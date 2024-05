Grupo armado étnico poderoso en el oeste de Myanmar afirma haber capturado una base y cientos de soldados.

BANGKOK (AP) — Un poderoso grupo armado de una minoría étnica que lucha contra el ejército de Myanmar en el oeste del país afirmó el lunes haber capturado a cientos de soldados gubernamentales cuando tomó un importante puesto de mando.

El Ejército Arakan, la ala militar bien entrenada y bien armada del movimiento de la minoría étnica Rakhine, ha estado en ofensiva contra puestos militares en el estado occidental de Rakhine, su terreno natal, durante aproximadamente seis meses.

El grupo dijo en un comunicado de video publicado en la aplicación de mensajería Telegram que los soldados pertenecientes al cuartel general del Comando Operativo No. 15 del gobierno militar en el municipio de Buthidaung en Rakhine se rindieron después de un asedio.

Buthidaung está a unos 385 kilómetros (240 millas) al suroeste de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar.

La supuesta captura de la base no pudo ser confirmada de manera independiente. El gobierno militar de Myanmar no hizo comentarios inmediatos, y el portavoz del Ejército Arakan no respondió a las preguntas enviadas por The Associated Press.

La lucha en Rakhine es parte del conflicto nacional en Myanmar que comenzó después de que el ejército derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021 y reprimiera protestas pacíficas generalizadas que pedían un retorno al gobierno democrático.

A pesar de sus ventajas en armas y personal, el ejército de Myanmar ha estado a la defensiva desde octubre, cuando una alianza de tres grupos rebeldes étnicos lanzó una ofensiva en el noreste del país.

El video lanzado por el Ejército Arakan fue descrito como hecho el sábado. Muestra combatientes del Ejército Arakan vigilando a hombres en uniforme militar y ropa civil, algunos heridos, mientras caminan por un campo y por un camino acompañados de mujeres y niños, ya que las familias de los soldados a menudo viven en sus puestos.

Una leyenda que acompaña el video dice que muestra al subcomandante del grupo y sus tropas después de un “asalto final en el que (ellos) enfrentaron una derrota total y se rindieron”.

El video no especifica el número total de soldados capturados y sus familiares, pero en una parte se pueden ver alrededor de 300 hombres sentados en filas en un campo abierto.

En un comunicado emitido el domingo, el Ejército Arakan dijo que capturó el puesto de mando el jueves después de atacarlo durante dos semanas. Afirmó que otro puesto militar fue tomado al día siguiente, junto con otros en los últimos dos meses.

Los atacantes capturaron “armas, municiones, equipos militares y prisioneros de guerra rendidos”, dijo el comunicado.

Algunas partes del video publicado el lunes muestran a hombres jóvenes que parecen ser miembros de la minoría musulmana Rohingya.

Se ha acusado al ejército de Myanmar de llenar sus filas agotadas con hombres rohingya en Rakhine bajo la ley de conscripción recientemente activada. El ejército ha perdido personal por bajas, rendiciones y deserciones mientras enfrenta una oposición cada vez más dura en el campo de batalla.

Los rohingya fueron el blanco de una brutal campaña contrainsurgencia que incluyó violaciones y asesinatos, lo que llevó a aproximadamente 740,000 a huir a Bangladesh vecino ya que sus aldeas fueron incendiadas por el ejército en 2017.

Los nacionalistas étnicos rakhine aliados con el Ejército Arakan también estuvieron entre los persecutores de la minoría rohingya, pero ahora el Ejército Arakan y los rohingya son aliados incómodos en oposición al gobierno militar.

El Ejército Arakan, que busca autonomía del gobierno central de Myanmar, forma parte de una alianza de ejércitos de minorías étnicas que lanzaron una ofensiva en octubre y ganaron territorio estratégico en el noreste de Myanmar, en la frontera con China.

Su éxito fue visto como una gran derrota para el gobierno militar y aumentó la moral de minorías étnicas inquietas, así como de la resistencia pro democrática.

El domingo, el Ejército de Independencia Kachin, otro importante grupo armado étnico, afirmó haber capturado Sumprabum, un municipio en el estado norteño de Kachin.