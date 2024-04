¿Israel bombardeó un complejo de embajada iraní. ¿Está permitido?

El lunes, Israel bombardeó un edificio que formaba parte del complejo de la Embajada iraní en Damasco, matando a siete personas, incluido el General Mohamad Reza Zahedi, quien supervisaba las operaciones militares encubiertas de Irán en Siria y Líbano, y otros dos generales de alto rango.

Durante siglos, los recintos diplomáticos han gozado de protecciones especiales. Los diplomáticos tienen inmunidad de enjuiciamiento en el país anfitrión, y los edificios de las embajadas son a menudo vistos como un “santuario” para los ciudadanos de su nación; no pueden ser ingresados por la policía del país anfitrión sin el permiso del personal diplomático y a menudo se convierten en refugios para expatriados en tiempos de guerra.

Por lo tanto, los ataques a complejos diplomáticos tienen un peso particular, tanto en la ley como en la imaginación popular. Pero en este caso, los expertos dicen que Israel probablemente puede argumentar que sus acciones no violaron las protecciones establecidas por el derecho internacional para las misiones diplomáticas. Aquí está la razón.

El complejo de la embajada no estaba en suelo israelí.

Los edificios diplomáticos tienen amplias protecciones contra ataques u otra interferencia por parte del país anfitrión según el derecho internacional consuetudinario, codificado en las Convenciones de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.

El Artículo 22 de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas establece:

“Los locales de la misión serán inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán entrar en ellos, salvo con el consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor tiene el deber especial de tomar todas las medidas apropiadas para proteger los locales de la misión contra cualquier intrusión o daño y para prevenir cualquier perturbación de la paz de la misión o menoscabo de su dignidad.”

Esas protecciones siguen en vigor incluso si la embajada es utilizada con fines criminales o militares. El Estado receptor puede romper las relaciones diplomáticas, o revocar la inmunidad diplomática de individuos específicos y expulsarlos del país, pero aún debe “respetar y proteger” los edificios de la embajada y su contenido incluso después de que la misión haya sido cerrada.

Los locales consulares también son inviolables según el Artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En un ejemplo particularmente impactante de cómo esto puede suceder, después de que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado dentro del consulado saudí en Turquía en 2018, los funcionarios turcos tuvieron que esperar días antes de que finalmente se les permitiera ingresar.

Pero mientras esas reglas de relaciones diplomáticas son un principio fundamental del derecho internacional, realmente tienen poco efecto en el caso del ataque en Damasco, dicen los expertos, porque solo se refieren a las responsabilidades del “Estado receptor” — en este caso, Siria — y no dicen nada acerca de los ataques por parte de un tercer Estado en territorio extranjero.

“Israel es un tercer Estado y no está sujeto a la ley de relaciones diplomáticas con respecto a la Embajada de Irán en Siria”, dijo Aurel Sari, profesor de derecho internacional en la Universidad de Exeter en el Reino Unido.

Los Estados receptores tienen la obligación de proteger las embajadas de ataques, dijo Sari, lo que teóricamente significaría que Siria tenía la obligación de proteger la Embajada de Irán si podía hacerlo. Sin embargo, no está claro qué medidas protectoras podría haber tomado en este caso.

En la práctica, hay un fuerte tabú en las relaciones internacionales contra atacar embajadas, dijo Marko Milanovic, profesor de derecho internacional público en la Universidad de Reading en el Reino Unido. Pero esa costumbre es más amplia que lo que realmente prohíbe el derecho internacional, dijo.

“Simbólicamente, para Irán, destruir su embajada o consulado es simplemente visto como un golpe más grande”, dijo, “que si hubiera matado a los generales en una trinchera en algún lugar”, debido a la idea de que una embajada representa al Estado. Pero, agregó: “La diferencia no es legal. La diferencia realmente es de simbolismo, de percepción.”

¿Podría un ataque en terreno de una embajada violar el derecho internacional de otras maneras?

“Las embajadas están protegidas contra el uso de la fuerza en un conflicto armado, no principalmente porque sean embajadas, sino porque son objetos civiles”, dijo Yuval Shany, profesor de derecho internacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Por lo tanto, en principio, no es permisible atacar una embajada de la misma manera que no es permisible atacar una escuela.”

Sin embargo, una embajada puede perder esas protecciones si se utiliza con un propósito militar, como ocurre con las escuelas, hogares y otros edificios civiles durante la guerra. Eso sería primero una cuestión de umbral sobre si el conflicto en sí mismo es legal: el derecho internacional generalmente prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado soberano, excepto en legítima defensa.

Un portavoz militar israelí, el Contraalmirante Daniel Hagari, no confirmó ni negó el papel de Israel en el ataque pero dijo a CNN que el ataque había apuntado a “un edificio militar de las Fuerzas Quds disfrazado como edificio civil en Damasco.”

Un miembro de los Guardianes de la Revolución, que supervisan las Fuerzas Quds, le dijo al Times que el ataque del lunes había apuntado a una reunión en la que los funcionarios de inteligencia iraníes y militantes palestinos discutían la guerra en Gaza. Entre ellos se encontraban líderes de la Yihad Islámica Palestina, un grupo armado y financiado por Irán.

Irán ha borrado durante mucho tiempo las líneas entre sus misiones diplomáticas y sus operaciones militares en Medio Oriente. Selecciona a sus embajadores en Irak, Siria, Líbano y Yemen — países que conforman el “eje de resistencia” — de entre los comandantes de las Fuerzas Quds, la rama exterior del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, en lugar de sus diplomáticos de carrera. En 2021, Mohammad Javad Zarif, entonces ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo en una grabación filtrada que la política exterior de Irán en la región está determinada por sus operaciones militares en el campo y no por la diplomacia tradicional establecida por el ministerio de Relaciones Exteriores.

Si el ataque apuntó a individuos involucrados en operaciones militares contra Israel, incluidos a través de un grupo armado proxy, probablemente significaría que el edificio era un objetivo militar legítimo, dijo Shany.

Israel ha estado envuelto en una guerra de sombras de varios años con Irán que ha incluido múltiples asesinatos de líderes militares iraníes y científicos nucleares.

Irán también arma y financia a Hezbollah, una milicia libanesa, que ha estado bombardeando el norte de Israel, y que también tiene presencia en Siria.

El derecho internacional seguiría exigiendo que un ataque sea proporcional: la ganancia militar esperada tendría que superar el daño a civiles y objetos civiles, incluidos los edificios. El embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, dijo a la televisión estatal que no hubo civiles muertos en el ataque del lunes.

¿Dónde deja esto a Siria?

En este caso, Israel usó la fuerza contra dos Estados: Irán, cuyo compuesto de la embajada y generales fueron atacados, y Siria, el país en el que estaba ubicada la embajada.

“Un ataque aéreo israelí realizado dentro de Siria sin su consentimiento estaría en contravención del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe a un Estado usar la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier otro Estado”, dijo Sari, el profesor de Exeter. “A menos que Israel pudiera justificar algún ataque aéreo como un acto de legítima defensa, estaría violando el derecho internacional.”

Hay debate entre los expertos legales sobre cómo y cuándo el derecho de legítima defensa puede justificar ataques en el territorio de terceros países, dijo Shany. “Es una pregunta en el derecho internacional, hasta qué punto podrías realmente globalizar tu campaña y llevarla al territorio de terceros países,” dijo. “Hasta cierto punto, la guerra global contra el terrorismo planteó problemas similares. ¿Hasta qué punto puedes atacar activos militares en terceros países?”

Farnaz Fassihi contribuyó con el reportaje