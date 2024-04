Gran venta de iPads de Best Buy con $100 de descuento en iPad Mini, iPad Air y más

Best Buy está de vuelta con una nueva venta de Apple iPads, incluyendo algunos de los mejores precios que hemos visto en iPad, iPad mini y iPad Air. Además, todavía estamos siguiendo una gran oferta en el MacBook Air M2 de 13 pulgadas, que tiene un descuento de $150 en este momento en Best Buy.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

10th Gen iPad

Best Buy tiene el iPad de 10ª generación de 64GB Wi-Fi a $349.00, que es un precio más bajo de todos los tiempos con un descuento de $100. Encontrarás cada modelo del iPad de 10ª generación en venta a un precio récord durante esta venta. Esto incluye todas las tabletas Wi-Fi y celulares, en todos los colores.

iPad Mini

Estamos siguiendo descuentos en toda la gama de iPad mini 6 en Best Buy este fin de semana, incluyendo los segundos mejores precios para varias tabletas. Los precios comienzan en $399.99 para el iPad mini de 64GB Wi-Fi.

iPad Air

Best Buy tiene el iPad Air de 2022 con $100 de descuento en todas las configuraciones este fin de semana. Estos son sólidos precios en segundo lugar en toda la línea, comenzando en $499.99 para la tableta de 64GB Wi-Fi.

MacBook Air M2 de 13 pulgadas

Cada modelo del MacBook Air de 13 pulgadas de 2022 está disponible con $150 de descuento este fin de semana en Best Buy. El modelo de 256GB está en venta por $849.00 y el modelo de 512GB está disponible por $1,049.00. Estas ofertas superan los precios anteriores en aproximadamente $50, y no es necesario ser miembro de My Best Buy Plus o Total para conseguirlas.

Nuestra Recopilación completa de Ofertas tiene más información sobre las últimas ventas y descuentos relacionados con Apple.

Historias Populares

Juegos de PlayStation, GameCube, Wii y Emulador SEGA para iPhone y Apple TV que llegarán a la App Store

El desarrollador principal de la aplicación multiemulador Provenance ha informado a iMore que su equipo está trabajando para lanzar la aplicación en la App Store, pero no proporcionó un plazo. Provenance es una interfaz para muchos emuladores existentes, y permitiría a los usuarios de iPhone y Apple TV emular juegos lanzados para una amplia variedad de consolas de juegos clásicas, incluyendo la PlayStation original, GameCube, Wii,…

Emulador de Juegos Delta Ahora Disponible en la App Store en iPhone

Las aplicaciones de emuladores de juegos han llegado y se han ido desde que Apple anunció el soporte de la App Store para ellos el 5 de abril, pero ahora el popular emulador de juegos Delta del desarrollador Riley Testut está disponible para descargar. Testut es conocido como el desarrollador detrás de GBA4iOS, un emulador de código abierto que estuvo disponible durante un breve período hace más de una década. GBA4iOS dio origen a Delta, un emulador que ha estado disponible fuera de…

Rumor: Se Dice que el iPad Air de 12.9 pulgadas Ahora Contará con Pantalla Mini-LED

Se rumorea que el iPad Air de 12.9 pulgadas que se espera que se anuncie en mayo estará equipado con una pantalla mini-LED al igual que el iPad Pro de 12.9 pulgadas actual, según Ross Young, CEO de la firma de investigación Display Supply Chain Consultants. El iPad Air de 10.9 pulgadas actual está equipado con un panel LCD estándar, y el cambio a la tecnología mini-LED para el modelo de 12.9 pulgadas proporcionaría mayor brillo para…

Se Dice que Todos los Modelos de iPhone 16 Contarán con un Botón de Acción, Pero su Utilidad se Debate

El pasado septiembre, los modelos Pro del iPhone 15 de Apple debutaron con un nuevo botón de Acción personalizable, que ofrecía un acceso más rápido a un puñado de funciones, así como la capacidad de asignar Atajos. Apple tiene previsto incluir la característica en todos los próximos modelos de iPhone 16, así que preguntamos a los usuarios del iPhone 15 Pro cuál ha sido su experiencia con el botón adicional hasta ahora. El botón de Acción reemplaza el interruptor…