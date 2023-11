Instagram ahora te permite restringir tus publicaciones y videos cortos solo para amigos cercanos

Al navegar por el panorama de Instagram, la capacidad de compartir Stories y Notes exclusivamente con amigos cercanos ha sido una ventaja durante un tiempo. Sin embargo, Instagram ha mejorado su juego probando historias con múltiples listas de audiencia. Ahora, en otras noticias, la última función de Instagram te permite llevarlo un paso más allá al restringir tus publicaciones únicamente a tu círculo íntimo. La función Close Friends está expandiendo su territorio, ahora incluyendo publicaciones en el feed y Reels. Esta mejora permite a los usuarios compartir contenidos más íntimos con una audiencia más pequeña y confiable, fomentando un sentido de privacidad y conexión.

Crédito de la imagen – Instagram

Para aprovechar esta función, simplemente toca el botón Audiencia mientras creas tu publicación, elige Close Friends y haz clic en Compartir. Si aún no has creado una lista de Close Friends, sigue estos pasos rápidos: Toca tu foto de perfil en la parte inferior derecha para ir a tu perfil. Haz clic en la parte superior derecha y luego ve a Close Friends. Selecciona “añadir” junto a aquellos que deseas en tu lista, o usa la Búsqueda. Para eliminar, toca “eliminar” junto a su nombre. Guarda los cambios tocando Listo en la parte inferior.

Solo para que sepas, no se envían notificaciones cuando ajustas tu lista. Las publicaciones o Reels compartidos con Close Friends tendrán un icono de estrella verde, por lo que tus amigos y tú, por cierto, sabrán cuando eres parte de una lista de Close Friends. Oh, y vale la pena señalar que nadie puede solicitar ser agregado a tu lista de Close Friends. Despídete de los días en que compartías cada publicación con toda la lista de seguidores. Ahora, tu feed de Instagram tiene el potencial de convertirse en un refugio de publicaciones de una comunidad más estrechamente unida, ya que los usuarios pueden corresponder este gesto.

Anteriormente, Instagram lo mantenía binario: público o privado, sin términos medios. Este cambio es notable, especialmente considerando que Facebook ha permitido durante mucho tiempo a los usuarios adaptar la visibilidad de las publicaciones a grupos específicos en su lista de amigos, ya sean amigos cercanos, conocidos o aquellos a los que preferirías mantener tus publicaciones alejadas.

En el universo Instagram siempre cambiante, Meta, la empresa matriz, ha estado en racha, brindando a los creadores más formas de monetizar su contenido. Más allá de esto, la aplicación sigue lanzando actualizaciones frecuentes, como la reciente capacidad de agregar letras de canciones a Reels, asegurando que su enorme base de usuarios de más de 1.200 millones se mantenga comprometida y satisfecha.