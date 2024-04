Hombres y Mujeres de Nueva Zelanda Ganar Torneo Final de Seven en el Estadio de Hong Kong

Modo Oscuro/Claro

(08/04/24)

Nueva Zelanda se llevó tanto los títulos masculinos como femeninos por segundo año consecutivo en el Cathay/HSBC Hong Kong Sevens el domingo.

Los hombres de Nueva Zelanda, habiendo sido dominantes todo el

fin de semana, fueron empujados hasta el final por Francia antes de profundizar en la segunda mitad para ganar 10-7 y reclamar su 13.er título del Hong Kong Sevens.

Las mujeres de Nueva Zelanda, sin embargo, pudieron llevar su forma consistentemente impresionante hasta la sirena final con una victoria por 36-7 sobre

los EE. UU. que nunca estuvo realmente en duda.

Para el Jefe Ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin, el torneo sigue siendo “la joya de la corona del seven” – un hecho que fue nuevamente reflejado por la venta de entradas y el regreso, en masa, de los fanáticos internacionales. “Hemos tenido un fin de semana increíble – Hong Kong definitivamente ha vuelto, los fanáticos internacionales realmente han vuelto,” dijo Gilpin.

Se espera que el Parque Deportivo Kai Tak albergue el Hong Kong Sevens en 2025

Para los más de 100,000 fanáticos que llenaron el Estadio de Hong Kong el fin de semana pasado, el evento brindó recuerdos para toda la vida.

El próximo año, se espera que el torneo se realice en un estadio completamente nuevo y más grande en el Parque Deportivo Kai Tak.

Diseñado con un tema de “Perla del Oriente”, el Estadio Principal de 50,000 asientos en el Parque Deportivo Kai Tak tiene un techo retráctil y exhibe una superficie meticulosamente elaborada formada por aproximadamente 27,000 paneles de aluminio como parte de la fachada de múltiples capas, cada uno formado en piezas triangulares que parecen cambiar de color según la hora del día e incluso han sido dotados de capacidades de autolimpieza.

El Parque Deportivo de 28 hectáreas es parte del

re desarrollo en el sitio del antiguo

Aeropuerto Internacional de Hong Kong, Kai Tak. Además del estadio principal, el Parque Deportivo contará con un centro deportivo cubierto con la flexibilidad de albergar deportes comunitarios y eventos de hasta 10,000 asientos, y un campo deportivo público con una capacidad de 5,000 asientos. Esos lugares se complementarán con amplios espacios públicos para eventos y recreación junto con espacios de venta al público y restaurantes frente al puerto.

Como el proyecto de infraestructura deportiva más grande de Hong Kong, se espera que las principales instalaciones dentro del recinto se completen en fases para finales de 2024 y se abran en 2025.

“Ha sido un fin de semana fantástico,” dijo Chris Brooke, Presidente de Hong Kong China Rugby. “Obviamente es genial haber agotado el evento, y es excelente dar la bienvenida a tantos visitantes internacionales de vuelta a Hong Kong. Financiamos todos nuestros programas con el excedente que generamos de los Sevens, por lo que es absolutamente crítico para nosotros tener un exitoso fin de semana de tres días para reinvertir en el juego en Hong Kong. Ahora necesitamos construir sobre esto para nuestra anticipada mudanza al Parque Deportivo Kai Tak, y nuestro objetivo de crear un evento más grande y mejor que tenga más para todos.”

Fotos de Rugby:

Fotos de los Cathay Pacific / HSBC Hong Kong Sevens 2019,

Fotos de los Cathay Pacific / HSBC Hong Kong Sevens 2018,

Fotos de los Cathay Pacific / HSBC Hong Kong Sevens 2017,

Fotos de los Cathay Pacific / HSBC Hong Kong Sevens 2016,

Fotos de los Hong Kong Sevens 2015 de Cathay Pacific / HSBC,

Fotos del Clasificatorio Olímpico de 7 de Asia Rugby en Hong Kong,

Fotos de los Singha Thailand Sevens 2015,

Fotos de la Gira British & Irish Lions 2013 en Hong Kong,

Fotos de los Hong Kong Sevens 2014,

Fotos de los Hong Kong Sevens 2013,

Fotos de la Copa Chartis 2012 y

Fotos de los Hong Kong Sevens 2012 de Cathay Pacific / HSBC.

Últimos

entrevistas en video exclusivas: 9 Entrevistas en Video HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Residencias Estándar para Abrir en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en Video con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo;

9 Entrevistas en Video Exclusivas de Asociación del Sudeste Asiático para el Foro de Turismo 2024 en Vientián, Laos;

8 Conferencias de Prensa NTO del Foro de Turismo del Sudeste Asiático 2024 en

Vientián, Laos;

13 Entrevistas en Video HD del World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en Video HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

15 Entrevistas en Video HD de Routes World 2023 en Estambul, Turquía; y

Taxis del Aeropuerto Eléctrico en el Aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajistán – Entrevista en Video HD con el CEO.



Titulares:



Onyx Hospitality firma Apartamentos Servidos Shama en Rayong, Tailandia

AirAsia X reanudará vuelos entre Kuala Lumpur y Changsha, China

IndiGo lanzará vuelos entre Kozhikode – Kochi – Agatti

Neste suministrará a Emirates con SAF en el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol; Changi Siguiente

Amadeus completa la adquisición de Vision-Box

AirJapan mejora operaciones con Radixx PSS

Hombres y Mujeres de Nueva Zelanda Ganaron el Último Torneo de Seven en el Estadio de Hong Kong

Korean Air operará vuelos chárter estacionales entre Seúl Incheon y Taichung, Taiwán

Pegasus Airlines lanza vuelos entre Ankara y Lisboa, Portugal

Smiths Detection nombra a Jerome de Chassey como Presidente

AirAsia X reanuda vuelos entre Kuala Lumpur y Xi’an, China

Cathay Cargo reanuda vuelos de carga desde Saigón, Vietnam

SITA publica Informe sobre el Rol de la Biometría en los Viajes Aéreos

Cheval Collection Expande el Portafolio de Global Hotel Alliance con Apartamentos Servidos

Langham Rebautiza Hotel en Foshan, China

Aviación: Demanda Internacional de Pasajeros Sube 26.3%; Aerolíneas del Asia Pacífico Reportan un Incremento del 53.2%

Demanda Internacional de Carga Aérea Sube 12.4% en febrero de 2024; Capacidad Aumenta 16%

Grupo L’Occitane nombra a Green Yip como Director Regional de MD – Travel Retail Asia Pacific

Le Bristol Paris nombra a Arnaud Faye como Chef Ejecutivo

Chris Kemlo Nombrado Gerente General del Hotel The Calile en Brisbane, Australia

Sabre Space Roadshow se celebrará en Delhi y Mumbai, India

Malaysia Airlines e IndiGo Firman Acuerdo de Código Compartido

Accor Expande Portafolio con 22 Hoteles en Japón

Hong Kong Airlines reanuda vuelos a Kagoshima, Japón

FlyArystan Recibe AOC de la Administración de Aviación de Kazajistán

Marriott Abre Resort en la Isla Perhentian Keci de Terengganu, Malasia

AirAsia Malaysia reanuda vuelos entre Kuching – Penang y Kota Kinabalu – Penang

Hong Kong Stadium se Prepara para los Últimos Sevens; Los Fanáticos Internacionales Compran Más del 40% de las Entradas

ExecuJet Abre Nueva Instalación MRO en el Aeropuerto de Subang Cerca de Kuala Lumpur, Malasia

Michelle Freyre se Unirá al Consejo de Administración de United Airlines

Lloyd’s Inn Kuala Lumpur Abrirá el 1 de Abril

Korean Air Revela Nuevos Uniformes de Mantenimiento, Aeroespacial, Carga y Manejo en Tierra

SalamAir Lanzará Vuelos Entre Muscat y Tirana, Albania

IHG Desvela Nuevos Prototipos de Staybridge, Candlewood y Atwell Suites en EE. UU.

DHL Aviation Extiende Asociación con Worldwide Flight Services en Francia

United Airlines Instala Estanterías Superiores más Grandes en Flota de Embraer E175

No Todos Quieren Usar una App; Bonza Mejora Opciones de Reserva con Sitio Web

Amadeus Expande Travel4Impact Globalmente; Aplicaciones Abiertas Hasta el 30 de Abril

Las Aerolíneas del Asia Pacífico Transportaron 27 Millones de Pasajeros Internacionales en Febrero; Demanda de Carga Sube un 10.2%

Aris Maroulis se une a TUMI como Vicepresidente de Asia-Pacífico y Medio Oriente

AirAsia Malaysia reanudará vuelos entre Kuala Lumpur y Vientián, Laos

Abre el Primer Hotel Courtyard by Marriott en Australia Occidental en Murdoch, Perth

Qantas nombra a Nick McGlynn como Vicepresidente Ejecutivo – Asia

HotelREZ Renueva Asociación con Sabre Hospitality

Marlon Abeyakoon Nombrado Gerente General del Hotel NH Collection Maldivas Havodda