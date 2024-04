Israel-Irán: Israel promete represalias por el ataque de Irán tras llamados a la contención.

Israel-Iran latest: Israel vows retaliation over Iran attack after calls for restraint – BBC News

Resumen

Israel está considerando su respuesta a un ataque de Irán el sábado en el que lanzó más de 300 misiles y drones. El gabinete de guerra de Israel se reunió el lunes, pero no se dijo si se había tomado una decisión. El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió a la comunidad internacional que "se mantenga unida" contra Irán. Al menos nueve países estuvieron involucrados en la escalada militar, con proyectiles disparados desde Irán, Irak, Siria y Yemen y derribados por Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Jordania. Mientras que Irán ha señalado que considera el asunto cerrado, el jefe del estado mayor militar de Israel dijo que el ataque no quedaría sin respuesta. Teherán dijo que el ataque fue una represalia por el presunto ataque aéreo israelí en su consulado en Siria el 1 de abril, en el que murieron 13 personas. El presidente Joe Biden ha dicho que Estados Unidos está "comprometido con la seguridad de Israel", añadiendo que quiere evitar que el conflicto en Oriente Medio se agrave. El primer ministro británico Rishi Sunak ha pedido a "todas las partes" que "muestren moderación", añadiendo que el Reino Unido está trabajando con aliados para "desescalar" la situación.