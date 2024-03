Gabriel Barbosa: Suspensión de dos años para el delantero del Flamengo por intento de fraude antidopaje.

Gabriel Barbosa ha anotado 143 goles en 261 partidos para Flamengo

El delantero de Flamengo y Brasil, Gabriel Barbosa, ha sido suspendido por dos años por intento de fraude anti-dopaje.

Los medios locales han informado que el jugador de 27 años, conocido como ‘Gabigol’, dificultó la realización de una prueba anti-dopaje el día antes de un partido.

Barbosa, quien ha jugado 18 veces para su país, niega las acusaciones.

“Nunca he intentado obstruir o defraudar ninguna prueba, y confío en que seré absuelto por el tribunal superior”, dijo en una publicación en X.

“Desde el principio de mi carrera como futbolista, siempre he seguido las reglas del juego y nunca he utilizado sustancias prohibidas. Me he sometido a docenas de pruebas, todas las cuales siempre han sido negativas.

“Estoy decepcionado con el resultado del juicio, pero seguiré colaborando con las autoridades deportivas y confío en que mi inocencia será demostrada y restablecida por el tribunal superior.”

Barbosa, quien formó parte del equipo brasileño que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, puede apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

La Autoridad Brasileña de Control de Dopaje dijo: “El mencionado atleta fue juzgado por el Tribunal de Justicia Deportiva Antidopaje y, por mayoría, se decidió que se había producido una violación de la regla antidopaje de intento de fraude.”

La suspensión de dos años comienza desde la fecha de la violación, que ocurrió el 8 de abril de 2023.

La temporada de la Serie A brasileña comienza el 14 de abril y se extiende hasta el 8 de diciembre, lo que significa que Barbosa se perderá toda la temporada, pero debería estar disponible para el inicio de la campaña 2025.

Flamengo dijo que estaban sorprendidos por el veredicto y ayudarían al jugador con una apelación.

“(El club) ayudará al atleta a presentar una apelación ante el TAS, ya que entiende que no hubo fraude, ni siquiera un intento, que justifique la sanción aplicada,” dijeron en un comunicado.

Barbosa fichó por Flamengo en 2020 después de una exitosa cesión del Inter de Milán, donde solo jugó nueve veces en cuatro años.

El delantero anotó el gol de la victoria en la final de la Copa Libertadores 2022 – la versión sudamericana de la Liga de Campeones – en una victoria por 1-0 sobre el Athletico Paranaense.

Barbosa hizo su debut con Brasil en una victoria amistosa por 2-0 sobre Panamá en mayo de 2016 y ha anotado cinco goles internacionales.