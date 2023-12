Jefes de Defensa de Ucrania y la OTAN se reunirán en enero.

El Consejo OTAN-Ucrania celebrará una reunión inaugural a nivel de jefes de Estado Mayor como parte de la sesión del Comité Militar de la Alianza del Atlántico Norte programada para el 17 y 18 de enero, según el sitio web de la alianza.

En la reunión estarán presentes los jefes de defensa de los países aliados, así como su homólogo sueco.

Según el comunicado, los jefes de defensa se reunirán en el formato del Consejo OTAN-Ucrania durante la última sesión del primer día. Discutirán la guerra de Rusia contra Ucrania, la situación en el campo de batalla, así como el apoyo continuo a Ucrania por parte de la OTAN y sus miembros.

Además, se espera que los funcionarios aborden cuestiones de la industria de defensa, planificación operativa y garantía de las capacidades de los miembros de la alianza, específicamente relacionadas con la defensa aérea y mejoras en la preparación, según se indica en el anuncio.

Después de la Cumbre de la OTAN en Vilna el 11 y 12 de julio, los líderes aliados declararon que Ucrania recibirá una invitación a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las “condiciones”. También se acordó que Ucrania podría unirse a la OTAN sin un Plan de Acción para la Membresía (MAP).

La primera reunión del Consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de Relaciones Exteriores concluyó en Bruselas el 29 de noviembre. El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que se aprobó un programa de trabajo “ambicioso” para el próximo año en la reunión.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine