La aplicación Samsung Internet Browser Beta agrega nuevas funciones útiles.

Como desarrollador, cada vez que obtengo un nuevo teléfono Android, una de las primeras dos aplicaciones que instalo en el dispositivo es el Navegador de Internet de Samsung y la versión beta del Navegador de Internet de Samsung. La aplicación, y su versión beta, están disponibles no solo en la tienda de Samsung Galaxy, sino también en la Google Play Store. He encontrado que el navegador tiene todo lo que quiero en un navegador móvil y la aplicación beta me da la oportunidad de probar nuevas funciones antes de que los usuarios de la versión estable del navegador móvil las utilicen.

La nueva versión de la aplicación beta del Navegador de Internet de Samsung es la 26.0.0.19 y según SamMobile, incluye una nueva función que permite a los usuarios tomar capturas de pantalla mientras están en Modo Secreto. El Modo Secreto es algo similar al modo Incógnito disponible en Chrome. En el Modo Secreto, aquellos que usan el Navegador de Internet de Samsung verán que las cookies se eliminan cuando salen del navegador y no se registra ningún dato de historial. La versión estable de la aplicación no permitirá a los usuarios tomar capturas de pantalla en Modo Secreto.

La nueva versión beta de Samsung Internet Browser 26.0 agrega accesos directos para agregar widgets de búsqueda y marcadores a la pantalla de inicio pic.twitter.com/1rEAve1R0R

— CID (@theonecid) April 26, 2024

Aunque no se menciona en la lista de cambios de la última actualización beta, el suscriptor “X” @theonecid señaló que la versión beta del Navegador de Internet de Samsung permitirá a los usuarios agregar un widget de búsqueda y un widget de marcadores a la pantalla de inicio. Esto significa que los usuarios podrán buscar cosas desde la pantalla de inicio y también acceder a sus marcadores desde el navegador directamente desde la pantalla de inicio. Para instalar el Navegador de Internet de Samsung en su teléfono Android (no es necesario estar utilizando un teléfono Samsung), haga clic en este enlace que lo llevará al listado del navegador en la Google Play Store. Si desea instalar la versión beta del navegador móvil, toque en este enlace y será enviado al listado de la aplicación beta en la Play Store.

Hágamelo saber si le gusta el Navegador de Internet de Samsung tanto como a mí dejando un comentario en el recuadro a continuación.