados”.

La declaración del Vaticano ha puesto al descubierto una tensión para la iglesia en África: ¿Cómo puede dar la bienvenida a los homosexuales sin molestar a los creyentes que defienden firmemente la enseñanza de la iglesia de que la homosexualidad es un pecado?

Algunos líderes religiosos africanos sienten firmemente que ni siquiera deberían hablar sobre la homosexualidad “porque es antiafricana”, dijo el obispo Sithembele Sipuka de la Diócesis de Mthatha en Sudáfrica, quien también es el presidente de la conferencia sudafricana. Otros, agregó, sentían diferente porque conocían personalmente a personas gays. “No es nuestra experiencia que sea esta cosa que obtuvieron de Europa”, dijo.

Su conferencia ha interpretado la declaración para significar que las personas en relaciones del mismo sexo pueden ser bendecidas, dijo, pero individualmente y no presentadas juntas.

Meses antes de la declaración del Vaticano, el obispo Martin Mtumbuka de la Diócesis de Karonga en Malawi pronunció un sermón ardiente acusando a los pastores occidentales de intentar torcer la palabra de Dios para aceptar a los homosexuales como una forma de atraer a un grupo más amplio de sacerdotes y otras vocaciones religiosas.

“Cualquiera de nosotros los pastores que aboga por esto solo está siendo herético y se está engañando a sí mismo”, dijo el obispo Mtumbuka, según una grabación de audio del sermón que circuló ampliamente en las redes sociales después de la declaración del Vaticano.

Francisco Maoza, de 48 años, feligrés que vive en la capital de Malawi, Lilongwe, dijo que se sintió aliviado cuando los obispos de su país dijeron que no permitirían bendiciones para parejas del mismo sexo. “Sigo pensando que la posición del papa es errónea”, dijo el Sr. Maoza, carpintero. “En el contexto africano, incluso en la cultura malauí, no permitimos que hombres y mujeres se casen con personas de su mismo sexo. Entonces, ¿por qué se debería permitir a los sacerdotes bendecir tales uniones?”

Otra católica en Malawi, Josephine Chinawa, dijo que sentía que Francisco debería renunciar debido a la declaración. “Realmente no podía entender su motivación”, dijo. “Quizás esté demasiado viejo.”

Sin embargo, el padre Pollitt dijo que algunos líderes de la iglesia en África estaban siendo hipócritas. Si bien critican severamente la homosexualidad, dijo, dicen poco sobre otras “uniones irregulares” identificadas en la declaración del Vaticano, como parejas heterosexuales no casadas que viven juntas. El documento dice que los sacerdotes también pueden bendecirlos. También ha habido muchos casos en el continente de sacerdotes que incumplen las normas de celibato teniendo hijos, pero eso no recibe la misma atención entre los líderes de la iglesia, dijo.

“Enfrentémoslo: hay mucha homofobia en África”, dijo el Padre Pollitt.

Cómo se desenvuelve la controversia sobre la bendición de parejas del mismo sexo en África a largo plazo sigue siendo una pregunta abierta. Algunos analistas dicen que puede haber muy poca tensión, principalmente porque se espera que pocas parejas gay realmente pidan bendiciones.

“No creo que tengan ni siquiera el valor de presentar a sus parejas a sus padres, y mucho menos venir a recibir una bendición del sacerdote”, dijo el obispo Oballa.

El obispo Sipuka dijo que el Vaticano y los líderes religiosos africanos eventualmente encontrarían un camino a seguir. “Preveo una suavización de la posición, tal vez, por parte de algunos que han reaccionado muy fuertemente, a medida que el documento se explique y se discuta”, dijo.

Golden Matonga contribuyó con reportes.