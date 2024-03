Investigación iniciada sobre presunto lavado de dinero en Grupo Signa.

El fiscal de la ciudad alemana de Munich está investigando sospechas de lavado de dinero en el grupo insolvente Signa, propiedad del empresario austriaco René Benko, dijo una portavoz a dpa el miércoles.

La portavoz de la autoridad investigadora no mencionó ningún sospechoso específico cuando se le preguntó por dpa, pero señaló que en Alemania no existe una ley penal corporativa: en otras palabras, las empresas no pueden ser investigadas, solo individuos.

“Es evidente que los hechos del caso serán examinados minuciosamente desde una perspectiva legal, también con respecto a otros posibles delitos”, dijeron los investigadores en un comunicado.

La edición dominical del periódico Bild, de gran circulación, informó por primera vez sobre los procedimientos durante el fin de semana.