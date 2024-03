Kallas de Estonia urge a los socios a aumentar el gasto en defensa

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha instado a los socios de su país en Europa y la OTAN a gastar más dinero en defensa en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Estonia invierte más del 3,2% de su producto interno bruto en defensa, dijo Kallas en Berlín el martes. Los países socios deberían hacer lo mismo, o arriesgarse a provocar a Rusia con su debilidad.

“Si piensan que pueden ganar, darán un paso adelante”, dijo Kallas. “Si entienden que somos lo suficientemente fuertes, no darán el paso hacia la OTAN. Y es por eso que tenemos que hacer este esfuerzo colectivo realmente juntos.”

Dijo que era difícil explicar a las personas en países que tienen vecinos mucho mejores que Estonia por qué era necesario ese gasto, y que las personas realmente no sienten que sea necesario en este momento. “Pero si sientes que es necesario, será demasiado tarde. Ese es el problema con la defensa.”

En respuesta a una pregunta sobre los llamados a detener la guerra en Ucrania, Kallas respondió: “En un mundo lleno de violencia, el pacifismo sería suicidio, para decirlo de forma muy simple.”

Posteriormente, Kallas sería honrada con el Premio Walther Rathenau por sus servicios a la comprensión europea y su postura clara sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

El premio reconoce a las personas por una destacada labor en política exterior, siendo ganadores anteriores Hans-Dietrich Genscher, ex ministro de exteriores alemán, la ex secretaria de estado de EE.UU. Hillary Clinton y la ex canciller alemana Angela Merkel.

Rathenau fue ministro de exteriores de la República de Weimar de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El político judío liberal fue asesinado a tiros por extremistas de derecha en el bosque de Grunewald en Berlín camino a la Cancillería en 1922.