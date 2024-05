La administración de Biden satisfecha con la rendición de cuentas exigida a India en el caso de Pannun, dice Garcetti.

El embajador de EE.UU. en la India, Eric Garcetti, expresó satisfacción con la responsabilidad exigida por la administración de Biden a la India con respecto a las acusaciones de la participación de funcionarios en un complot para matar a un separatista Khalistani en suelo estadounidense. Hablando en un evento del consejo de relaciones exteriores, Garcetti enfatizó la importancia de la responsabilidad en el mantenimiento de la relación entre EE.UU. y la India, diciendo que este incidente podría ser potencialmente el primer gran desafío en su asociación. “Cuando me refería a una relación que podría tener baches en el camino, este podría ser potencialmente el primer gran enfrentamiento en la relación. Y hasta ahora, cruzando los dedos, diría que la administración está satisfecha con la responsabilidad que hemos exigido en esto, porque esta es una línea roja para Estados Unidos, para nuestros ciudadanos”, dijo. Garcetti destacó el caso criminal en curso y la acusación, enfatizando que cualquier conexión con actores estatales debe ser encontrada con responsabilidad. Reconoció el establecimiento de una comisión de investigación en la India y la expectativa de compartir información mientras EE.UU. persigue la justicia estadounidense. “Así que ha habido una comisión de investigación que la India ha reunido, y que esperamos, mientras hacemos el caso criminal que se trata de la justicia estadounidense, que debe haber consecuencias e información compartida. Hasta ahora, una de las cosas más difíciles que puedes hacer como embajador en diplomacia, he estado satisfecho con lo que han hecho. Creo que la administración también, pero todavía tenemos muchos pasos por delante”, dijo Garcetti. El caso gira en torno a Pannun, un terrorista designado por India que tiene ciudadanía estadounidense y canadiense. Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU., supuestamente Nikhil Gupta fue abordado por un empleado gubernamental no identificado para contratar a un sicario para el intento de asesinato que fue frustrado por la policía de EE.UU. Sin embargo, las autoridades rusas y de la India han expresado dudas sobre las pruebas proporcionadas por Washington y han exigido pruebas contundentes de la presunta participación de India en el plan. En medio de estos desarrollos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha negado vehementemente cualquier compromiso oficial en el supuesto complot de asesinato, desestimándolo como una especulación infundada. Describiéndolo como una imputación “injustificada e infundada” sobre un “tema grave” que está bajo investigación, el portavoz oficial del MAE, Randhir Jaiswal, dijo que el informe de los medios de comunicación de EE.UU. era “especulativo e irresponsable”. (Con aportes de agencias)

