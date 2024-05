Informe del partido – WI vs SA 3rd T20I, 26 de mayo de 2024.

West Indies 165 para 2 (Charles 69, King 44, Mayers 36*, Peter 1-27) venció a Sudáfrica 163 para 7 (van der Dussen 51, McCoy 3-39, Motie 2-21) por ocho wickets

West Indies barrió la serie de tres partidos contra Sudáfrica para concluir sus preparativos para la Copa del Mundo T20 de la manera más contundente posible antes de que comience el torneo la próxima semana. Sudáfrica, por otro lado, ha ganado solo dos de sus últimos 11 partidos de T20I completados desde la última Copa del Mundo T20 y ha perdido series contra West Indies dos veces y Australia una vez, y entra en la competencia mundial en desventaja.

Si hay alguna consolación, es que ninguno de los potentes bateadores de la media orden de Sudáfrica, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller y Tristan Stubbs, formaron parte de esta serie, pero todos regresarán para la Copa del Mundo. Aun así, siguen habiendo preocupaciones sobre Quinton de Kock, que anotó 64 carreras en tres innings y tuvo una pobre actuación en BBL, SA20 e IPL, además de parecer que sufrió una lesión en la espalda el domingo; y Ryan Rickelton, que solo logró 43 carreras en tres innings.

Asimismo, la tasa de economía de Anrich Nortje de 12.16 a lo largo de la serie y la ausencia de cualquier wicket a su nombre plantean cuestiones sobre su preparación para el cricket internacional después de una ausencia de casi nueve meses mientras se recuperaba de una fractura por estrés en la parte baja de la espalda. Pero él forma parte del equipo final de Sudáfrica para la Copa del Mundo, ya que viajan a los Estados Unidos para sus partidos de apertura.

West Indies se dirige a Trinidad para jugar contra Australia en un partido de calentamiento antes de su primer partido de la Copa del Mundo en Guyana, y parecen estar tan listos como pueden estarlo. Han ganado cuatro de cinco series desde la última Copa del Mundo T20, y vencieron a Sudáfrica 3-0 por primera vez en esta ocasión. Después de defender totales de 175 y 207 para ganar la serie, fueron obligados a perseguir y cazaron 164 dentro de 14 overs para vencer a Sudáfrica nuevamente.

Obed McCoy, añadido al escuadrón de la Copa del Mundo T20 en lugar del lesionado Jason Holder, fue el lanzador más exitoso en el último partido con 3 por 39, mientras que el capitán interino Brandon King terminó como el máximo anotador de la serie y capitaneó al equipo hacia la victoria en su campo local, Sabina Park, que no verá acción en la Copa del Mundo T20.

Foto de archivo: Gudakesh Motie terminó con 2 por 21•AFP/Getty Images

La redención de Johnson Charles

Fue contra Sudáfrica, hace 15 meses, que Johnson Charles presentó su caso para reclamar su lugar en el equipo T20I con 118 carreras en solo 46 bolas en un T20I en Centurion. Pero desde entonces, ha sido un camino difícil para él. Charles pasó diez innings sin superar los cincuenta, y las preguntas sobre su participación en el escuadrón de la Copa del Mundo T20 eran más que simples susurros.

Pero silenció eso con un knock de completa seguridad y autoridad para lograr su quincuagésima media en T20I y establecer la plataforma para otra victoria de West Indies. La forma en que Charles destrozó a los lanzadores más rápidos de Sudáfrica, Nortje y Gerald Coetzee, fue impresionante. Anotó 25 carreras en solo diez bolas de Nortje y 22 en cuatro de Coetzee, incluidos tres seis consecutivos. Solo tres de sus 69 carreras vinieron en singles, con 66 en boundaries, y aunque fue eliminado en el séptimo over, ya había puesto el resultado más allá de toda duda.

Motie aprovecha al máximo

Después de tomar tres wickets en cada uno de sus últimos tres juegos, el lanzador zurdo Gudakesh Motie parecía estar listo para una captura similar después de dos overs excepcionales. Fue llamado inmediatamente después del powerplay, y mostró buenos cambios de ritmo para atrapar a de Kock lbw, ya que este jugó un reverse sweep demasiado pronto y fue dado por fuera.

En el siguiente over de Motie, Matthew Breetzke golpeó la pelota de vuelta sobre la cabeza del lanzador. Parecía un buen golpe, pero no fue tan bien sincronizado como él quería, y Shamar Joseph hizo un buen atrapada adentro de la cuerda del límite para poner fin a una gira decepcionante para el mejor anotador de la temporada 2023-24 de los T20 de CSA.

Las cifras de Motie después de dos overs eran 2 por 5, pero su día no terminó tan bien como esperaba. Concedió 11 carreras en su último over, mientras que Rassie van der Dussen lo golpeó por dos seis y luego no se le volvió a utilizar.

Foto de archivo: Rassie van der Dussen rescató a Sudáfrica de 50 por 4•AFP/Getty Images

El último saludo de van der Dussen

Excluido del escuadrón de la Copa del Mundo T20 de Sudáfrica pero solicitado para ser su capitán en esta serie, van der Dussen no ha tenido los últimos meses más fáciles. Pero tuvo un fuerte último saludo en esta gira. Van der Dussen anotó un medio centenar en 30 bolas para llevar a Sudáfrica de 50 por 4 a 163 por 7, y mostró fuertes habilidades para pegar la pelota directamente al centro del campo. Los cinco de sus seis cMeteorologistas fueron anotados en la V entre el largo-off y el largo-on, y su asociación de 77 carreras con Wiaan Mulder fue la diferencia entre un colapso sudafricano y un atisbo de competitividad.

Mayers falló y luego no

La entrada de van der Dussen podría haber terminado en 9 cuando arrastró una entrega de Hayden Walsh Jnr desde afuera del pico hasta el largo-on, donde Kyle Mayers estaba esperando para atraparla. Lo hizo limpiamente pero calculó mal qué tan cerca estaba su pie trasero de la cuerda del límite y lo pisó con la bola en la mano. Van der Dussen fue el primero en hacer gestos de que había ganado seis.

Seis overs después, Mulder golpeó mal una bola más lenta de McCoy hasta el largo-on, donde Mayers estaba listo para atrapar la pelota con ambas manos, con más que suficiente espacio detrás de él para caer, sostener y evitar dar un límite.

Con el bate, Mayers conectó cuatro seis en una impresionante entrada de 36 carreras sin ser eliminado, ayudando a envolver la persecución una vez que Charles había sentado las bases. Pero Mayers sigue siendo un jugador suplente en el equipo de la Copa del Mundo T20 de West Indies.