Apple se prepara para centros de datos centrados en la inteligencia artificial con servidores que funcionan con sus propias chips.

Algunos servicios de inteligencia artificial de Apple dependerán, según informes, de centros de datos con servidores que funcionan con los propios procesadores de la empresa. Las funciones de IA menos exigentes se ejecutarán localmente, en los propios ordenadores de los usuarios.

Todo esto aparentemente forma parte de la incorporación de más características de IA a iPhone, Mac, iPad, etc., en los próximos meses.

La inteligencia artificial de Apple dependerá parcialmente de servidores remotos y centros de datos

La IA está en auge. Y mientras Microsoft, Google y Samsung han lanzado productos rápidamente a los usuarios, Apple parece estar rezagada. Pero eso está previsto que cambie pronto. El CEO Tim Cook insinuó fuertemente que las nuevas características de todos los sistemas operativos de la compañía se centrarán en gran medida en la IA. Apple sin duda presentará algunas en la WWDC24 en junio.

“Apple Inc. entregará algunas de sus próximas características de inteligencia artificial este año a través de centros de datos equipados con sus propios procesadores internos,” reportó Bloomberg el jueves.

Esto significa que Cupertino no dependerá de procesadores centrados en la IA de Nvidia u otros fabricantes de chips. Es una ventaja significativa, ya que los nuevos chips de inteligencia artificial “Blackwell” B200 de Nvidia cuestan entre $30,000 y $40,000. Cada uno.

En lugar de eso, según los informes, Apple comenzará con el M2 Ultra, su procesador de alta gama actual para Mac.

Los chips centrados en la IA son necesarios

Apple aparentemente utilizará un enfoque escalonado. “Las funciones de IA más simples se procesarán directamente en iPhones, iPads y Macs,” reporta Bloomberg.

Desde hace un tiempo se sabía que Apple quería mantener la funcionalidad de la IA local tanto como fuera posible. Eso sería más privado y probablemente más rápido. Pero cuando una tarea de IA esté más allá de las capacidades de un teléfono o incluso de un escritorio, Apple podría realizar el cálculo en un servidor remoto.

Sin embargo, el deseo de mantener las funciones de IA locales enfatiza la importancia del nuevo procesador Apple M4. Se está estrenando en el iPad Pro de 2024, pero se espera que llegue a los Macs más adelante este año.

“El M4 tiene el Neural Engine más rápido de Apple hasta ahora, capaz de hasta 38 billones de operaciones por segundo, que es más rápido que la unidad de procesamiento neuronal de cualquier PC de IA actual,” dijo Apple al presentar el chip durante el evento “Let Loose” del martes. “Combinado con un ancho de banda de memoria más rápido, junto con aceleradores de aprendizaje automático de próxima generación en la CPU y una GPU de alto rendimiento, el M4 convierte al nuevo iPad Pro en un dispositivo increíblemente potente para la inteligencia artificial.”

Pero los Macs y iPhones, independientemente del procesador que utilicen, aparentemente podrán derivar tareas exigentes de IA a servidores que funcionan con chips de Apple.

¿Cuáles son los planes de IA de Apple?

Se sabe muy poco sobre los planes específicos de Apple para características de IA en iOS 18, macOS 15 y otros sistemas operativos. Se asume que las aplicaciones integradas podrán, por ejemplo, resumir correos electrónicos, páginas web y chats de mensajes de texto. Los usuarios probablemente podrán eliminar objetos de imágenes de forma sencilla, y quizás agregarlos. O podrían retocar sus fotos usando comandos hablados.

Algunas tareas generativas de IA aparentemente podrían ser subcontratadas a Google Gemini. Qué significa esto para el futuro de Siri sigue siendo desconocido.