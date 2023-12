Israel se defiende por la detención y despojo de hombres gazatíes en medio de la indignación.

A medida que las críticas aumentaban por la detención masiva de hombres palestinos en Gaza, el gobierno defendió la redada, diciendo que necesitaba detener a cientos de hombres para determinar si alguno de ellos estaba conectado a Hamas.

Las detenciones provocaron indignación después de que fotos y videos de los detenidos, atados al aire libre y reducidos a ropa interior, se difundieran ampliamente en las redes sociales el jueves.

El viernes, un portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy, dijo que las fuerzas israelíes habían detenido a hombres en Jabaliya y Shajaiye, áreas del norte de Gaza que han sufrido intensos bombardeos y combates feroz en los últimos días. Israel ha descrito esas áreas como bastiones de Hamas, que gobierna Gaza desde que tomó el poder allí en 2007.

“Estamos hablando de hombres en edad militar que fueron descubiertos en áreas que se suponía que los civiles habían evacuado semanas atrás”, dijo el Sr. Levy. “Esas personas serán interrogadas y averiguaremos quiénes eran de hecho terroristas de Hamas y quiénes no”.

Pero los críticos dicen que las detenciones masivas y el trato humillante podrían violar las leyes de la guerra, y que muchas personas no pudieron evacuar debido a la mala salud, la discapacidad o el costo de huir.

Además, Hani Almadhoun, un recaudador de fondos con sede en Washington, D.C. para un grupo que recauda dinero para la agencia de la ONU que asiste a los palestinos, dijo que dos de sus familiares detenidos, de 13 y 72 años, no eran de edad militar.

Brian Finucane, analista del Grupo Internacional de Crisis y exasesor legal del Departamento de Estado de EE. UU., dijo el viernes que el trato a los detenidos parecía inconsistente con el derecho internacional.

“La presunción de que los hombres en edad militar son combatientes es preocupante”, dijo, y el hecho de que Israel ordenara una evacuación “no significa que puedan detener o detener de forma presuntiva a personas que la ignoraron.”

El derecho internacional establece “un umbral muy alto” para que una potencia ocupante detenga a no combatientes, dijo, y exige que sean tratados humanamente. “Eso prohíbe las indignidades personales y el trato humillante y degradante”, agregó.

El viernes por la noche, el contraalmirante Daniel Hagari, portavoz jefe del ejército israelí, le dijo a los periodistas: “Durante las últimas 48 horas, hemos detenido a más de 200 sospechosos, decenas de los cuales han sido trasladados” a Israel, incluidos comandantes y combatientes de Hamas.

Las autoridades israelíes, contactadas el viernes, se negaron a abordar el trato a los detenidos. Hablando con CNN el viernes, el teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz militar, dijo que los hombres en el video fueron desnudados “para asegurarse de que no llevaban explosivos”.

Fotos y videos compartidos por medios israelíes el jueves mostraban a hombres en la ciudad de Beit Lahia, en el norte de Gaza, vistiendo solo ropa interior y alineados en filas, rodeados por soldados y vehículos militares. La ubicación fue confirmada por un investigador en línea y verificado de forma independiente por The Times.

También se publicaron otras imágenes de detenidos desnudos arrodillados en un foso de arena. The Times emparejó estas imágenes con publicaciones en redes sociales de un soldado israelí. No estaba claro dónde fueron tomadas, ni si los detenidos eran las mismas personas vistas en las imágenes de Beit Lahia.

En octubre, Israel lanzó panfletos en árabe sobre el norte de Gaza instruyendo a las personas a evacuar la región y advirtiendo que cualquiera que se quedara “podría considerarse un cómplice de una organización terrorista”.

En ese momento, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, dijo que designar a civiles que no quisieran o pudieran huir como cómplices del terrorismo era una amenaza de castigo colectivo y podría constituir limpieza étnica.

Mr. Almadhoun, the fund-raiser in Washington, recognized his brother in one of the videos that was shared widely online. Israeli forces also detained his brother-in-law, 13-year-old nephew and 72-year-old father from their home in Beit Lahia, he said in an interview.

Su hermano “no tiene nada que ver con nada”, dijo el Sr. Almadhoun, director de filantropía de UNRWA USA, que recauda dinero para la agencia de la ONU para los palestinos.

“Mi hermano ni siquiera puede correr dos metros, y mucho menos luchar”, dijo. “Esto es un intento por humillarlos, por hacer que sus familias los vean desnudos. Los israelíes están en un estado de venganza”.

El Sr. Almadhoun dijo que sus cuatro familiares detenidos fueron puestos en libertad el viernes, lo que él creía que se debía en parte a su defensa en su nombre con los medios de comunicación y la administración Biden.

El viernes, el Comité Internacional de la Cruz Roja expresó “su preocupación por los recientes informes/imagenes” de las detenciones.

“Enfatizamos enérgicamente la importancia de tratar a todos los detenidos con humanidad y dignidad, de acuerdo con el derecho internacional humanitario”, dijo el grupo en un comunicado.

Muchos de los hombres en las fotos y videos no han sido vistos desde su detención, dijeron familias y grupos de derechos humanos. Uno de ellos es Diaa Al-Kahlout, corresponsal de Al-Araby Al-Jadeed, un sitio de noticias con base en Gran Bretaña.

Layal Haddad, editora del sitio, dijo que ella y sus colegas se enteraron de su detención por parte de la esposa del Sr. Al-Kahlout, y luego lo reconocieron en uno de los videos de hombres en ropa interior.

Dijo que el Sr. Al-Kahlout no había evacuado porque su hija mayor, Nada, está parcialmente paralizada, y él quería seguir informando sobre la guerra en el norte de Gaza.

“Solía decir, ‘No hay ningún lugar seguro, el norte y el sur no son seguros’”, dijo la Sra. Haddad.

Christiaan Triebert y Chevaz Clarke contribuyeron con la información.