La aplicación Files de Google obtiene Búsqueda Inteligente y el nuevo escáner de documentos de Google Drive.

El nuevo documento escáner o el acceso directo a Drive aún no está disponible para todos en la última versión de la aplicación Files by Google (v1.1737.587592893). Esto podría significar que se trata de una implementación gradual en el servidor, como suelen ser muchas de las funciones de Google. Sin embargo, parece que ahora se está implementando de manera más amplia, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que la función aparezca en tu Android.

La aplicación “Files by Google” podría ser, con toda probabilidad, una de las aplicaciones más subestimadas y subutilizadas en el ecosistema de Android, pero eso podría estar a punto de cambiar con una nueva función que ha comenzado a implementarse. La característica, llamada “Búsqueda inteligente”, fue descubierta en septiembre, y ahora se está implementando para los usuarios. Búsqueda inteligente facilitará mucho encontrar cosas en tu teléfono, ya que la ingeniosa función utiliza el aprendizaje automático para analizar tus documentos e imágenes, para que puedas rastrearlos utilizando palabras clave en lugar de solo confiar en los nombres de los archivos. También funciona con fotos y capturas de pantalla, por lo que puedes encontrar fácilmente ese meme divertido que guardaste hace unas semanas sin tener que buscar en tu galería de fotos.

Esta funcionalidad refleja lo que hace el nuevo escáner de documentos implementado en la aplicación Google Drive. La Búsqueda inteligente puede leer el texto en tus PDF e imágenes, para que puedas encontrar documentos importantes aunque tengan los nombres más vagos o poco útiles. Esto es de gran ayuda en esos momentos en los que no puedes recordar cómo nombraste algo, o cuando el nombre del archivo no te da ninguna pista sobre lo que hay dentro. Esto fue descubierto por @Nail_Sadykov y reportado por Android Police cuando se descubrió un botón de acción flotante para escanear documentos. Este botón activa el mismo escáner de aprendizaje automático que se utiliza en la aplicación Google Drive, vinculando así efectivamente las dos aplicaciones.

Fuente – @Nail_Sadykov en X

Por supuesto, ninguna nueva función es perfecta, y la Búsqueda inteligente tiene algunas peculiaridades que deben ser resueltas. Por ejemplo, el proceso de escaneo que indexa tus archivos para la búsqueda se realiza de vez en cuando, en lugar de en tiempo real. Esto significa que es posible que los archivos nuevos que descargues o agregues a tu teléfono no sean buscables de inmediato. Además, la Búsqueda inteligente aún no puede reconocer ubicaciones en las fotos, a pesar de que el registro de cambios decía que podía.