Juicio en vivo sobre el dinero para callar a Trump: La prueba cruzada de Stormy Daniels

Estamos viendo ahora algunos documentos familiares. Se presentaron durante el testimonio del exabogado de Stormy Daniels, Keith Davidson, quien negoció el pago a Stormy Daniels y gestionó su respuesta a informes posteriores sobre el dinero callado. Susan Necheles muestra el acuerdo de liquidación que Daniels firmó en 2016, transmitiéndole $130,000 a cambio de su silencio sobre las acusaciones de un encuentro sexual con Trump. Repasamos varios aspectos del contrato, y Daniels acepta cierto conjunto de hechos. “Firmé esto basándome en lo que mi abogado sugirió que hiciera”, dice Daniels, señalando que no es abogada. El abogado de Trump vuelve a presentar una antigua evidencia: la declaración de 2018 que su abogado Keith Davidson escribió para ella, negando informes en el Wall Street Journal de que le habían pagado por su silencio y que supuestamente había tenido un romance con Donald Trump. “Permítanme ser clara, no escribí esto”, dice Daniels. “Me lo dieron y me dijeron que tenía que firmarlo”. Davidson testificó anteriormente en el juicio que había elaborado meticulosamente la declaración para que Daniels técnicamente no estuviera mintiendo (no alega un “romance” con Trump, por ejemplo, sino un solo encuentro) y que la hizo firmar el documento.