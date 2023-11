Incendio en astillero tras supuesto ataque de misiles en Crimea ocupada por Rusia, puente de Kerch cerrado.

El 4 de noviembre, se emitió una alerta de ataque aéreo en Crimea, territorio de Ucrania ocupado por Rusia, con el puente de Crimea, que conecta la península con Rusia, envuelto en una pantalla de humo y cerrado nuevamente, según numerosos medios de comunicación locales en redes sociales, lo que indica un posible ataque con misiles.

Los videos subidos por usuarios de redes sociales parecían mostrar múltiples columnas de humo elevándose sobre la ciudad de Kerch, en el este de Crimea, con el sonido de los misiles disparando de fondo. No estaba claro si eran misiles atacantes o misiles interceptor de defensa aérea.

En uno de los videos se veía lo que parecía ser un misil de crucero moviéndose en dirección al astillero de Zaliv, a pocos kilómetros al sur de Kerch. En los últimos cuadros del video, se ve una explosión, así como lo que parece ser humo de la detonación de un misil antiaéreo.

Un sistema de misiles y cañones antiaéreos Pantsir fue activado en el área de la planta de construcción naval de Zaliv en Kerch, según afirmó el títere del Kremlin y el llamado “gobernador” de Crimea, Sergey Aksyonov, en su canal de Telegram por la tarde, asegurando que los restos de los misiles interceptados cayeron en uno de los diques secos del astillero.

“Se ha declarado una alerta de ataque aéreo en Sebastopol. El transporte público marítimo y terrestre se ha detenido. El puente de Kerch está cerrado”, dice un mensaje en el canal de Telegram Krym.Realii, que también confirma que se escucharon explosiones en el área de Kerch y se vio humo cerca del astillero de Zaliv. Además, los suscriptores afirmaron que los misiles fueron interceptados cerca de Kerch.

El gobernador designado por Moscú de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, también informó sobre pantallas de humo en el área de la bahía de Sebastopol en Telegram.

El canal de Telegram Krymsky Veter ha publicado fotos de lo que parece ser una pantalla de humo sobre el puente de Crimea.

