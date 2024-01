Hombre liberado de los escombros en Jersón después del bombardeo ruso.

Los rescatistas liberaron con éxito a un hombre atrapado bajo los escombros de una casa alcanzada por los bombardeos rusos en Jerson, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el 14 de enero.

El hombre herido recibió atención médica inmediata.

Rusia ataca regularmente Jerson y sus alrededores. Los repetidos ataques de artillería rusa en Ivanivka, Óblast de Jerson, impidieron que los trabajadores de emergencias evacuaran el cuerpo de un hombre asesinado el 10 de enero hasta el día siguiente, informó la Fiscalía General el 11 de enero.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine

