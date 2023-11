Guerra entre Rusia y Ucrania: Grandes explosiones se escuchan en el primer ataque importante de Rusia a Kyiv en meses.

Después del ataque con misiles rusos a un depósito de correos de Ucrania que mató a seis Para recibir alertas gratuitas de noticias de última hora en tiempo real, regístrese en nuestros correos electrónicos de noticias de última hora.

El sábado se escucharon grandes explosiones en Kyiv, ya que la capital ucraniana fue atacada por aire, en el primer ataque importante a la ciudad desde finales de septiembre. “Se escucharon fuertes explosiones en la orilla izquierda de la capital”, dijo el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, en Telegram. “Preliminarmente, la defensa aérea estaba funcionando contra los misiles balísticos”.

Las tropas rusas están intensificando sus ataques en la ciudad clave del este de Avdiivka, dijo un oficial ucraniano de alto rango, mientras que el estado mayor del país informó que su ejército repelió muchos ataques rusos en sectores ampliamente separados del frente.

Las fuerzas rusas estaban lanzando importantes ataques de infantería, mientras intentaban mantener intacto el equipo, dijo un portavoz militar, diciendo a un emisor de Ucrania que no había estadísticas dramáticas sobre la destrucción de equipos enemigos “porque lo usan mucho menos, principalmente a distancia”. “Pero sus movimientos son bastante densos ahora. No solo es la infantería avanzando sino también el trabajo paralelo de artillería, drones, aviación, el mismo bombardeo aéreo y más”, dijeron, agregando que las fuerzas rusas no podían reponer suministros rápidamente y que las posiciones defensivas ucranianas eran sólidas.

Se destruyeron dos lanchas rusas llenas de vehículos blindados

Ucrania dijo el viernes que sus drones navales han destruido dos pequeñas lanchas de desembarco rusas en Crimea, en un incidente embarazoso para el presidente Vladimir Putin. La inteligencia militar ucraniana dijo que dos naves rusas anfibias cargadas con vehículos blindados habían sido impactadas por drones navales durante la noche. Una de las lanchas ha sido identificada como una embarcación de la clase Akula, mientras que la otra lancha era de la clase Serna.

“Los resultados de la inteligencia realizada el 10 de noviembre de 2023 cerca de la bahía Vuzka en Crimea, que está temporalmente ocupada, muestran que después de un ataque de drones navales, dos pequeñas embarcaciones de desembarco rusas han sido destruidas”, dice un informe militar ucraniano.

Alisha Rahaman Sarkar 11 de noviembre de 2023 08:00

Fuertes explosiones en Kyiv cuando la capital ucraniana es atacada

Los ataques aéreos rusos apuntaron a Kyiv, la capital de Ucrania, el sábado, en un primer ataque desde septiembre, dijo el alcalde de la ciudad. No hubo información inmediata sobre si hubo víctimas. “Se escucharon fuertes explosiones en la orilla izquierda de la capital”, dijo el alcalde Vitali Klitschko en Telegram. “Preliminarmente, la defensa aérea estaba trabajando contra misiles balísticos”.

Se anunciaron alertas aéreas para Kyiv y una región cercana justo minutos antes de que se escucharan las explosiones, mientras las autoridades de la ciudad instaban a los residentes a permanecer en refugios.

Alisha Rahaman Sarkar11 de noviembre de 2023 07:52

Andy Gregory11 de noviembre de 2023 06:59

Ucrania rechaza los ataques rusos en el frente a medida que la lluvia ralentiza las tropas de Putin

Las fuerzas rusas no lograban avanzar contra las tropas ucranianas a medida que intensificaban sus ataques en la ciudad del este de Avdiivka, dijeron altos funcionarios militares el viernes.

Dijeron que Moscú quería avanzar mientras la atención permaneciera en Israel.

Andy Gregory11 de noviembre de 2023 06:02

Putin y altos líderes militares visitan el cuartel militar del sur para evaluar su guerra en Ucrania

Vladimir Putin visitó la sede del Distrito Militar del Sur en la ciudad rusa de Rostov-on-Don, tomada motínuamente por el fallecido Yevgeny Prigozhin en junio, mientras evaluaba el estado de las fuerzas de Rusia en Ucrania, en su segunda visita pública a la sede en menos de un mes.

Imágenes compartidas por una agencia de noticias estatal rusa mostraron al presidente ruso siendo recibido el jueves por el ministro de Defensa, Sergey Shoigu, y Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de Rusia.

El Sr. Putin fue “presentado a los nuevos tipos de equipamiento militar” e informado sobre el progreso de la guerra, dijo su portavoz, Dmitry Peskov, según la agencia de noticias estatal rusa Tass.

Realizó la visita de regreso de un viaje a Kazajistán, donde esperaba afianzar los lazos con el vecino exsoviético y socio económico.

Andy Gregory11 de noviembre de 2023 05:02

La ‘cumbre mundial de la paz’ de Ucrania se pospone para el próximo año debido a la guerra en Gaza

La “cumbre mundial de la paz” de Ucrania probablemente tendrá lugar el próximo año, en medio de preocupaciones sobre el impulso diplomático para poner fin a la guerra en Europa con una guerra simultánea en Gaza.

El país golpeado por la guerra está organizando una cuarta reunión de asesores de seguridad nacionales a finales de noviembre o principios de diciembre, según Ihor Zhovka, el principal asesor diplomático del presidente Volodymyr Zelensky. “Y la Cumbre Mundial podría tener lugar en febrero de 2024”, agregó en un comunicado.

Añadió que la cumbre “definitivamente” tendrá lugar “ya que marcará tanto el comienzo simbólico de la implementación práctica de la fórmula de paz de Ucrania como resumirá todos los resultados que ya se han logrado en este sentido”.

Kyiv busca construir una coalición mundial para unirse y respaldar una “fórmula” de diez puntos para la paz en la región redactada por Volodymyr Zelensky.

Andy Gregory11 de noviembre de 2023 04:05

Se permite a un adolescente llevado de Mariupol a Rusia regresar a Ucrania, dicen funcionarios

Funcionarios ucranianos y rusos afirman que han llegado a un acuerdo para llevar de regreso a Ucrania a un adolescente ucraniano llevado a Rusia desde Mariupol por las fuerzas de Moscú cuando devastaron la ciudad el año pasado.

Bohdan Yermokhin, un joven de 17 años cuyos padres fallecieron hace años, se reunirá con un primo “en un tercer país” en su cumpleaños número 18 más adelante este mes, con la intención de regresar luego a Ucrania, dijo la funcionaria rusa de derechos infantiles Maria Lvova-Belova. El funcionario de derechos humanos de Ucrania Dmytro Lubinets también confirmó el viernes que el Sr. Yermokhin “pronto estará en Ucrania”.

El Sr. Yermokhin es uno de los miles de jóvenes ucranianos llevados a Rusia desde Ucrania desde el inicio de la invasión, que ha visto que el Tribunal Penal Internacional emite órdenes de arresto por crímenes de guerra contra el presidente Vladimir Putin y Lvova-Belova. El Sr. Yermokhin fue llevado a Rusia desde la ciudad portuaria de Mariupol, tomada por las fuerzas de Moscú al comienzo de la guerra. Fue colocado en una familia de acogida en la región de Moscú y se le otorgó la ciudadanía rusa, pero expresó repetidamente el deseo de regresar a Ucrania, según su abogado y su familia.

El adolescente parece haber intentado escapar de Rusia. En abril, Lvova-Belova admitió que las autoridades rusas habían atrapado al Sr. Yerkmohin cerca de la frontera de Rusia con Bielorrusia, cuando se dirigía a Ucrania. La defensora del ombudsman de derechos de los niños argumentó que estaba siendo llevado “bajo falsos pretextos”. Lvova-Belova dijo el viernes que en agosto, su oficina le ofreció a Yermokhin la opción de regresar a Ucrania, pero “claramente indicó que no planea mudarse a Ucrania antes de cumplir 18 años y lo confirmó por escrito”. Luego cambió de opinión, afirmó ella, y se llegó a un acuerdo con Ucrania sobre su regreso.

Andy Gregory11 de noviembre de 2023 03:04

Andy Gregory11 de noviembre de 2023 02:04

Informe completo: Orban de Hungría dice que las conversaciones sobre la membresía de Ucrania en la UE no deberían progresar.

Viktor Orban dijo que no apoya el avance de las negociaciones sobre la futura membresía de Ucrania en la Unión Europea, indicando una vez más que Hungría podría ser un importante obstáculo para las ambiciones de Kyiv de unirse al bloque.

Los líderes de la UE deben decidir el próximo mes si Ucrania debe ser invitada formalmente a comenzar las negociaciones para unirse a la unión. Se requiere unanimidad entre todos los estados miembros para admitir a un nuevo país en el bloque, lo que le da al Sr. Orban un poderoso veto.

La rama ejecutiva de la UE recomendó el miércoles que a Ucrania se le permita iniciar negociaciones de membresía una vez que haya abordado algunas deficiencias. Pero en una entrevista por radio estatal el viernes, el Sr. Orban dijo: “Ucrania no está de ninguna manera lista para negociar acerca de sus ambiciones de unirse a la Unión Europea. La clara posición húngara es que las negociaciones no deben comenzar”.

Justin Spike tiene el informe completo:

Andy Gregory11 de noviembre de 2023 01:02

Ucrania afirma hundir dos barcos rusos cargados con vehículos blindados

Los drones navales ucranianos han destruido dos pequeñas lanchas de desembarco rusas cargadas con vehículos blindados en Crimea, afirmó la agencia de inteligencia militar de Ucrania.

Una actualización vespertina afirmó que el ataque fue realizado por drones navales a las dos embarcaciones en la Bahía Vuzka, en el lado oeste de la península. Identificó una de las embarcaciones como una nave de desembarco de la clase Akula, la otra de la clase Serna.

“Como consecuencia del ataque, ambas embarcaciones se hundieron, la Akula de inmediato y la Serna después de intentos de salvarla”.

El ejército ucraniano dijo que las embarcaciones estaban tripuladas y cargadas con vehículos blindados.

En los informes más recientes de combates, la …