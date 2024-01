Grupo de diputados tories tiene como objetivo forzar cambios en el Proyecto de Ley de Ruanda.

Un grupo de diputados conservadores, liderado por el ex ministro de inmigración, Robert Jenrick, intentará forzar cambios en el proyecto de ley principal del gobierno.

El proyecto de ley busca revivir el plan del gobierno de enviar a algunos solicitantes de asilo al país africano de Ruanda.

El grupo, que se cree consta de alrededor de 40 diputados, dice que los cambios “fortalecerán” la ley y detendrán el contrabando de personas en el Reino Unido a través de pequeñas embarcaciones.

El Sr. Jenrick dijo que “el proyecto de ley tal como está redactado simplemente no funcionará”.

Está respaldado por la ex primera ministra Liz Truss, la ex secretaria de interior Suella Braverman, el ex líder del partido Iain Duncan Smith y el ex ministro del gabinete Jacob Rees-Mogg.

Se espera que las enmiendas se presenten a principios de la próxima semana

Se cree que al menos nueve ex ministros del gabinete apoyan cuatro enmiendas.

Los partidarios de las enmiendas quieren reducir significativamente las circunstancias en las que un migrante puede presentar una reclamación individual para desafiar la validez de ser enviado a Ruanda.

También quieren establecer como posición predeterminada que los ministros ignoren las medidas provisionales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que bloqueen los vuelos.

Es extremadamente improbable que las enmiendas obtengan suficiente apoyo en la Cámara de los Comunes para ser aprobadas.

La pregunta clave es cuántos de quienes las apoyan estarían dispuestos a votar en contra de los planes del gobierno si permanecen sin cambios.

Los ministros también tendrán que decidir si adoptan algunas de las ideas que se están presentando para intentar atraer un mayor apoyo de algunos de sus diputados de derecha del Partido Conservador.

Pero algunos en la izquierda, en el Grupo One Nation de diputados conservadores, insisten en que el gobierno no debe cambiar el proyecto de ley.

Los posibles rebeldes retrocedieron votar contra el proyecto de ley en su segunda lectura antes de Navidad. Más de 20 tories se abstuvieron pero amenazaron con votar en contra si no había cambios.

Un grupo de 29 diputados sería lo suficientemente grande como para anular la mayoría de 56 escaños del Sr. Sunak, si votaran con el partido laborista.

Pero se piensa que es poco probable que eso suceda hasta la votación decisiva en las etapas finales del proyecto de ley, cuando esté claro si el Gobierno ha otorgado concesiones.

Mientras tanto, una propuesta de los laboristas que intentaba obligar a los ministros a publicar documentos relacionados con su política de Ruanda ha sido derrotada por 304 votos a 228.

El proyecto de ley no enmendado de Ruanda busca declarar en la ley del Reino Unido que Ruanda es un país seguro al que enviar solicitantes de asilo, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la política era ilegal en noviembre.

La legislación ordena a los jueces y tribunales británicos que ignoren algunas secciones de la Ley de Derechos Humanos del Reino Unido.

Los solicitantes de asilo seguirían pudiendo impugnar su traslado a Ruanda basándose en sus circunstancias personales.

Pero los ministros podrían ignorar las órdenes de emergencia del TEDH para suspender un vuelo a Ruanda mientras se escucha un caso legal individual.

No llega a otorgar poderes para desestimar por completo al TEDH.

‘Arreglen’ el proyecto de ley

El Sr. Jenrick, quien renunció como ministro debido al enfoque del gobierno en el esquema de Ruanda, dijo: “Las apuestas para el país no podrían ser más altas.

“Si no arreglamos este proyecto de ley, el país estará condenado a más cruces ilegales, más hoteles ridículos para migrantes y miles de millones más de dinero de los contribuyentes desperdiciado en los años venideros.

“Si el gobierno realmente quiere detener las embarcaciones, debería adoptar estas enmiendas y utilizar el poder del parlamento para cumplir con las promesas repetidas que le hemos hecho al público.”

Las enmiendas están diseñadas para cerrar los desafíos legales de los migrantes para deportaciones.

Bajo los cambios propuestos, cualquier medida cautelar por parte del TEDH no se consideraría vinculante para el gobierno.

Las enmiendas también ampliarían las llamadas cláusulas de “no obstante”, que permiten al proyecto de ley anular otras leyes conflictivas que podrían interferir con la deportación de personas a Ruanda.

Downing Street ha llamado anteriormente al proyecto de ley “la legislación más estricta jamás presentada al Parlamento” y dice que “queda claro que este Parlamento, no ningún tribunal extranjero, es soberano”.