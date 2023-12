Informe del jueves: Espías chinos compiten con espías estadounidenses.

Espías chinos aumentan para enfrentarse a Estados Unidos

El Ministerio de Seguridad del Estado de China está desplegando inteligencia artificial y otra tecnología avanzada para competir con la C.I.A. Al mismo tiempo, la C.I.A. está destinando recursos a monitorear empresas chinas que están desarrollando inteligencia artificial, computación cuántica y otras herramientas similares.

La principal fuente de información del ministerio solía ser chismes en fiestas en embajadas. Pero se ha fortalecido a través de un reclutamiento más amplio, incluidos ciudadanos estadounidenses. También se ha perfeccionado a través de un mejor entrenamiento, un presupuesto más grande y el uso de tecnologías avanzadas.

La inteligencia artificial es clave para sus objetivos. El M.S.S. tiene tecnología que crea expedientes instantáneos de personas de interés en Beijing, incluidos espías estadounidenses y otros. Ha intensificado su recolección de inteligencia sobre empresas estadounidenses que desarrollan tecnología con usos tanto militares como civiles.

El gasto de la C.I.A. en China se ha duplicado desde el comienzo de la administración Biden. La recolección detallada de información sobre secretos comerciales era una vez el tipo de espionaje que Estados Unidos evitaba, pero ahora la información sobre el desarrollo de tecnologías emergentes en China se considera tan importante como descifrar su poder militar convencional o las maquinaciones de sus líderes.

Contexto: La preocupación más aguda de Beijing es que Estados Unidos y sus aliados podrían asfixiar a China para obtener conocimientos tecnológicos vitales para el crecimiento económico y militar.

The Times demanda a OpenAI y Microsoft

The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor ayer, abriendo un nuevo frente en la batalla legal por el uso no autorizado de trabajos publicados para entrenar tecnologías de inteligencia artificial.

La demanda sostiene que se usaron millones de artículos del Times para entrenar chatbots automatizados, que ahora compiten con el medio de noticias. La queja cita varios ejemplos en los que un chatbot proporcionó a los usuarios extractos casi textuales de artículos del Times que de otro modo requerirían una suscripción paga para ver.

Al parecer, esto sigue a un punto muerto en las negociaciones entre The Times, Microsoft y OpenAI. The Times es la primera gran organización de medios de comunicación de Estados Unidos en demandar a las empresas, que crearon ChatGPT, por problemas de derechos de autor asociados a sus trabajos escritos.

Explicación: Los chatbots pueden generar respuestas que dependen del periodismo de The Times para responder preguntas sobre eventos o noticias. The Times dijo que los lectores podrían estar satisfechos con la respuesta y negarse a visitar el sitio web de The Times, lo que reduciría el tráfico web y los ingresos.

Lee Sun-kyun encontrado muerto en Seúl

La policía está investigando la muerte de Lee Sun-kyun, quien interpretó al jefe de una familia adinerada en “Parásito”, como un suicidio. Un funcionario de policía dijo que el actor de 48 años dejó lo que parecía ser una nota.

El galardonado actor había sido recientemente objeto de una investigación policial por sospechas de uso ilegal de drogas. Negó las acusaciones y, después de un interrogatorio de 19 horas, dijo a los reporteros que era el objetivo de un intento de extorsión.

Contexto: Las detenciones por drogas han aumentado desde que el presidente Yoon Suk Yeol declaró una “guerra contra las drogas”, de alrededor de 10,400 en 2019 a 17,000 este año, y los infractores enfrentan de seis meses a 14 años de prisión. La industria del entretenimiento del país ha sido sacudida recientemente por escándalos de abuso de drogas.

¿Cómo comeremos en 2024?

Cada año, mi colega Kim Severson intenta anticipar las próximas tendencias alimentarias. Ella indaga en las predicciones de grandes empresas de alimentos, firmas de relaciones públicas, grupos de restaurantes y más para pronosticar el plato del próximo año. Aquí tienes algunas de las cosas que ha encontrado:

Las comidas son tan 2023. El próximo año se tratará de aperitivos, lo que un pronosticador denominó “lo mejor de lo más bajo”.

Pero están llegando cócteles con sabor a comida. Prepárate para bebidas con mucho umami con sabor a pollo o caprese.

El agua y la hidratación siguen estando de moda. Busca “sensores de hidratación portátiles”, jarabes con sabor y conservación del agua para consumidores conscientes de la conservación.

El alforfón es una estrella en ascenso. Es rico en proteínas y fibra y está apareciendo en todo, desde foie gras hasta chocolate caliente o rape.

Hay más, incluyendo sopa, flores, A.I. y fermentación natural. Lee la revisión completa de Kim aquí.

