La advertencia de Hochul sobre la píldora de aborto

ADVERTENCIA DE MIFEPRISTONA DE HOCHUL: La gobernadora Kathy Hochul advirtió esta mañana en MSNBC que la decisión pendiente de la Corte Suprema sobre la píldora del aborto mifepristona podría tener consecuencias catastróficas para los votantes de los estados azules.

La intervención de Hochul en “Morning Joe” representó una dosis renovada de urgencia que los demócratas intentan impartir a los votantes en esta temporada electoral, mientras el partido intenta capitalizar las preocupaciones sobre los derechos al aborto.

La gobernadora y los demócratas de Nueva York han criticado durante mucho tiempo las medidas de los estados rojos destinadas a restringir el acceso al aborto y otros servicios reproductivos. Las críticas siempre han estado acompañadas de una advertencia de que las sólidas leyes de aborto del estado proporcionan un dique contra lo que pueda hacer un estado socialmente conservador.

Después de la decisión de la Corte Suprema de 2021 que revocó Roe v. Wade, la política de aborto volvió a las casas legislativas de todo el país. Nueva York y otros estados dominados por los demócratas se movieron para fortalecer el acceso al procedimiento; los funcionarios en estados controlados por los republicanos buscaron restringirlo.

Pero el caso centrado en la mifepristona podría ser diferente, dijo Hochul al panel de “Morning Joe”. La corte escuchó hoy durante 90 minutos argumentos en un caso derivado de un esfuerzo por prohibir el acceso a la píldora del aborto; se espera una decisión en junio.

“Si la Corte Suprema no revierte la decisión de un juez sin formación médica en Texas, necesitamos entender que esto no solo afectará a los estados rojos”, dijo Hochul. “Esto es algo que no podré detener.”

Hochul se jactó de las 150,000 dosis de medicamentos para el aborto que se han almacenado en el estado. También ha reservado $35 millones para ayudar con los servicios de aborto y las personas que vienen de fuera de Nueva York para hacerse el procedimiento.

Los demócratas quieren mantener comprometida a su base en el tema del aborto. En Nueva York, los votantes en noviembre decidirán si agregar una enmienda destinada a consagrar una amplia gama de derechos en la constitución del estado, incluido el acceso al aborto.

La votación sobre la enmienda podría darle a los demócratas un impulso en la participación y ayudar a los candidatos de su partido en toda la fila electoral. El estado alberga medio docena de distritos oscilantes en la Cámara.

“Les diré esto: no subestimen la ira de las mujeres en este país,” dijo Hochul en la entrevista.

Sin embargo, los republicanos y las personas en contra del aborto se han burlado de la estrategia demócrata de centrar la elección en el tema. Argumentan que está destinada a distraer a los votantes de preocupaciones relacionadas con el crimen, la inflación y la crisis migratoria en Nueva York.

“Básicamente tienen que contrarrestar argumentos muy legítimos que tenemos sobre la seguridad pública, sin mencionar las preocupaciones sobre la calidad de vida,” dijo Gerard Kassar, presidente del Partido Conservador, a Playbook.

Las encuestas han mostrado que los votantes en Nueva York tienen preocupaciones persistentes sobre el crimen, que los candidatos republicanos han utilizado efectivamente en las elecciones durante los últimos dos años.

“Dependerá de las personas que realmente entienden lo que está sucediendo en Nueva York contrarrestar esto y ella, a su vez, tiene que tener la esperanza de que puede superar lo que, en mi opinión, son problemas muy serios que afectan a las personas todos los días,” dijo Kassar. – Nick Reisman

SOLAR TAX BOOST PUSH: La pequeña industria solar del estado está presionando por un incentivo fiscal mayor que también beneficiaría a personas sin responsabilidades fiscales.

Legisladores, incluido el presidente del Comité de Conservación Ambiental del Senado, Pete Harckham, y la asambleísta Latrice Walker, se unieron a funcionarios de la industria solar y defensores del medio ambiente para promover la inclusión de la propuesta en el presupuesto.

“Aquí hay una inequidad en que las personas con mayores ingresos pueden recibir incentivos para la energía solar,” dijo Harckham en una conferencia de prensa.

El Senado incluyó la medida, y varios otros incentivos para tecnologías de energía renovable, en su presupuesto de una sola casa. El proyecto de ley duplicaría el crédito fiscal solar a $10,000 y lo haría reembolsable, además de expandirlo para cubrir componentes de almacenamiento. La Asamblea incluyó una propuesta para eximir algunos proyectos de almacenamiento del impuesto sobre las ventas.

Walker dijo que la pieza de reembolso es clave.

“Este es un proyecto de ley que ayuda a las familias de bajos ingresos,” dijo Walker. “El incentivo solar residencial clave de Nueva York no ha sido accesible para esas familias durante demasiado tiempo. Hacer que el crédito fiscal sea reembolsable corregirá ese error y ampliará el acceso a los beneficios de la energía solar para aquellos que más lo necesitan.”

Dijo que la Asamblea prefiere no incluir políticas en el presupuesto, aunque la propuesta tiene claras implicaciones fiscales. La industria solar estima que el impacto en los ingresos sería de alrededor de $31 millones anuales.

Aunque la industria solar celebró recientemente haber alcanzado los 5 gigavatios de energía solar distribuida en Nueva York, con 1 gigavatio instalado el año pasado, los instaladores se enfrentan a costos más altos e incentivos en declive de NYSERDA.

“La implementación es un indicador retrasado,” dijo Noah Ginsburg, director ejecutivo de la Asociación de Energía Solar de Nueva York. “Esto no es un subsidio para nuestra industria, es un incentivo para los propietarios.” – Marie J. French

Impuesto a los ultra ricos: Un grupo de legisladores demócratas quiere aumentar los impuestos a los ultra ricos, aproximadamente un 0.3 por ciento de la población del estado. También quieren aumentar los impuestos para las corporaciones más rentables, aproximadamente un 0.1 por ciento de las empresas del estado.

“Sabemos que para una clase trabajadora estable que podamos tener un lugar donde vivir, debemos tener un transporte asequible. Debemos tener educación para obtener esos empleos. Debemos apoyar a nuestras pequeñas empresas,” dijo la asambleísta Anna Kelles.

Los legisladores y coaliciones creen que la subida abordaría la crisis de asequibilidad al invertir el dinero nuevamente en programas de salud y seguridad.

“Al finalizar las negociaciones del presupuesto, debemos mantenernos firmes para que los multimillonarios y las grandes corporaciones paguen lo que les corresponde para que podamos invertir en nuestras escuelas, construir viviendas asequibles, financiar completamente nuestros hospitales, proteger nuestro medio ambiente y elevar a las familias de Nueva York,” dijo el senador estatal Gustavo Rivera en una declaración. – Shawn Ness

Ayudando a los estudiantes de CUNY: Un laboratorio de ideas de política no partidista con sede en la ciudad de Nueva York está instando a funcionarios de la ciudad y del estado a ampliar los programas que facilitan a los estudiantes de CUNY la transferencia de escuelas comunitarias a universidades de cuatro años, y eventualmente obtener sus títulos.

En un informe de hoy, el Centro para un Futuro Urbano presionó a los líderes a expandir el acceso a programas de apoyo académico como CUNY Acelera, Completa, Participa (ACE), que ayuda a los estudiantes a obtener su licenciatura a tiempo proporcionando servicios como asesoramiento académico, becas de matrícula, libros de texto y asistencia de transporte.

También instaron a los líderes a lanzar un nuevo programa CUNY Flex para proporcionar apoyos integrales como una Metrocard gratuita y asesoramiento a estudiantes no tradicionales, incluidos estudiantes que transfieren, a tiempo parcial y mayores.

CUNY también puede tomar algunas medidas por sí mismo, argumentó el laboratorio de ideas: crear equipos de éxito para la transferencia en cada universidad para recopilar más datos sobre la experiencia de los estudiantes que transfieren y una nueva Academia de Transferencia para ayudar a la facultad y los administradores a comprender mejor las políticas de transferencia.

Aunque ocho de cada nueve estudiantes nuevos de colegios comunitarios planean transferirse y completar al menos una licenciatura, solo uno de cada nueve lo hace dentro de seis años, según el informe.

“Los responsables de políticas y funcionarios electos deben redoblar los programas basados en la evidencia que están funcionando para ayudar a estos estudiantes – muchos de los cuales provienen de familias de bajos ingresos – a navegar con éxito la desafiante experiencia de la transferencia,” dijo Jonathan Bowles, director ejecutivo del laboratorio de ideas.- Madina Touré

