Jürgen Klopp llevó a Liverpool hacia el futuro. Ahora lo dejará ir.

Para Jürgen Klopp, los montajes serán largos y emocionales. Naturalmente, habrá planos de drone artísticos del horizonte de Liverpool. Habrá imágenes a cámara lenta de bufandas rojas y blancas, girando y retorciéndose. Habrá, definitivamente, una banda sonora inspiradora, posiblemente clásica.

Pero por encima de todo, tras el anuncio de Klopp el viernes de que dejará su puesto como entrenador del Liverpool, habrá imágenes de todos los recuerdos que creó: los desfiles de autobuses y las entregas de trofeos, los puños en alto y los abrazos, la rica y amplia iconografía de la gloria.

Las probabilidades son que cuando lleguen, y llegarán en gran número, a medida que se acerca el último partido de Klopp en el club a fines de mayo, no se detendrán demasiado en las secuelas inmediatas de un empate 2-2 con West Bromwich Albion en 2015, un partido que llevó al Liverpool a las vertiginosas alturas del noveno lugar en la Premier League.

Y, sin embargo, más de ocho años después, esa noche tiene la sensación tanto de haber sido un hito de lo que vendría y una encapsulación de cómo se lograría. Klopp había estado a cargo del Liverpool solo por un par de meses en ese momento. Sin embargo, con la claridad del tiempo, ese partido se parece mucho al momento en que Liverpool se convirtió en su club.

Para resumir: Un equipo en parches del Liverpool había necesitado un gol tardío de Divock Origi, otro leitmotiv, para rescatar un punto en casa contra un West Brom luchando por el descenso. Al final del partido, Klopp insistió en que sus jugadores se unieran y caminaran hacia el Kop, la imponente grada que es el hogar de los fans más ardientes del Liverpool, y agradecerles por sus esfuerzos.

En Alemania, esto es una práctica habitual. Klopp había crecido sabiendo que los equipos lo hacían, o se suponía que lo hacían, después de prácticamente cada partido, independientemente del resultado. Sin embargo, en Inglaterra en 2015, era algo nuevo. No era el tipo de cosa que los equipos ingleses hacían. O peor aún: era una afectación extranjera.

En el fondo, los fanáticos hicieron lo que siempre hacen cuando se enfrentan a una importación no solicitada: la malinterpretaron inmediatamente, burlándose de Klopp por animar a sus jugadores a “celebrar” un empate en casa con West Brom.

La percepción del Liverpool que Klopp ha construido en los años transcurridos hace difícil imaginar que el Liverpool que encontró, al aceptar ser su entrenador en octubre de 2015, pueda haber existido. No solo que el equipo que heredó no era especialmente exitoso, el desafío por el título inspirado en Luis Suárez en 2014 fue una única señal en un lustro de mediocridad, sino que carecía de una idea real de cómo podría ser exitoso nuevamente.

Los dueños del club, Fenway Sports Group, habían llevado a cabo varias designaciones inteligentes en un intento de convertirlo en baluarte de modernidad, como Michael Edwards, el director deportivo, e Ian Graham, quién sería director de investigación, pero Rodgers. Durante años, el club parecía carecer de consenso, dirección y, en cierto modo, objetivo.

Eso se había filtrado a las gradas. Todas las bases de fanáticos contienen multitudes de opiniones, por supuesto, pero la del Liverpool parecía estar dividida de manera irreconciliable desde hace años. Algunos les gustaban los dueños estadounidenses con enfoque en los datos. Algunos los odiaban. Algunos pensaban que les debían protestar. Algunos pensaban que bordeaba en la traición. Algunos apoyaban a Rodgers. Otros anhelaban el regreso de predecesores ganadores de trofeos como Kenny Dalglish o Rafael Benítez. Cada grupo consideraba que el otro no solo estaba equivocado, sino de alguna manera malintencionado.

El legado de un entrenador es, por supuesto, algo que el fútbol cree que se puede medir relativamente fácilmente. Para clubes como el Liverpool, se mide en plata y oro: es algo que se puede pesar. Y, según esos estándares, Klopp será evaluado más que generosamente.

Llevó al Liverpool a un título de la Premier League, a una Liga de Campeones, a un Mundial de Clubes, a una Supercopa de Europa, a una F.A. Cup y a una EFL Cup. (Todavía puede ganar más trofeos, por supuesto: el Liverpool sigue vivo en cuatro competiciones esta temporada y ya ha llegado a la final de una de ellas.) Indudablemente, es el mejor entrenador del club en la moderna era, uno que merece sin duda ser incluido en el panteón de los grandes de la Premier League.

También hay otros hitos que realzan su credencial. Ha registrado varias de las puntuaciones más altas en la historia de la Premier League. En un momento, había sumado 106 de 108 puntos disponibles en la proclamada mejor liga del mundo. Entre 2018 y 2022, llevó al Liverpool a tres finales de la Liga de Campeones en cinco años.

En la vacuidad tribal del fanatismo del fútbol, por supuesto, eso se toma como señal de que debería haber ganado más. Incluso Klopp podría, a veces, preguntarse si la vida habría sido un poco más agradable si Pep Guardiola y el Manchester City no hubieran estado cerca. Una lectura más complaciente sugeriría que no solo la consistencia del Liverpool de Klopp era asombrosa, sino que ocasionalmente no cumplir sirvió para humanizarlo a él y a su equipo.

Los mejores managers, sin embargo, no deben ser evaluados únicamente por la cantidad de títulos que ganan, sino por lo que dejan atrás. Fue bajo la dirección de Klopp que el Liverpool pasó de ser un gigante desvanecido, una marca nostálgica, probablemente – al menos junto al Manchester City – el más progresivo y de vanguardia de los superpoderes modernos del fútbol.

Con orgullo, Klopp es un delegador natural. No entendía cómo el departamento de datos del club llegaba a sus conclusiones, ni pretendía saber cómo funcionaban sus algoritmos o tuberías de datos. Pero sabía que confiaba en su juicio y que quería trabajar con ellos en lugar de en contra de ellos.

Y así, en lugar de resistirse, otorgó poder a Edwards y Graham para liderar la labor de reclutamiento del club. Según una historia, cuando Klopp quería fichar al jugador alemán Julian Brandt en el verano de 2017, Edwards, no precisamente tímido, tuvo que ser característicamente inflexible para persuadirlo de que Mo Salah era una apuesta mejor.

Este enfoque se reflejó en casi todos los aspectos de la existencia del club. Dejó el control de la dieta de los jugadores a Mona Nemmer, la nutricionista que había traído del Bayern de Múnich. Solían bromear que un día el club debería publicar un libro de recetas. Nemmer asumió que estaban bromeando, de todos modos. El libro salió en 2021.

Y, sobre todo, Klopp se encargó de externalizar a los aficionados el trabajo de hacer de Anfield un lugar imponente una vez más, el tipo de lugar donde el West Bromwich Albion no entraba pensando que podría robar un punto o tres. A veces, eso requería ser un poco beligerante, exhortando a los aficionados a ser más vocales, incluso alentando a quienes no querían unirse a pasar sus entradas a otra persona.

Sin embargo, definitivamente valió la pena. Durante ocho años, lo que ha distinguido al Liverpool ha sido la sensación de unidad, algo que él – muy deliberadamente – logró. Ese incómodo momento de comunión contra West Brom fue el primer paso para reconstruir el vínculo entre el campo y las gradas, entre jugadores y aficionados.

Eso, en última instancia, es lo que hacen los mejores entrenadores. Ningún individuo es más grande que un equipo. Jugadores y entrenadores son fugaces, temporales. La institución del club es eterna. Pero ocasionalmente, surge una figura que, con el puro poder de su personalidad, puede doblar, dar forma y retorcer la identidad de un club, cuyo carisma es tan grande que puede cambiar el código de un lugar.

El Liverpool es – no de forma única, pero quizás más que la mayoría – propenso a eso. En cierto sentido, lo anhela. Es un club que cree fervientemente en la Gran Teoría del Hombre de la historia, un lugar que ansía un líder a quien seguir, un ídolo a quien adorar, una creencia en la que creer. Klopp se ajustaba perfectamente al papel.

El Liverpool que dejará en mayo es, a todas luces, suyo, diferente del Liverpool que encontró, al Liverpool que vino antes. Su estilo de juego, arraigado en la filosofía de alta presión que Klopp trajo de Alemania, es suyo, pero también lo es su creencia en los datos, su impulso por experimentar, su convicción de que el éxito es colectivo, no individual. Todo eso le debe algo a Klopp.