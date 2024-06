Israel resucita el trabuco, una variante de catapulta que las fuerzas están usando en la frontera.

JERUSALÉN – Una misión militar israelí para descubrir posiciones de combate de Hezbollah y rutas ocultas transfronterizas ha devuelto a la vida una antigua tecnología, según un experto y metraje de la frontera norte del país.

Fotos y videos subidos a redes sociales muestran a reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel operando un trabuco, una herramienta tipo catapulta utilizada en la Edad Media, lanzando bolas de fuego sobre la barrera de concreto que separa a Israel del Líbano.

Reservistas que hablaron recientemente con la prensa israelí bajo condición de anonimato dijeron que han estado utilizando el arma desde octubre con el propósito de revelar posiciones de militantes escondidas y rutas de infiltración en los arbustos espesos cerca de la frontera. El 7 de octubre, el grupo militante con base en Gaza, Hamas, lanzó un ataque fatal contra Israel y tomó rehenes, provocando que el gobierno israelí lanzara una guerra contra la organización en el territorio sur.

Guy Stiebel, un experto en arqueología militar de la Universidad de Tel Aviv, quien se especializa en arqueología militar y brinda conferencias como parte de un programa de las FDI, dijo que conoce al soldado que ayudó a construir el trabuco y confirmó a Defense News el uso de la herramienta.

“Hay todo un campo en la arqueología llamado arqueología experimental, que restaura y construye herramientas como el trabuco con fines de investigación”, señaló Stiebel. “Entre las reservas de las FDI hay un experto en la época y en este tipo de armas utilizadas entonces, que encontró una solución para cumplir con los objetivos establecidos por su comando”.

El propósito del arma es lanzar más allá de fortificaciones, como la que separa a los países vecinos, lo que Stiebel dijo que puede alcanzar entre 7 y 9 metros.

Cerca de 1400, soldados con cota de malla cargan cestas de piedras en un trabuco detrás de las murallas de un castillo. (Hulton Archive/Getty Images)

“El trabuco mostrado en las imágenes no es un modelo particularmente grande del antiguo instrumento, y sus distancias de lanzamiento eran de aproximadamente 50 o 60 metros”, agregó. “Cabe señalar que la tecnología avanzada no siempre puede brindar soluciones, pero aunque hay antiguas y simples que pueden hacer el trabajo como el trabuco, este último no fue adoptado por el Cuerpo de Artillería israelí”.

Cuando contactado por Defense News, las FDI no negaron la existencia del trabuco ni su uso por reservistas en el norte, pero también se negaron a hacer comentarios sobre el tema.