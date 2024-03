Inversor de Shark Tank dice que compraría TikTok para evitar que la plataforma sea prohibida en EE. UU.

La semana pasada, se presentó un proyecto de ley bipartidista en la Cámara que podría significar el fin de la popular aplicación de video TikTok en los Estados Unidos. La legislación propuesta prohibiría TikTok en los estados si su empresa matriz, ByteDance, no vende su interés en la aplicación. ByteDance es una empresa china y los legisladores estadounidenses están preocupados por la conexión de TikTok con China y temen que la empresa recolecte datos personales de los suscriptores de TikTok.

El proyecto de ley fue presentado por los representantes Mike Gallagher (R-Wis.) y Raja Krishnamoorthi (D-Ill.); la pareja son los principales legisladores del Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino. Si el proyecto de ley se convierte en ley, ByteDance tendría más de cinco meses para deshacerse de TikTok. Si ByteDance se mantiene firme, TikTok se convertiría en ilegal para distribuir desde una tienda de aplicaciones estadounidense o una plataforma web. Pero según The Hill, hay un inversor adinerado que dijo el viernes que compraría la plataforma si está a punto de ser prohibida. El inversor de Shark Tank, Kevin O’Leary, quien vendió The Learning Channel a Mattel por $3.2 mil millones en 1999, dijo en Fox News que comprará TikTok si la plataforma está a punto de ser prohibida. “No se va a prohibir, porque la voy a comprar,” dijo O’Leary en el programa de Fox News “The Story”. Continuó diciendo: “Alguien lo va a comprar, no será Meta y no será Google, porque… los reguladores lo impedirán.”

Kevin O’Leary dice que no permitirá que TikTok sea prohibida en los EE.UU.

El inversor conocido sarcásticamente como Mr. Wonderful en el programa de televisión Shark Tank de ABC dijo sobre TikTok: “Esto vale miles de millones, es una de las plataformas publicitarias más exitosas en las redes sociales hoy en día. Todas mis empresas la utilizan, la compraré.”

El portavoz de TikTok, Alex Haurek, dijo a The Hill: “Este proyecto de ley es una prohibición total de TikTok, no importa cuánto los autores intenten disfrazarlo. Esta legislación pisoteará los derechos de la Primera Enmienda de 170 millones de estadounidenses y privará a 5 millones de pequeñas empresas de una plataforma en la que confían para crecer y crear empleos.” El presidente Joe Biden ya dijo el viernes que, si el proyecto de ley sale del Congreso, lo firmará.

Por usuarios mensuales activos, TikTok es la cuarta plataforma de redes sociales más grande del mundo. Actualmente tiene más de 1 mil millones de usuarios mensuales activos. Desde su lanzamiento en 2016, la aplicación se ha instalado más de 3 mil millones de veces.