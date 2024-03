Kate Middleton Revela Diagnóstico de Cáncer: Actualizaciones en Vivo sobre la Princesa de Gales

La Princesa de Gales, Catalina, ha sido diagnosticada con cáncer y ha comenzado la quimioterapia, anunció en un mensaje de video el viernes, en el que describió los últimos dos meses como “increíblemente difíciles para nuestra familia”.

Su diagnóstico sigue al del Rey Carlos III, quien anunció su propio diagnóstico de cáncer y tratamiento a principios de febrero. Esto viene después de un período de intensa incertidumbre sobre la salud de Catalina, quien se sometió a una cirugía abdominal en enero y desapareció en gran medida de la vista pública mientras intentaba recuperarse.

Al igual que el rey, Catalina, de 42 años, no especificó qué tipo de cáncer tiene, pero pidió al público y a los medios de comunicación respetar su deseo de privacidad.

“Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento”, dijo Catalina, quien es la esposa del Príncipe William y futura reina.

“Por supuesto, esto fue un gran shock”, dijo Catalina, “y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo.”

El anuncio de Catalina es una desagradable conclusión a un período de rumores cada vez más salvajes sobre su salud y bienestar. Pero sumerge a la familia real británica en un período de incertidumbre aún más profunda, con tanto el monarca de 75 años como su nuera, la esposa de su hijo mayor y heredero y madre del Príncipe George, segundo en línea al trono, enfrentando graves problemas de salud.

La Clínica de Londres donde Catalina tuvo cirugía abdominal en enero. Crédito… Leon Neal / Getty Images

En su declaración, Catalina dijo que en el momento en que se realizó su cirugía, los médicos creían que su condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, dijo, pero en pruebas adicionales, el médico encontró evidencia de cáncer. Recomendaron un tratamiento de quimioterapia, que dijo que había comenzado recientemente.

“Me tomó tiempo recuperarme de la cirugía mayor para comenzar mi tratamiento”, dijo Catalina en el video. “Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y tranquilizarlos de que voy a estar bien.”

El anuncio de Catalina resonó extrañamente con el de Carlos. El Palacio de Buckingham dijo que el cáncer del rey fue detectado después de un procedimiento por una próstata agrandada. Aunque el palacio ha dicho que no tiene cáncer de próstata, no ha especificado qué tipo de cáncer es, ni cuál es su pronóstico.

Hasta el video de Catalina del viernes, el Palacio de Kensington, donde William y Catalina tienen sus oficinas, había revelado aún menos detalles sobre su condición, un vacío informativo que dio lugar a una serie de rumores y teorías conspirativas en las redes sociales.

En el video, que el Palacio de Kensington dijo que fue grabado por la BBC en Windsor el miércoles, se ve a Catalina sentada en un banco afuera, con narcisos y árboles en flor detrás de ella.

Con las manos cruzadas en su regazo, comienza agradeciendo al público por sus mensajes de apoyo y comprensión mientras se recuperaba de la cirugía, antes de anunciar su diagnóstico.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y en ese momento, se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa”, dijo. “Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron la presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un curso de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento.”

La declaración de Catalina enfatizó la importancia de sus tres hijos y su bienestar como un factor clave en el momento del anuncio. “Como les he dicho a ellos”, dijo, “Estoy bien y cada día me estoy fortaleciendo más al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad.”

La escuela de los niños ahora ha terminado para las vacaciones de Pascua. Un funcionario del Palacio de Kensington dijo que Catalina y William querían compartir la información cuando sintieron que era lo indicado para ellos como familia.

Catalina terminó su declaración de video con un mensaje para otras personas afectadas por un diagnóstico de cáncer. “En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer”, dijo. “Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos.”