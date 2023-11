Hospitales de Gaza al borde del colapso mientras la lucha continúa cerca.

The hospital in Gaza has been hit by dire circumstances, with patients dying as a result of power outages. Without fuel for generators, surgeries have stopped, kidney dialysis has ceased, and the neonatal unit is facing severe challenges. Israeli tanks and troops have surrounded hospitals in the territory, while the Israeli military has accused Hamas of using a hospital as a shield. The situation is dire and people have been forced out into the streets as a result.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos cinco pacientes heridos fallecieron el sábado en el hospital, incluido un bebé prematuro en una incubadora, como resultado del corte de energía. Sin combustible para hacer funcionar los generadores, el hospital se ha sumido en la oscuridad, según el Ministerio de Salud y el administrador del hospital.

“Las cirugías tuvieron que detenerse”, dijo el director del hospital, el Dr. Mohammed Abu Salmiya. “La diálisis renal se ha detenido y la unidad neonatal está en una situación muy difícil. Un bebé murió por falta de oxígeno, electricidad y calor.”

El Ministerio de Salud, médicos y algunos testigos que se refugiaron en el hospital, informaron que los tanques y tropas israelíes han rodeado varios hospitales en el territorio y los han atacado. El ejército israelí publicó un comunicado el sábado negando cualquier asedio o disparos en Al-Shifa, pero confirmó enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hamás en la zona.

Las sombrías condiciones de la ciudad de Gaza son en parte el resultado de un asedio israelí que ha cortado el agua, la comida, la electricidad y el combustible durante semanas. Israel impuso el asedio días después de que Hamás atacara a Israel, matando a unas 1,200 personas y tomando cientos de rehenes, según las autoridades israelíes.