Putin dice que pensó que Tucker Carlson haría preguntas más difíciles.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo que esperaba preguntas más agresivas de Tucker Carlson.

Críticos dijeron que Carlson no desafió las afirmaciones de Putin ni lo presionó sobre la invasión de Ucrania.

Putin, por su parte, se ha negado a entrevistar con medios de comunicación estadounidenses que probablemente sean más críticos con él.

El presidente ruso Vladimir Putin le dijo al presentador de la televisión estatal rusa Pavel Zarubin que esperaba preguntas más difíciles de parte de Tucker Carlson, aparentemente molestando al ex presentador de Fox News.

Carlson realizó una entrevista de dos horas con Putin en Moscú la semana pasada. Historiadores de Rusia previamente destacaron a Business Insider lo “extraño” que fue el rendimiento de Putin.

Por su parte, Putin “no tuvo una completa satisfacción” de la entrevista, según la traducción de Politico EU. El jefe de la oficina de Moscú del Financial Times, Max Seddon, tradujo a Putin como diciendo que no obtuvo “mucho placer” de la entrevista.

La queja principal de Putin fue que esperaba más preguntas “agudas” de Carlson, un comentarista que en Fox News anteriormente defendió a Rusia.

Durante la entrevista con Putin, Carlson a veces interrumpió y otras veces se sentó a escuchar mientras el presidente ruso pasaba más de 20 minutos entregando su versión de la historia de Rusia y Ucrania y la guerra actual.

“Para ser honesto, pensé que se comportaría de manera agresiva y haría preguntas ‘afiladas’. No solo estaba preparado para esto, lo quería, porque me daría la oportunidad de responder de la misma manera”, dijo Putin, según una traducción compartida por The Guardian.

Muchos observadores de Rusia, e incluso el ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson, criticaron a Carlson por no rebatir las afirmaciones de Putin o presionarlo más sobre la invasión de Ucrania.

Carlson fue el primer periodista occidental en entrevistar a Putin desde la invasión de Ucrania hace dos años.

“Dado que hoy no podemos tener un diálogo directo [con Occidente] … tenemos que estar agradecidos al Sr. Carlson por poder hacerlo a través de su papel de intermediario”, dijo Putin, según The Guardian.

A pesar de que Putin afirmó que quería preguntas más agresivas de Carlson, muchas organizaciones de medios de comunicación de EE. UU. han solicitado repetidamente entrevistas con el presidente ruso pero se les ha negado, un hecho que incluso el Kremlin concedió.

Un abogado de Carlson no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Business Insider.

