Jóvenes abogados deben tener industria, integridad, devoción y jueces, benevolencia, erudición, empatía: justicia Gavai en el lanzamiento de la biografía de justicia Bhosale | Noticias de la India

El joven equipo de abogados necesita tener dedicación, devoción, industria e integridad hacia la profesión legal y tratar de asegurarse de hacer justicia a su trabajo mientras también son humanos en su enfoque, dijo el magistrado Bhushan Gavai de la Corte Suprema el domingo. Él habló en un evento en Mumbai donde él y el juez Vikram Nath lanzaron juntos una biografía del ex juez presidente del Tribunal Superior de Allahabad, Dilip Bhosale, anteriormente juez del Bombay HC.

Los jueces Gavai, quienes se espera que sean CJIs en mayo de 2025 y 2027 respectivamente, citaron el viaje del juez Bhosale como una inspiración para ellos y para todos sus subordinados en el tribunal, para trabajar duro, ser positivos y hacer lo mejor para la institución. El libro se llama ‘El Juez Benévolo’. Aborda sus 43 años como abogado y 18 como juez y está escrito por un joven juez en funciones de UP, Kunal Vepa.

El juez Nath deleitó a la reunión de un auténtico quién es quién del mundo judicial. Casi 100 jueces que abarcan SC, con otros dos jueces actuales de SC, Justices Pankaj Mithal y Prasanna Varale presentes, ex jueces de SC Ashok Bhushan, B P Singh y Krishna Murari, CJs de MP y Madras HCs Revi Mallimath y SV Gangapurwala respectivamente, aparte del CJ del Bombay HC, Devendra Kumar Upadhyaya, y un grupo de jueces actuales y anteriores de Bombay y otros HCs, ya que el juez Bhosale sirvió como juez en cuatro HCs.

Entregando anécdotas jugosas minuto a minuto, el juez Nath comenzó diciendo que “hablará la verdad, solo la verdad y toda la verdad”, continuó dando algunas joyas de las vidas de los jueces y se robó el espectáculo.

Recordó cómo fue juez en el Tribunal Superior de Allahabad con cuatro sabores -cuatro CJs- del Bombay HC, Justices Hemant Gokhale, F I Rebello, el actual CJI D Y Chandrachud y luego Justice Bhosale. Por los tres primeros fue un juez junior y no tuvo mucha interacción con el CJ, pero en la época del juez Bhosale, se encargó de muchas tareas administrativas también, se dio cuenta “de lo difícil que es manejar a los CJs” y cómo “tienes que apoyarlos en la decisión correcta, incorrecta o cualquier decisión que tomen”.

Pero habló de cómo la encomienda de trabajo lo preparó para nuevos desafíos. El juez Nath calificó al juez Bhosale de un “jefe exigente”, pero uno que era “apasionado por su trabajo, tanto judicial como administrativo”, con buenas habilidades de liderazgo, los muchos proyectos grandes que comenzó en Allahabad, pero rara vez tomó vacaciones o llevó a su esposa a salir, considerando que estaba manejando 75 distritos.

El juez Gavai dijo que la vida del juez Bhosale también era una lección para los abogados jóvenes. El padre del juez Bhosale fue un exjefe de gobierno de Maharashtra, pero cuando fue a él para convertirse en abogado del Estado, su padre lo reprendió, y él siguió construyendo su propia práctica y ganó las elecciones del colegio de abogados y luego fue juez del Tribunal Superior. El juez Gavai también recordó a los abogados que podrían convertirse en jueces, que las características de un buen juez son “humildad, benevolencia, erudición, intelecto, compasión, empatía, integridad impecable y habilidades interpersonales”, todas las cuales dijo que el juez Bhosale tenía cuando estaba en el tribunal​​. Añadió el presentador, el abogado Rajan Jaykar, un sentimiento que quizás comparten todos los presentes.

El juez Nath recordó cómo una vez “escabulló” al CJ de su residencia oficial durante la noche a su hogar para comer biryani de cordero que cocinó en fuego de carbón a las 10 p.m. de la manera tradicional. Había tres o cuatro jueces allí para cenar. Para cuando terminó de cocinar tres horas más tarde, Justice Bhosale se estaba quedando dormido, lo que provocó que su esposa reprendiera a él (Justice Nath) por la forma en que estaba tratando a su CJ al servirle comida a las 2.30 a.m. cuando sabía que Justice Bhosale se acuesta temprano y se levanta temprano.

El CJ del Bombay HC, Upadhyaya, dijo que la “confluencia del Bombay HC y Allahabad” le dio el momento más placentero desde que llegó a Mumbai desde Allahabad. El CJ citó una estrofa de Mirza Ghalib que es aplicable a la vida del juez Bhosale, en su esencia habla de un verdadero amigo es aquel que viene en tu ayuda en momentos de dificultad, no simplemente alguien que pasa tiempo contigo.

“No creo que haya tenido un buen momento con un CJ como el que tuve con el juez Bhosale”, concluyó el juez Nath, recibiendo muchos aplausos de la distinguida reunión judicial.

