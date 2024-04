Impulsado por una oleada de gastos de donantes, Ryan Day confiado en que Ohio State finalmente pueda lograr un avance.

COLUMBUS, Ohio — En la conferencia de prensa posterior al partido tras la derrota 30-24 de Ohio State ante Michigan en noviembre pasado, el entrenador de los Buckeyes, Ryan Day, lucía derrotado y desanimado. Seguramente se dio cuenta en ese momento de que a pesar de ganar el 88 por ciento de sus partidos como entrenador en jefe, él y su programa ahora serían definidos por su impensable racha de derrotas de tres años ante los Wolverines.

Con más de cuatro meses transcurridos, sentado en su oficina en el Woody Hayes Athletic Center, el día de 45 años sonríe, lleno de emoción y aparentemente relajado. Exuda la confianza de un entrenador que sabe lo talentoso que es su equipo, después de recuperar a casi todos los juniors de Ohio State que podrían haberse ido profesionalmente, mientras se suman algunos de los transferidos más exitosos del portal.

“En Ohio State, tienes que vencer al equipo del norte y ganar todos los demás partidos”, dijo Day. “Si esa es la expectativa todos los años, te gustan tus posibilidades mucho más cuando tienes buenos jugadores. Entonces, más vale conseguir a los mejores.”

Si no fuera por NIL, Day dijo: “Ciertamente no habrías visto lo que has visto este año con nosotros.”

Después de una embarazosa derrota por 14-3 en el Cotton Bowl ante Missouri, los donantes de Ohio State se lanzaron a una racha de gastos. Con la ayuda de dos colectivos, The Foundation y The 1870 Society, el programa “renovó” a los linieros defensivos JT Tuimoloau, Jack Sawyer y Tyleik Williams, al corredor TreVeyon Henderson, al receptor Emeka Egbuka, al esquinero Denzel Burke y al guardia Donovan Jackson, todos los cuales estaban proyectados como selecciones de draft de primer o segundo día.

“Cuando llegamos, nuestra clase de reclutamiento 2021 era muy sólida. Sabíamos que éramos capaces de hacer algo especial”, dijo Jackson, uno de los seis reclutas de cinco estrellas en su clase. “Pero al final de tres años aquí, no logramos los objetivos que nos propusimos. NIL es un tema controvertido, pero en este caso, nos dio la seguridad para regresar y luchar una vez más.”

Con el núcleo de su plantel regresando, Day se adentró en el portal para cubrir los pocos agujeros restantes. Su adquisición incluyó al mariscal de campo All-Big 12 Will Howard (Kansas State), al corredor All-SEC Quinshon Judkins (Ole Miss), al safety novato All-American Caleb Downs (Alabama) y al experimentado centro Seth McLaughlin (Alabama).

La dupla en el backfield de Henderson y Judkins podría ser particularmente aterradora. Juntos han acumulado 5,470 yardas en sus carreras y 63 TDs en sus carreras.

“No decidimos quién está en el portal”, dijo Day. “Pero cuando los chicos están allí, queremos mejorar nuestra plantilla en ciertas áreas.”

Ohio State tiene opciones en la posición de QB, y una estrella en ciernes en Jeremiah Smith

Antes de ese juego de tazón del 29 de diciembre, Ohio State no era considerado un participante importante en el mercado del portal impulsado por NIL. De hecho, el AD que se retiraba, Gene Smith, fue uno de los críticos más vocales que pedía a la NCAA que tomara medidas en contra del involucramiento de los colectivos en el reclutamiento. Esto fue dos meses antes de que un juez federal en Tennessee dictaminara que la NCAA no puede hacer cumplir las reglas que impiden a los colectivos negociar acuerdos de NIL con reclutas.

Incluso después de que el mariscal titular de 2023 Kyle McCord ingresó al portal poco después del partido contra Michigan del año pasado, y con el novato de tercer equipo Lincoln Kienholz flaqueando ante Missouri, el locutor de ESPN Dave Pasch les dijo a los televidentes durante todo el Cotton Bowl que Day había sido claro en afirmar que Ohio State no perseguiría a otro mariscal de campo.

Cinco días después, Howard, quien previamente había visitado a Miami y USC, se comprometió con los Buckeyes. De manera reveladora, cuando Downs se comprometió con los Buckeyes el 19 de enero desde Alabama, The Foundation fue el primero en anunciar la noticia en Twitter.

¡Bienvenido a THE, @caleb_downs2, nuestro nuevo socio de Atleta Estudiantil! Caleb va a hacer un gran trabajo dentro y fuera del campo como embajador para nuestros socios de caridad y en la comunidad de Columbus. (Boom 😉) https://t.co/htkLB83pbF pic.twitter.com/bNvKx3BPRO

— THE Foundation (@TheFoundation1_) 20 de enero de 2024

Hace dos años, Day le dijo a una audiencia de empresarios que se necesitarían 13 millones de dólares en dinero de NIL para mantener la plantilla de Ohio State. Hoy se cree que el presupuesto es aún mayor que eso.

“Tuvimos muchas personas que se ofrecieron y realmente nos ayudaron”, dijo Day. “Gene (Smith) es obviamente fundamental en esto, pero hice muchas llamadas y mucha gente se ofreció. Demuestra cuán grande es el apoyo aquí.”

Con el personal en su lugar, Day tomó una gran decisión adicional: encontrar un coordinador ofensivo de renombre a quien poder delegar las llamadas de jugadas por primera vez en su carrera. Después de que su elección inicial, Bill O’Brien, se fue en febrero para convertirse en el entrenador en jefe de Boston College, Day llamó a su antiguo entrenador universitario en New Hampshire: Chip Kelly. En un movimiento sorprendente, Kelly dejó de ser el entrenador en jefe de UCLA camino a la Big Ten para venir a trabajar para Day, quien había trabajado bajo Kelly en los Eagles y los 49ers antes de llegar a Ohio State en 2018.

“No lo pensé de esa manera”, dijo el propio Kelly de 60 años, que disfrutó al regresar a sus raíces al ser entrenador de los mariscales de campo de UCLA antes de su juego de tazón. “Entrenar fútbol me hace feliz. Es así de simple.

“Nunca quise dedicarme a la administración atlética, pero el trabajo de entrenador en jefe se está convirtiendo en eso en ciertos lugares. Me cuesta pedirle dinero a las personas.”

Ohio State paga $2 millones al nuevo entrenador ofensivo Chip Kelly

Ese es el trabajo de Day ahora.

Los frutos de todo ese trabajo de recaudación de fondos se verán este sábado, ya que Fox transmitirá el juego de primavera de Ohio State por primera vez. Los televidentes tendrán la oportunidad de presenciar la batalla de quarterbacks entre Howard y el regresado Devin Brown. También verán por primera vez al receptor novato Jeremiah Smith, quien ha sido tan deslumbrante durante el campo de primavera que los entrenadores ya hablan de él como titular.

Smith, el mejor recluta de la clase de 2024, había estado comprometido con Ohio State por más de un año, pero causó revuelo el primer día del período de firma anticipada en diciembre pasado cuando no firmó su carta de intención hasta esa noche. Según informó Manny Navarro de The Athletic, la explicación fue que “el representante de NIL de Smith se aseguraba de que lo prometido por el colectivo de Ohio State durante el proceso de reclutamiento también estuviera por escrito.”

Jeremiah Smith 😳 pic.twitter.com/8tG66Yltsn

— Ohio State Football (@OhioStateFB) 6 de abril de 2024

Pero además de Smith y los Sophomores en ascenso Downs y el receptor Carnell Tate, la alineación inicial de Ohio State consistirá casi en su totalidad de jugadores de cuarto o quinto año. Hasta 17 posiciones podrían ser ocupadas por jugadores con al menos un año de experiencia de titular a tiempo completo, incluyendo casi toda una defensa que terminó la temporada pasada tercera en el país (4.2 yardas por jugada permitidas).

Todo esto fue un impulso intencional por parte de Day.

“Hemos tenido talento aquí en el pasado, pero cuando pierdes a jugadores a la NFL después de tres años, puedes volver a ser joven rápidamente”, dijo. “Me he dado cuenta de esto en los últimos dos años, queriendo ser talentoso pero también queriendo tener experiencia. He notado que algunos de los equipos contra los que hemos jugado han sido un poco más de 21, 22 años, y creo que eso importa.”

Él no lo dirá, pero esos equipos eran los de Michigan.

A pesar de todo ese talento, Ohio State tiene dos incógnitas, y ocurren de estar en posiciones quizás las más importantes. Una es la línea ofensiva, que tuvo problemas en momentos del año pasado. Los titulares Jackson y el tackle Josh Simmons, un transferido de 2023 de San Diego State, tienen garantizado el lado izquierdo, pero el lado derecho sigue siendo incierto.

Y luego está el mariscal de campo. Si bien Howard ha comenzado 27 juegos y llevó a K-State al campeonato Big 12 de 2022, nadie lo confundiría con Justin Fields o C.J. Stroud. Todavía no ha desbancado a Brown, quien se lesionó al comienzo de su primer partido como titular en el Cotton Bowl. Pero Howard también presenta al personal una oportunidad como el primer mariscal de campo verdaderamente dual desde Fields en 2020.

“Sentimos que Will encajaba muy bien en nuestro equipo por muchas razones”, dijo Day. “Estoy emocionado de ver cómo se integra con la ofensiva de Chip.”

¿Será la batalla de QB de Ohio State más reñida de lo esperado? Lo que hemos aprendido en la primavera hasta ahora

En cierto modo, la “ofensiva de Chip” ya era la ofensiva de Ohio State. Es en su mayoría el mismo juego aéreo que Day trajo consigo de los 49ers de Kelly cuando fue contratado como OC por Urban Meyer, simplemente con una terminología diferente. Kelly dice que en ocasiones ha tenido que corregirse al llamar a una jugada por el nombre incorrecto en práctica.

Pero el impacto de Kelly se sentirá más en el juego terrestre. La ofensiva de Ohio State bajo Day ha sido criticada en ocasiones por ser demasiado de estilo finesse (de ahí su infame diatriba de Lou Holtz después de la victoria del año pasado sobre Notre Dame). Aunque Kelly ya no dirige su ofensiva de inicios de 2010 en Oregon, sus equipos de UCLA seguían siendo sinónimo de un ataque terrestre de poder. En 2022, con el mariscal de campo dual Dorian Thompson Robinson y el estelar corredor Zach Charbonnet, los Bruins lideraron el país con 6.0 yardas por acarreo.

Ahora trabajará con Henderson y Judkins.

“Creo que (Kelly) disfrutará de algunas de las herramientas con las que tiene para trabajar”, dijo Day con una sonrisa. “Nuestro juego aéreo ha tenido mucho éxito, y su juego terrestre ha sido muy exitoso. Así que al combinar los dos, ha sido divertido.”

Con todo ese talento, con la generosidad de todos los donantes y la contratación llamativa del coordinador ofensivo, la vara no ha estado tan alta en Columbus desde que los Buckeyes de Meyer venían de su título nacional de 2014. Poner fin a la sequía de Michigan será una expectativa básica, pero Ohio State necesita al menos jugar por su primer campeonato nacional en una década, tarea que se complica esta temporada con el Playoff de 12 equipos.

“Esto no estaba roto”, dijo Day. “La verdad es que hemos estado a un juego o una serie de conseguir nuestros objetivos en los últimos dos años. No hemos vencido a nuestro rival en los últimos años, eso dolió, pero estábamos a un juego de Georgia (en la semifinal de 2022). Estamos tratando de descubrir ese último 1 por ciento, 2 por ciento. Esas últimas jugadas.”

Y Ohio State ha invertido mucho dinero para descubrir esas últimas jugadas.

(Foto: Jason Mowry / Getty Images)