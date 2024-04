Irán contrabandea armas al Banco Occidental, dicen los oficiales, para fomentar la agitación con Israel.

Teherán opera una ruta clandestina de contrabando en todo Oriente Medio, empleando operativos de inteligencia, militantes y pandillas criminales para entregar armas a palestinos en Cisjordania, ocupada por Israel, según funcionarios de Estados Unidos, Israel e Irán.

El objetivo, según tres funcionarios iraníes, es fomentar disturbios contra Israel inundando la zona con la mayor cantidad de armas posible.

La operación encubierta ahora está aumentando las preocupaciones de que Teherán esté tratando de convertir a Cisjordania en el próximo foco de conflicto en la larga sombría guerra entre Israel e Irán. Ese conflicto ha cobrado nueva urgencia este mes, poniendo en riesgo un conflicto más amplio en Oriente Medio, ya que Irán prometió tomar represalias por un ataque israelí a un complejo de embajadas que mató a siete comandantes de las fuerzas armadas iraníes.

Muchas armas contrabandeadas a Cisjordania viajan en gran medida por dos rutas desde Irán a través de Iraq, Siria, Líbano, Jordania e Israel, según los funcionarios. A medida que las armas cruzan las fronteras, agregaron los funcionarios, pasan de mano en mano entre un elenco multinacional que puede incluir miembros de pandillas criminales organizadas, militantes extremistas, soldados y operativos de inteligencia. Un grupo clave en la operación, dijeron los funcionarios iraníes y analistas, son los contrabandistas beduinos que llevan las armas al otro lado de la frontera desde Jordania hacia Israel.

The New York Times entrevistó a funcionarios de seguridad y gobierno de alto rango con conocimiento del esfuerzo de Irán para contrabandear armas a Cisjordania, incluidos tres de Israel, tres de Irán y tres de Estados Unidos. Los funcionarios de los tres países pidieron anonimato para discutir operaciones encubiertas para las cuales no estaban autorizados a hablar públicamente.

“Los iraníes querían inundar Cisjordania con armas, y estaban utilizando redes criminales en Jordania, en Cisjordania y en Israel, principalmente beduinos, para mover y vender los productos,” dijo Matthew Levitt, director del programa contra el terrorismo del Washington Institute for Near East Policy, una organización de investigación, y autor de un estudio sobre la ruta de contrabando.

El contrabando a Cisjordania, dijeron los analistas, comenzó hace unos dos años cuando Irán comenzó a utilizar rutas establecidas previamente para traficar otros artículos prohibidos. No está claro cuántas armas han llegado al territorio en ese tiempo, aunque los analistas dicen que la mayoría son armas pequeñas.

En los meses desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre contra Israel desde Gaza, las fuerzas de seguridad israelíes han llevado a cabo una fuerte represión en toda Cisjordania.

El ejército israelí describe las redadas como parte de su esfuerzo contra el terrorismo de Hamas y otras facciones armadas para erradicar armas y militantes. Cientos de palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes, incluidos aquellos acusados de atacar israelíes, según la ONU, en uno de los períodos más mortales en décadas.

Grupos de derechos humanos dicen que muchos palestinos están siendo detenidos injustamente, especialmente aquellos retenidos en prisiones israelíes sin juicio formal. Aseguran que no está claro cuántos de los detenidos tienen vínculos militantes genuinos.

“Estas detenciones incluyen a muchos que están siendo arrestados por razones que no están claras,” dijo Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch. “El gobierno israelí tiene un largo historial de detenciones abusivas, arrestos arbitrarios y detención de personas por ejercer sus derechos básicos.”

Durante años, los líderes de Irán han declarado la necesidad de armar a los combatientes palestinos en Cisjordania ocupada. Irán ha suministrado armas para atacar a Israel a militantes en otras partes de la región, miembros de su llamado Eje de Resistencia, incluidos sus dos aliados palestinos principales en Gaza, Hamas y la Yihad Islámica Palestina.

Ambos grupos, que también operan en Cisjordania, son designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y otros países.

Los funcionarios iraníes dijeron que Teherán no había elegido un grupo en particular para sus donaciones, optando en su lugar por inundar ampliamente el territorio con armas y municiones.

Afshon Ostovar, profesor asociado de asuntos de seguridad nacional en la Naval Postgraduate School y experto en las fuerzas armadas de Irán, dijo que Irán se estaba centrando en Cisjordania porque entendía que el acceso a Gaza sería limitado en el futuro previsible.

“Cisjordania realmente necesita ser la próxima frontera que Irán penetrará y proliferará armas, porque si pueden hacer eso, entonces Cisjordania se convertirá en un problema tan grande, si no mayor, que Gaza,” dijo.

Fatah, la facción palestina que controla la Autoridad Palestina y con ella gran parte de Cisjordania, acusó la semana pasada a Irán de intentar “explotar” a los palestinos para sus propios fines propagando el caos en el territorio. En un comunicado, Fatah dijo que no permitiría que “nuestra causa sagrada y la sangre de nuestro pueblo sean explotadas” por Irán.

En un comunicado, la Misión de Irán en la ONU no comentó sobre la operación de contrabando, pero enfatizó lo que dijo que era la importancia de que los palestinos tomen las armas contra Israel.

“La evaluación de Irán postula que la única manera efectiva de resistir la ocupación por parte del régimen sionista es a través de la resistencia armada,” dijo Amir Saeid Iravani, embajador de Irán en la ONU. “Las fuerzas de resistencia palestina tienen la capacidad de fabricar y adquirir los armamentos necesarios para su causa.”

Incluso después del 7 de octubre, mientras los apoderados de Irán han lanzado cada vez más salvas desde Líbano y Yemen, Teherán y Jerusalén prefirieron restringir gran parte de su conflicto a las sombras. Pero esa guerra encubierta explotó en la opinión pública la semana pasada con el ataque aéreo contra un edificio de la embajada de Irán en Siria.

El 1 de abril, aviones de combate israelíes atacaron una reunión de líderes de las fuerzas armadas de Irán y miembros de la Yihad Islámica Palestina en Damasco, según funcionarios iraníes. Entre los muertos estaba el General Mohammad Reza Zahedi, de 65 años, el general del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos encargado de las operaciones encubiertas de Irán en Siria y Líbano, a través de las cuales avanza partes de la ruta de contrabando de armas, dijeron los funcionarios israelíes, iraníes y americanos.

Ese ataque se produjo después de otro ataque aéreo israelí. El 26 de marzo, las fuerzas de Israel atacaron un nodo clave de la ruta de contrabando en el este de Siria, según los funcionarios americanos e iraníes, y dos de los funcionarios israelíes.

La mayoría de las armas contrabandeadas, dijeron los analistas, son armas pequeñas como pistolas y rifles de asalto. Irán también está contrabandeando armas avanzadas, según los funcionarios americanos y israelíes. Esas armas, dijeron los funcionarios israelíes, incluyen misiles anticarro y granadas propulsadas por cohetes, que vuelan rápido y bajo al suelo, creando un desafío para Israel al defender blancos civiles y militares de fuego a corta distancia.

La agencia de seguridad interna de Israel, Shin Bet, dijo en un comunicado que recientemente había incautado equipo militar avanzado contrabandeado a Cisjordania. El comunicado agregó que Shin Bet “toma muy en serio la participación en actividades dirigidas por Irán y sus afiliados y continuará llevando a cabo medidas activas en todo momento para monitorear y frustrar cualquier actividad que ponga en peligro la seguridad del Estado de Israel.”

Trabajando con sus aliados militantes y redes criminales establecidas, Irán está utilizando dos rutas principales para llevar armas a Cisjordania, dijeron los funcionarios israelíes, iraníes y americanos.

A lo largo de una ruta, milicianos respaldados por Irán y operativos iraníes llevan las armas desde Siria a Jordania, dijeron los funcionarios. Desde allí, agregaron los funcionarios iraníes, son transferidas en la frontera a contrabandistas beduinos. Los nómadas llevan las armas a la frontera con Israel, donde son recogidas por pandillas criminales que luego las trasladan a Cisjordania.

El esfuerzo iraní aprovecha una ruta de contrabando bien establecida en Jordania, que comparte una frontera porosa de 300 millas con Israel. El año pasado, un legislador jordano fue acusado en Ammán, Jordania, después de ser capturado en 2022 intentando contrabandear más de 200 armas a Cisjordania. La fuente de las armas no está clara.

Uno de los funcionarios iraníes dijo que el aumento de la seguridad desde el 7 de octubre, tanto por parte de Israel como de Jordania, ha elevado el riesgo de ser atrapado, especialmente para beduinos y árabes-israelíes que desempeñan roles críticos por su capacidad para cruzar fronteras.

Una segunda ruta, más desafiante, evita Jordania y lleva las armas desde Siria a Líbano, dijeron dos de los funcionarios estadounidenses. Desde allí, muchas de las armas son contrabandeadas a Israel, donde pandillas criminales las recogen y las trasladan a Cisjordania.

La ruta a través de Líbano, dijo Levitt, es más difícil, especialmente desde que comenzó la guerra en Gaza, porque la frontera en la que opera Hezbollah está más patrullada por el ejército israelí y los cascos azules de la ONU.

Gran parte del trabajo de coordinación de la ruta de contrabando es realizado por operativos iraníes de la Fuerza Quds, la agencia de inteligencia externa de los Guardias Revolucionarios, según dos de los funcionarios iraníes afiliados a los Guardias.

Además de matar al General Zahedi, el ataque israelí contra el edificio de la embajada de Irán en Damasco la semana pasada mató a otros dos generales de la Fuerza Quds y a otros cuatro oficiales, dijo Irán, lo que lo convierte en uno de los ataques más mortales de la guerra encubierta.

Los funcionarios estadounidenses y dos de los funcionarios israelíes dijeron que una serie de ataques en Siria una semana antes tenían como objetivo a dos divisiones de inteligencia iraníes relacionadas con el contrabando. Una unidad, conocida como División 4000, es supervisada directamente por los Guardias Revolucionarios. La otra, División 18840, es operada por la Fuerza Quds.

Días antes del ataque israelí al edificio de la embajada en Damasco, el líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei, dio su sello de aprobación personal a los militantes palestinos que reciben muchas de las armas de Irán. En Teherán, se reunió con los líderes de dos grupos armados: Ziyad al-Nakhalah de la Yihad Islámica Palestina e Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas.

Ayatolá Khamenei, quien hace años emitió públicamente una orden para armar a Cisjordania, les dijo a ambos líderes, según los medios estatales, que Irán no dudaría en apoyar a los palestinos y su causa.

“No habría sido fácil para el pueblo palestino resistir esta batalla si no hubiera sido por el apoyo continuo y constante de Irán en todos los niveles políticos, militares y de seguridad,” dijo al-Nakhalah en un discurso en Teherán.