Hallazgos de investigaciones revelan que científicos en Canadá compartieron secretos con China

Dos científicos que trabajaron en el principal laboratorio de microbiología de Canadá proporcionaron información científica secreta a China, y uno de ellos fue una “amenaza real y creíble para la seguridad económica de Canadá”, muestran documentos de la agencia de inteligencia nacional y una investigación de seguridad.

Las cientos de páginas de informes sobre los dos investigadores, Xiangguo Qiu y Keding Cheng, quienes estaban casados y nacidos en China, fueron liberadas a la Cámara de los Comunes el miércoles por la noche después de una revisión de seguridad nacional por un comité parlamentario especial y un panel de tres jueces retirados de alto rango.

Funcionarios canadienses, que han advertido que las instituciones académicas e investigativas del país son objetivo de campañas de inteligencia china, han reforzado las reglas en torno a la colaboración con universidades extranjeras. Las universidades canadienses pueden ser descalificadas de la financiación federal si establecen asociaciones con cualquiera de las 100 instituciones en China, Rusia e Irán.

La liberación de los documentos fue objeto de un debate prolongado en el Parlamento que comenzó antes de las últimas elecciones federales, en septiembre de 2021. Los partidos de la oposición pidieron ver los registros al menos cuatro veces y encontraron que el gobierno liberal estaba en desacato al Parlamento en 2021. El gobierno presentó una demanda en un intento de mantener los registros ocultos, pero la retiró cuando se convocó la votación.

La liberación se produce en medio de una investigación especial dirigida por un juez para examinar las acusaciones de que China y otras naciones extranjeras han interferido en las elecciones y partidos políticos canadienses. Algunos opositores políticos del primer ministro Justin Trudeau han acusado a su gobierno de no haber respondido adecuadamente a la injerencia china en los asuntos canadienses.

Pero Mark Holland, el ministro de Salud federal de Canadá, dijo a los reporteros el miércoles por la noche que en “ningún momento salieron del laboratorio secretos nacionales ni información que amenazara la seguridad de Canadá”.

La pareja fue escoltada fuera de sus laboratorios en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg, Manitoba, durante el verano de 2019 y después se les retiraron sus autorizaciones de seguridad. Fueron despedidos en enero de 2021.

Ese mismo año, el gobierno publicó registros fuertemente editados sobre su despido, lo que desató una batalla con los partidos de la oposición que exigían más detalles sobre la falla de seguridad.

El extenso archivo de documentos recién liberados, que tienen significativamente menos ediciones, ofrece más detalles sobre la cooperación no autorizada de los científicos e intercambios de información con instituciones chinas. Los documentos también revelaron que la Dra. Qui no había revelado acuerdos formales con agencias chinas en los que una institución china accedió a pagar grandes cantidades de dinero para investigaciones. También acordó recibir un salario anual de 210,000 dólares canadienses (aproximadamente $155,000).

No se pudo localizar a la pareja, y no parecían tener representantes locales obvios. Algunos medios de comunicación canadienses han informado, basándose en fuentes no reveladas, que se mudaron a China después de ser despedidos. La Real Policía Montada de Canadá abrió una investigación penal en 2021, pero su estado es incierto y no se han presentado cargos.

Los documentos publicados el miércoles no incluyen ninguna respuesta general por parte de la pareja. Pero muestran que durante el interrogatorio con los investigadores, la Dra. Qui dijo repetidamente que no sabía que había violado ninguna regla de seguridad, culpó a la agencia de salud por no explicar completamente los procedimientos e intentó frecuentemente engañar a los investigadores hasta que se enfrentó a pruebas contradictorias.

En una carta a la Dra. Qui, la agencia de salud pública dijo que ella “no expresó remordimiento ni arrepentimiento. No asumió la responsabilidad de sus acciones y culpó a la P.H.A.C.” Agregó que no mostró “ninguna señal de comportamiento correctivo, rehabilitación o deseo de resolver la situación”.

El Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad también encontró que la Dra. Qiu distorsionó repetidamente sus vínculos con investigadores y organizaciones en China, relaciones que calificó como “cercanas y clandestinas”.

En un informe secreto, la agencia de inteligencia dijo que cuando se le preguntó sobre sus intercambios con científicos y organizaciones en China, ella “continuó negando rotundamente, fingió ignorancia o mintió descaradamente”.

Un informe de investigación interna para la Agencia de Salud Pública de Canadá, que incluye el laboratorio, muestra que la pareja cayó bajo sospecha en 2018, cuando la Dra. Qiu fue nombrada inventora en una patente otorgada en China que parecía utilizar investigaciones desarrolladas por la agencia para una vacuna contra el ébola.

Esa revelación, a su vez, sugirió que la pareja había incurrido en varias violaciones de las reglas de seguridad en el laboratorio, partes de las cuales están diseñadas para trabajar con microbios letales del mundo, incluidos los que podrían usarse para la guerra biológica.

Esas infracciones incluyeron intentos de estudiantes graduados de la Dra. Qiu en la Universidad de Manitoba, todos ellos ciudadanos chinos, de sacar material del laboratorio y ser permitidos deambular por las instalaciones sin escolta.

En un episodio, los rayos X revelaron que un paquete entregado al laboratorio para el Dr. Cheng—y etiquetado como “utensilios de cocina”—contenía viales de proteínas de ratón. El descubrimiento subrayó que el Dr. Cheng había infringido protocolos, según los documentos.

Una investigación de la agencia de inteligencia descubrió que la Dra. Qiu tenía un acuerdo formal con la Universidad Médica de Heibei para trabajar en un “programa de talento”, algo que describió como un proyecto “para impulsar las capacidades tecnológicas nacionales de China”.

Un informe que documenta la investigación agregó que esto “podría representar una seria amenaza para las instituciones de investigación, incluidas las instalaciones de investigación gubernamentales, al incentivar el espionaje económico”. Ese acuerdo prometía cerca de 1.2 millones de dólares canadienses (aproximadamente $884,000) en fondos de investigación. La agencia dijo que la pareja no reveló, como se requería, que mantenían una cuenta bancaria en China.

La Dra. Qiu, dijo el servicio de inteligencia, también tenía un currículum que solo usaba en China que mostraba que era profesora visitante en tres institutos de investigación de salud chinos e investigadora visitante en un cuarto.

Exactamente qué información la Dra. Qiu podría haber proporcionado a China y cómo China podría haberla utilizado no está claro ni en la investigación interna ni en los informes de la agencia de inteligencia.

El servicio de inteligencia dijo que muchas de las instituciones con las que trabajaba investigaban “aplicaciones militares potencialmente letales”. Cuando se le preguntó como parte de una investigación interna sobre los posibles usos militares de su trabajo, la Dra. Qiu dijo que no se le había ocurrido la idea, muestran los documentos.

La investigación interna descubrió que un viaje que la Dra. Qiu hizo a Pekín en 2018 fue pagado por una empresa de biotecnología china.

El Sr. Holland dijo que la dirección del laboratorio había demostrado una “comprensión inadecuada de la amenaza de la interferencia extranjera”.

Agregó, “Creo que se hizo un esfuerzo sincero para cumplir con esas políticas, pero no con la rigurosidad requerida”.

En una declaración, Pierre Poilievre, el líder conservador, dijo que el gobierno chino y sus agencias, “incluido el Ejército de Liberación Popular, pudieron infiltrarse en el laboratorio de mayor nivel de Canadá”. La declaración agregó, utilizando la abreviatura de la República Popular China, “Pudieron transferir propiedad intelectual sensible y patógenos peligrosos a la R.P.C.”

Vjosa Isai contribuyó con reportajes desde Toronto.