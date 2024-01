Margrethe Vestager se reunió con Tim Cook ayer, pero dudo que haya sucedido algo.

Sábado, 13 de enero de 2024

La jefa de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, se encuentra en la costa oeste reuniéndose con ejecutivos de tecnología de EE. UU. Aquí está su declaración completa sobre la reunión con Tim Cook en Apple Park, publicada en Twitter/X (me sorprende que publique en una plataforma basada en EE. UU., en lugar de una de las populares redes sociales de la UE):

2 puntos principales de mi reunión con @tim_cook @apple ⬇️

👉 cumplimiento con #DMA, por ejemplo, la obligación de @Apple de permitir la distribución de #apps fuera de la @AppStore

👉 casos continuos de @EU_Competition, por ejemplo, @AppleMusic

Hay tantas reuniones y negociaciones en las que pagaría una fortuna por haber sido una mosca en la pared. La reunión de Vestager con Cook esta semana no fue una de esas. Supongo que no se dijo absolutamente nada interesante. Nada más que planteamientos.

La fecha límite para el cumplimiento de la DMA es el 7 de marzo, y el gran problema para Apple es la App Store: permitir que las aplicaciones nativas se instalen desde fuera de la tienda (también conocido como sideloading), y permitir métodos de pago alternativos en la aplicación. Tengo entendido que Apple tiene todo preparado para cumplir, pero, exactamente como será eso, aparentemente nadie fuera de la empresa lo sabe.

No sabemos nada sobre cómo Apple planea permitir el sideloading. Espero que incluso para los usuarios de la UE, el sideloading esté desactivado de forma predeterminada. También espero que, a diferencia del Mac, las aplicaciones lateraladas sigan necesitando estar firmadas por Apple. ¿Las aplicaciones distribuidas a través de la App Store permitirán el procesamiento de pagos de terceros en la aplicación, o eso solo estará disponible para aplicaciones laterales? Además, supongo que, al igual que cuando Apple cumplió con las regulaciones holandesas específicas para aplicaciones de citas, las aplicaciones de terceros que implementen su propio procesamiento de pagos para compras en la aplicación deberán proporcionar a Apple un detallado informe contable y pagar a Apple una comisión del 27%.

¿El sideloading solo estará disponible dentro de la UE, o Apple implementará las mismas políticas a nivel mundial? En su mayor parte, Apple intenta mantener las cosas iguales en todo el mundo, pero el sideloading es tal excepción que espero que lo limiten a la UE. Especialmente dada la estipulación de que Apple necesita permitir que las aplicaciones laterales actúen como tiendas de aplicaciones ellos mismos. ¿Cómo funcionará eso?

Espero que Apple haya diseñado el sideloading de tal manera que muy pocos usuarios lo habiliten. (Esto parece ser en gran parte el caso en Android, que ha permitido el sideloading desactivado de forma predeterminada desde su inicio). También espero que Apple siga exigiendo el 27% de los ingresos por compras en la aplicación de las aplicaciones que elijan implementar su propio procesamiento de pagos.

Básicamente, no creo que mucho cambie para los usuarios de la UE o para los desarrolladores. Pero muchas personas, incluyendo a Vestager y la Comisión Europea, esperan que mucho cambie. Simplemente no está claro exactamente qué necesita Apple permitir para cumplir con la DMA, ni ninguno de nosotros fuera de Cupertino tiene idea alguna de lo que planea hacer Apple. Cumplir con la letra de la DMA no significa capitular ante el espíritu de la DMA. La idea de que Apple se va a rendir y renunciar a dirigir su propia plataforma de la manera que mejor beneficia tanto a su propio resultado final como a la experiencia/privacidad/seguridad de sus usuarios, es ingenua.

La Comisión Europea esperaba que el GDPR resultara en que los sitios web priorizaran la privacidad de los usuarios de la UE, un mejor internet en Europa que en otros lugares. En cambio, el resultado fue un aumento del fastidio del usuario bajo un constante y continuo bombardeo diario de popovers de consentimiento, un internet peor en Europa que en otras partes. Sospecho que lo mismo resultará cierto con la DMA y las plataformas móviles. Se vienen los fuegos artificiales, pero parece que poca gente lo sabe.