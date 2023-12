Kink se oscurece después del problemático relanzamiento de la aplicación de citas FeeldKink Se Oscurece Después Del Problemático Relanzamiento De La Aplicación De Citas Feeld

¿Qué sucede cuando “una aplicación de citas para curiosos” (una que da la bienvenida a usuarios interesados en la poliamoría, la no monogamia, el voyeurismo y todo tipo de fetiches) es prácticamente inutilizable durante todo un fin de semana? ¿Qué pasa, en otras palabras, con un trío pospuesto?

Después de meses de expectativa, la aplicación de citas Feeld presentó un nuevo aspecto el viernes. “Todo es nuevo, desde el back-end hasta el front-end, además de un aspecto y sensación completamente nuevos”, dijo la compañía en un comunicado anunciando la plataforma rediseñada. “Vuelve a atrapar al nuevo Feeld”.

Sin embargo, lo que esperaba a los usuarios, muchos de ellos miembros de pago, era una serie de problemas técnicos que impidieron a muchos poder iniciar sesión, ver los “me gusta” y leer y responder a los mensajes. Algunos usuarios describieron problemas más graves, como que sus perfiles privados se hicieran visibles públicamente a pesar de sus preferencias. Casi una semana después del lanzamiento accidentado, Feeld seguía lidiando con estos problemas técnicos, según la compañía, que afirmó que había solucionado muchos de los “problemas iniciales”.

“Nuestro equipo está trabajando las 24 horas del día para resolver la situación con rapidez”, dijo Ana Kirova, directora ejecutiva de Feeld, en un comunicado al New York Times el martes. “Y, aunque no podemos compartir un plazo definitivo en este momento, esta es nuestra única prioridad en este momento para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad”.

Según muchos relatos publicados en las redes sociales, la aplicación fue prácticamente inútil durante gran parte del fin de semana y la semana siguiente. Entonces, ¿qué tipo de conexiones románticas se evaporaron en esas horas oscuras cuando Feeld estaba fuera de servicio?

“Le envié un mensaje a alguien justo antes de la actualización y luego dije: ‘Ay, qué mala suerte'”, dijo Frank Rodriguez, quien vive en Filadelfia, en una entrevista telefónica. Pudo ver sus mensajes directos después de la actualización, pero dadas las problemas generalizadas, no estaba seguro de qué hacer con sus mensajes sin respuesta: ¿dificultades técnicas o falta de interés?

El Sr. Rodríguez, de 33 años, describió a la mujer con la que estaba enviando mensajes antes de la actualización como “una chica linda”.

“Simplemente parecía genial”, dijo.

Al igual que muchos otros, el Sr. Rodríguez acudió a las redes sociales para expresar sus quejas sobre los cambios y los errores. Algunos exigieron compensación o reembolsos prorrateados por los días en que la aplicación experimentó problemas. Otros lamentaron conexiones perdidas y planes de citas interrumpidos, con un usuario que se quejó explícitamente de que Feeld “arruinó” un trío que tenía en camino.

“Todavía estoy esperando que ella vuelva a iniciar sesión y se dé cuenta de que la aplicación vuelve a funcionar”, escribió la persona en X, puntuando su mensaje con el emoji de “ojo de reojo”.

Con el comienzo de una nueva semana, los usuarios seguían teniendo problemas para usar la aplicación. “Básicamente no he podido interactuar con nada en la aplicación desde la actualización”, escribió un usuario en Reddit. “No puedo gustar o no gustar a nadie, ni siquiera puedo elegir cerrar sesión”.

“La aplicación básicamente simplemente ocupa espacio en mi pantalla de inicio ahora”, agregó.

Afortunadamente para James Heck, un dentista de Asheville, Carolina del Norte, ya había intercambiado información de contacto con las dos personas con las que estaba enviando mensajes en la aplicación antes de que las cosas se complicaran.

“Tengo sus números de teléfono privados, así que no ha afectado mi conexión, pero estoy seguro de que si ese fuera el caso, sería frustrante”, dijo el Sr. Heck, de 44 años, que paga por el nivel premium de Feeld, en una entrevista telefónica. Él, al igual que muchos otros, dijo que no había podido acceder a sus funciones premium desde la actualización.

El jueves pasado, víspera del relanzamiento de la plataforma, Feeld informó que la aplicación se desconectaría para realizar actualizaciones. Aunque la revisión debía durar solo varias horas, la aplicación estuvo completamente fuera de servicio durante más de un día.

Cuando regresó en línea el viernes por la noche, la compañía anunció que la nueva aplicación reconstruida contarçía con cambios “ilimitados” en la identificación de género, la capacidad de enviar mensajes de video, el uso de ciudades para mostrar la ubicación en lugar de la distancia y cambios “más ordenados” en la navegación de la aplicación.

“Ahora ya no puedo ver lo lejos que están algunas personas, no puedo ver a quién le gusto y no recibo notificaciones”, escribió Nicholas Smith, un joven de 31 años que vive en Denver, en un correo electrónico. “Google Store todavía dice que tengo una suscripción hasta mediados de enero. Google Store no está haciendo un reembolso”.

El domingo, la compañía reconoció que estaba enfrentando varios problemas, incluido el acceso defectuoso a la cuenta, la imposibilidad de ver conexiones y mensajes, y reportes de cuentas eliminadas. Feeld también revisó las actualizaciones de su función de ubicación después de numerosas quejas de que revelaba las ubicaciones de los usuarios con demasiada especificidad, mostrando sus ciudades actuales, por ejemplo, en lugar de qué tan lejos estaban.

“Hemos escuchado sus comentarios y hemos actualizado esta función como una solución a corto plazo mientras continuamos refinando la mejor solución a largo plazo”, dijo la compañía en un comunicado.

Emma, de 36 años, que vive en Inglaterra y se describe como “una persona con fetiches”, se unió a Feeld en 2021, pero la abandonó poco después de tener una relación con alguien que conoció en la aplicación. Ella dijo que tuvo una buena experiencia con la aplicación porque “siempre se sintió muy segura para las personas que están abiertas a cualquier cosa ‘no normativa'”. Emma, quien pidió ser identificada solo por su nombre de pila debido a su trabajo, reingresó a Feeld hace aproximadamente tres semanas después de su ruptura.

“Es la única aplicación que te permite presentar esa constelación de ti mismo a las personas”, dijo, agregando que no estaba segura de si estaría dispuesta a pagar por la aplicación nuevamente incluso si se resolvían los problemas.

“Y, sin embargo, hay tan pocas otras opciones en términos de aplicaciones que tienen una buena base de usuarios y proporcionan este tipo de entorno”, dijo ella acerca del sombrío panorama para los citas no tradicionales. “Creo que muchas personas se sienten muy, muy tristes y un poco desesperanzadas”.

Envíe sus pensamientos, historias y consejos a [email protected].