¿Instagram no carga en Safari en Mac? 9 formas de solucionarlo.

Instagram es una plataforma de redes sociales extremadamente popular y ampliamente utilizada. Desafortunadamente, Instagram no tiene una aplicación dedicada para Mac. Esto significa que los usuarios de Mac tienen que acceder a Instagram a través de Safari, y la gente ha hecho las paces con eso. Sin embargo, ha habido un aumento en el número de quejas sobre Instagram que no se carga en Safari en Mac. Si te encuentras con un problema similar, te ayudaremos a solucionar el problema de Instagram que no se carga en Safari en Mac.

Cómo arreglar Instagram que no se carga en Safari en Mac

1. Actualiza macOS para solucionar el problema de Instagram que no se carga en Safari en Mac

Se puede asumir con seguridad que la razón por la que Instagram no se carga en Safari en Mac se debe a errores de software en Safari o macOS. ¿Por qué? Porque numerosas personas han informado sobre este problema en el foro de Discusiones de Apple y si desplazas hacia abajo en el mismo hilo, encontrarás varias respuestas que afirman que actualizar macOS soluciona el problema.

Ahora, dado que Safari es parte de macOS, no se puede actualizar por separado. Sin embargo, el navegador Safari se actualiza junto con macOS. Por lo tanto, por favor actualiza macOS, ya que podría ayudar a solucionar el problema de Instagram que no se carga en Safari en Mac.

Tiempo necesario: 2 minutos

Pasos para actualizar macOS

Haz clic en el logotipo de Apple en la esquina superior derecha de la barra de menú.

Selecciona la opción de Pre…