Israel prohíbe, realiza redadas en Al Jazeera mientras Hamas regresa a Doha tras las conversaciones de alto el fuegoIsrael prohíbe a Al Jazeera y realiza redadas mientras Hamas regresa a Doha luego de conversaciones de alto el fuego.

icon

Señales de Semafor

Sostenido por

Logotipo de Microsoft

Ícono de Título

Las Noticias

El principal proveedor de cable de Israel dejó de transmitir Al Jazeera el domingo, después de que el gobierno votara para prohibir el medio de comunicación propiedad de Catar por razones de seguridad nacional, ordenando que cesara sus operaciones en el país de inmediato.

La red calificó la decisión como un “acto criminal” y “represión de la prensa libre”. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó al medio de comunicación como “boca de Hamas” y lo acusó de “incitación” y de tener un sesgo antiisraelí.

Esto sigue a la aprobación de una ley amplia a principios de año que permite al gobierno cerrar temporalmente las redes de noticias extranjeras por razones de seguridad nacional, lo que generó preocupación por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos y de defensa de la prensa.

Israel ha ordenado a Al Jazeera que cierre sus oficinas en Israel y, según Reuters, la policía registró un espacio de oficinas utilizado por la red y confiscó equipos poco después de que entrara en vigencia la prohibición. El sitio web de Al Jazeera seguía siendo accesible en Israel el domingo, según Associated Press.

icon

SEMAFOR SEÑALES: Perspectivas globales sobre las noticias más importantes de hoy.‘Día oscuro’ para los medios, dice la asociación de prensa

Fuente de ícono

Fuentes: Asociación de Prensa Extranjera, AP, CNN

La Asociación de Prensa Extranjera dijo que fue un “día oscuro para los medios” y que Israel “se une a un club dudoso de gobiernos autoritarios que prohíben [Al Jazeera]”. Israel ha tenido una relación tensa con Al Jazeera durante años, en parte porque está financiada por el estado qatarí, un mediador clave en las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas y el hogar temporal de la operación política de este último. En 2022, una reportera de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, murió por disparos israelíes y desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas, varios periodistas de Al Jazeera han sido heridos o muertos por ataques israelíes, según el medio. Al Jazeera ha tenido un raro punto de vista desde el terreno sobre la crisis, ya que la mayoría de los demás medios de comunicación globales no han podido informar desde Gaza.

La ley de medios extranjeros se enfrenta a un desafío judicial

Fuente de ícono

Fuente: The Jerusalem Post

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ha desafiado la ley que permitió la prohibición de Al Jazeera en Israel. Argumentan que la inclinación “pro-palestina” de Al Jazeera no es causa suficiente para bloquearla. La red incluye regularmente las perspectivas de árabes israelíes y personas de países árabes que también son citados por medios israelíes, argumentó el grupo. Si bien algunos contenidos de Al Jazeera podrían considerarse “incitación” contra Israel, el ACRI argumentó que no era peor que la incitación de los medios israelíes contra los palestinos, según informó The Jerusalem Post. Se espera que un tribunal se pronuncie sobre el desafío legal después del 15 de mayo.

Prohibir Al Jazeera podría poner en peligro las negociaciones del alto el fuego

Fuente de ícono

Fuentes: The Guardian, The Times of Israel, BBC

La prohibición, junto con nuevos informes de ataques israelíes y de Hamas en Gaza y en la frontera con Egipto, podría poner en peligro las últimas negociaciones de alto el fuego. Una delegación de Hamas estaba en El Cairo para negociaciones el sábado y según los medios estatales egipcios, regresarán el martes, aumentando las esperanzas de un acuerdo. Sin embargo, un oficial israelí le dijo a The Times of Israel que las negociaciones estaban “cerca del colapso” y otros funcionarios restaron importancia a cualquier señal de progreso. Mientras tanto, el jefe de la CIA de EE. UU., Bill Burns, se dirigía a Doha para una reunión de emergencia con el primer ministro qatarí. Israel también cerró el corredor principal para la ayuda a Gaza después de informar de ataques de Hamas en el cruce de Kerem Shalom.

Logo de Semafor