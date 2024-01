Johnson pone en duda el acuerdo fronterizo para desbloquear la ayuda a Ucrania, desafiando a Biden.

El representante Mike Johnson el miércoles se opuso a los esfuerzos del presidente Biden para revivir la legislación estancada para enviar ayuda a Ucrania, diciendo que la Cámara liderada por los republicanos no la consideraría a menos que los demócratas estuvieran de acuerdo con una represión mucho más severa en la frontera entre Estados Unidos y México de la que han estado dispuestos a considerar. Según el Sr. Johnson, el último ultimátum arrojó más dudas sobre las perspectivas de que el Congreso apruebe la solicitud del Sr. Biden de decenas de miles de millones de dólares en asistencia de seguridad de emergencia para ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia.

Los republicanos han insistido en que dicho paquete se asocie con medidas para frenar la migración en la frontera suroeste y un grupo bipartidista de senadores ha avanzado considerablemente en la elaboración de un compromiso para hacerlo. Pero el plan no tiene camino hacia su promulgación si la Cámara, donde hay un fuerte contingente de extrema derecha que presiona por políticas migratorias mucho más severas, se niega a aceptarlo.

“Dije al presidente lo que he estado diciendo durante muchos meses, y es que debemos tener un cambio en la frontera, un cambio político sustancial”, dijo el Sr. Johnson a los medios de comunicación después de salir de una reunión con el Sr. Biden y otros líderes del Congreso en la Casa Blanca, agregando: “Debemos insistir en que la frontera sea la máxima prioridad”.

El Sr. Biden convocó a los principales legisladores de ambos partidos, incluidos los principales legisladores del comité de seguridad nacional del Congreso, en un intento urgente de romper un estancamiento de meses sobre la ayuda a Ucrania.

Durante la reunión, el Sr. Biden subrayó que el Congreso necesitaba aprobar fondos para defensa aérea y de artillería a fin de que Ucrania continuara defendiéndose contra la invasión de Rusia, según un comunicado de la Casa Blanca, y que hacerlo rápidamente enviaría “una fuerte señal de la determinación de Estados Unidos”.

El comunicado también señaló que el Sr. Biden “dejó en claro que debemos actuar ahora para abordar los desafíos en la frontera”. Los demócratas salieron de la reunión diciendo que eran optimistas acerca de que un acuerdo fronterizo estaba cerca de ser finalizado, allanando el camino para un avance en Ucrania.

“Hubo un amplio acuerdo en la sala de que teníamos que hacer esto de manera bipartidista”, dijo el senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría. “Soy más optimista que nunca de que lleguemos a un acuerdo. Pongo las probabilidades un poco mayores que la mitad, y es la primera vez que puedo decir eso”.

Los republicanos del Senado también han dicho que esperan alcanzar un acuerdo. El senador Mitch McConnell de Kentucky, líder de la minoría, dijo que el Senado podría votar tan pronto como la próxima semana en un proyecto de ley de gastos de seguridad nacional que combine medidas fronterizas con asistencia militar para Ucrania e Israel.

“Creo que es hora de seguir adelante con el suplemento y estoy anticipando que estará ante nosotros la próxima semana”, dijo el Sr. McConnell a los periodistas justo antes de dirigirse a la Casa Blanca para reunirse con el Sr. Biden.

Pero las advertencias continuas del Sr. Johnson señalaron que tal plan podría toparse con un muro en su cámara. Señaló que la Cámara de Representantes ya aprobó un proyecto de ley que incluía varios de los cambios fronterizos que considerarían esenciales para cualquier acuerdo, incluyendo el fin de la política de entrega de inmigrantes que intentan ingresar a Estados Unidos hasta sus fechas judiciales y el restablecimiento de la práctica de la era Trump de mantener a los inmigrantes en México cuando los centros de detención se llenan demasiado.

“Insistimos en que los elementos tienen que ser significativos”, dijo el Sr. Johnson a los periodistas fuera de la Casa Blanca. “La Cámara está lista para actuar, pero la legislación tiene que resolver el problema”.

El Sr. Biden convocó la reunión para exponer las consecuencias globales si Estados Unidos incumplía su compromiso de ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa.

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, y Avril Haines, directora de inteligencia nacional, pasaron parte de la sesión detallando las apuestas para Ucrania, que ha dependido de Estados Unidos para ayudar a financiar su esfuerzo de guerra y está en peligro de quedarse sin recursos.

“Hubo un tremendo enfoque en Ucrania”, dijo el Sr. Schumer a los periodistas, “y una comprensión de que si no acudimos en ayuda de Ucrania, las consecuencias para América en el mundo serían nada menos que devastadoras”.

El Sr. Johnson, quien ha votado repetidamente contra la ayuda para Ucrania, salió de la reunión diciendo que creía que mantener la asistencia a Kiev era importante. Pero enfatizó que los republicanos también necesitaban garantías de la Casa Blanca acerca de la guerra antes de que pudieran estar de acuerdo en seguir destinando fondos al esfuerzo de guerra allí.

“Necesitamos que se respondan las preguntas sobre la estrategia, sobre el final y sobre la responsabilidad por el valioso tesoro del pueblo estadounidense”, dijo, añadiendo que las mejoras en la frontera aún tendrían que venir primero.

John F. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, señaló antes de la reunión que los funcionarios de la administración habían brindado múltiples informes clasificados y no clasificados a los legisladores que respondían a tales preguntas.

“Esta idea de un cheque en blanco tampoco es cierta”, dijo el Sr. Kirby. “Cada paquete de ayuda que hemos brindado a Ucrania, hemos consultado con el Congreso”.

El Sr. Johnson ha insistido durante mucho tiempo en que los republicanos necesitan ver cambios en la frontera antes de aceptar llevar la financiación de Ucrania a votación.

Durante la reunión del miércoles, los demócratas lo desafiaron directamente, argumentando que los esfuerzos tenían que proceder juntos o no lo harían en absoluto.

“Un par de personas en la sala dijeron: ‘Hagamos primero la frontera'”, dijo el Sr. Schumer a los periodistas. “Nosotros dijimos: ‘Tenemos que hacer ambas cosas juntas'”.

La situación se complica por las profundas divisiones entre los republicanos sobre el paquete. Los principales republicanos del Senado han argumentado en favor de aceptar el compromiso fronterizo emergente, llamándolo la mejor oportunidad que el G.O.P. ha tenido en años para asegurar concesiones significativas de política fronteriza de los demócratas.

“Si tuviéramos un gobierno 100 por ciento republicano —presidente, Cámara, Senado— probablemente no podríamos obtener ni un solo voto demócrata para aprobar lo que el senador Lankford y la administración están tratando de acordar”, dijo el Sr. McConnell antes de la reunión en la Casa Blanca, refiriéndose a James Lankford de Oklahoma, el principal negociador republicano. “Entonces, esta es una oportunidad única para lograr algo en un gobierno dividido que no estaría disponible bajo un gobierno unificado”.

Las negociaciones fronterizas en el Senado han continuado a pesar de la resistencia del Sr. Johnson. El grupo bipartidista de senadores ha acordado medidas para hacer más difícil que los migrantes reclamen asilo después de cruzar la frontera, y amplió los poderes de detención y expulsión.

“He pasado por suficientes negociaciones para saber cuándo estás cerca de terminar, y siento que estamos ahí”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, uno de los participantes clave en las conversaciones del Senado.

Pero las negociaciones aún no han resuelto un impasse sobre limitar la autoridad de libertad condicional, que la administración usa para permitir a algunos migrantes que intentaron ingresar a Estados Unidos ilegalmente permanecer en el país y trabajar hasta que sus casos se puedan escuchar en un tribunal de inmigración. La administración de Biden ha señalado que no está dispuesta a desmantelar esa autoridad, mientras que los republicanos insisten en que no pueden respaldar un acuerdo que no limite la cantidad de migrantes puestos en libertad condicional en el país.

“Si no arreglamos la libertad condicional, no habrá acuerdo”, dijo el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, a los periodistas el miércoles.