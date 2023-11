Ya no necesitamos un plan inalámbrico de un gran operador. Los planes de descuento son el camino a seguir.

Los estadounidenses han estado condicionados a creer que cuando compran un teléfono celular, el siguiente paso es elegir un plan inalámbrico de uno de los grandes operadores: Verizon, AT&T o T-Mobile. Con sus planes que van desde $60 a $200 al mes para individuos y familias, el precio de un teléfono pronto es eclipsado por las facturas recurrentes de servicio.

¿Y si te dijera que ya no tiene que ser así?

Tu factura de teléfono móvil podría reducirse a tan solo $25 al mes si eliges un plan inalámbrico de un proveedor de servicios menos conocido conocido como operador de descuento. Los planes más baratos, basados en mis pruebas, ofrecen velocidades de internet suficientemente rápidas y un servicio telefónico confiable. Se necesita algo de valor y conocimientos tecnológicos para hacer el cambio, pero el ahorro potencial supera los inconvenientes.

A simple vista, estos operadores de bajo presupuesto, que incluyen Cricket Wireless, Straight Talk, Boost Mobile, Mint Mobile y Visible, carecen de un factor de “cool”. No operan sus propias redes celulares; en cambio, alquilan servicios de los grandes operadores y los comercializan hacia jubilados. Los planes simples a menudo tienen compensaciones, incluyendo velocidades de descarga más lentas, ya que los suscriptores de Verizon, AT&T y T-Mobile tienen acceso prioritario a un rendimiento de red más rápido.

Sin embargo, en los últimos años, ha habido tantos cambios que ahora puedo recomendar con confianza planes de teléfono con descuento para la mayoría de las personas, incluyendo profesionales y jóvenes obsesionados con Instagram. Aquí está por qué:

Las redes celulares han alcanzado su punto máximo. Las nuevas tecnologías celulares 5G y 4G son tan rápidas que incluso los operadores de bajo presupuesto pueden proporcionar velocidades de descarga muy rápidas, suficientes para transmitir video, cargar mapas y descargar aplicaciones, incluso si son algo más lentas que lo que proporcionan los Tres Grandes.

La transición al trabajo híbrido. Trabajadores de oficina que solían pasar más tiempo desplazándose y tenían que depender de su red celular ahora tienen la mitad del tiempo desplazándose y dependen más de la conexión Wi-Fi en su hogar u oficina para hacer videollamadas y enviar mensajes. Eso significa que el rendimiento celular más lento de un operador de bajo presupuesto puede ser imperceptible.

Puedes probar un operador de descuento sin renunciar a tu gran operador. El eSIM, la versión digital de la tarjeta SIM que lleva tu número de teléfono, es ahora común en muchos teléfonos inteligentes modernos. Te permite activar inmediatamente una línea telefónica adicional sin necesidad de insertar una tarjeta SIM física, lo que facilita y disminuye el miedo a probar un servicio inalámbrico de marca blanca.

Una vez que te hayas convertido en un plan de teléfono de descuento, los ahorros se acumulan rápidamente. Una familia de cuatro que compre nuevos iPhones con un plan de teléfono de Cricket gastaría $3,762 durante dos años, $1,311 menos de lo que gastaría con Verizon, según un análisis de WalletHub, una empresa de investigación de finanzas personales.

“La percepción negativa en torno a los planes de bajo presupuesto está desapareciendo”, dice Cassandra Hoppe, analista de WalletHub. “Ahora se ven como una opción inteligente para todos. La gente se da cuenta de que se puede conseguir un gran plan de teléfono sin gastar una fortuna.”

Para probar los operadores de teléfono de descuento, activé tres servicios -Visible, Cricket y Straight Talk- en un iPhone. En varios lugares de California, realicé pruebas de velocidad, hice llamadas telefónicas y usé aplicaciones como mapas, YouTube y TikTok. Para comparaciones, realicé las mismas pruebas en mi conexión de Verizon.

Los operadores de descuento fueron, en promedio, hasta un 46% más lentos que mi conexión de Verizon. Eso suena como mucho, pero en pruebas del mundo real, no noté diferencia, mis aplicaciones funcionaron bien y los videos se transmitieron sin problemas.

Aquí está cómo fue el setup y proceso de pruebas.

Comprando y activando un plan de teléfono de descuento

Los consumidores pueden registrarse en planes de teléfono de descuento comprando una tarjeta SIM física de un sitio web o tienda minorista, aunque recomiendo eSIM como la forma. La tarjeta SIM digital ahorra tiempo, y como puedes instalar múltiples eSIMs al mismo tiempo, puedes probar un operador de descuento y comparar su rendimiento con el de tu gran operador antes de decidir sobre un plan.

Los pasos para configurar un eSIM varían algo de operador a operador, pero el proceso es fundamentalmente consistente: Compras un plan de teléfono a través del sitio web o la aplicación de la marca y haces clic en un botón o escaneas un código de barras para activar el servicio.

Visible cobró $25 al mes por un plan que incluía datos ilimitados; Straight Talk cobró $35 al mes por un plan con 10 gigabytes de internet de alta velocidad; y Cricket cobró $40 – $10 para activar el eSIM y $30 por un plan mensual que incluía cinco gigabytes de datos.

Visible, que es propiedad de Verizon, tenía la configuración más suave. Su aplicación móvil me permitió comprar un plan de teléfono usando Apple Pay y tocar un par de botones para activar el servicio. Con Straight Talk y Cricket, hojeé los sitios web para encontrar sus ofertas de eSIM. Tuve problemas con Cricket, que envió un enlace roto por correo electrónico para activar mi plan, me llevó alrededor de 20 minutos encontrar una herramienta en su sitio web para activar manualmente mi servicio.

Prueba, prueba

Mi iPhone podía tener hasta ocho eSIMs, así que instalé los tres planes y los alterné para cada prueba.

Conduje a 10 ubicaciones, incluyendo senderos para caminatas, centros comerciales y bodegas, en California. En cada ubicación, usé la aplicación Speedtest para probar la velocidad de internet de cada operador y llamé a mi esposa muy paciente y transmití videos en aplicaciones como TikTok y YouTube.

Hablando ampliamente, los servicios de teléfono de descuento funcionaron bien. A veces eran lentos al cargar videos en TikTok, pero mi conexión de Verizon tenía retrasos similares.

Basándome en los resultados medidos con la aplicación Speedtest, Cricket y Visible tuvieron actuaciones comparables, con velocidades de descarga de 154 megabits por segundo, en promedio. Straight Talk entregó velocidades de 279 megabits por segundo – similar a mi conexión de Verizon, que entregó velocidades de descarga de 287 megabits por segundo.

¿Qué significan esos números? Para transmitir video a través de aplicaciones como Netflix y Hulu, necesitas un mínimo de 25 megabits por segundo, según AT&T. Así que los operadores de bajo presupuesto me dieron más que suficiente velocidad para manejar algunas de las tareas más intensivas en datos.

Dando el salto

De los tres operadores de descuento, mi favorito fue Visible por su proceso de configuración suave y su desempeño de red consistente. Visible también fue más transparente con su facturación en los recibos por correo electrónico. Straight Talk nunca me envió un recibo por correo electrónico. Me desanimó el sitio web confuso de Cricket y la tarifa de $10 para activar un eSIM, que no fue un cargo que requerían los otros dos operadores.

Angie Klein, presidenta de la organización de Verizon Value, que supervisa Visible, dijo que sus planes de bajo presupuesto estaban diseñados para clientes con conocimientos tecnológicos que querían una sola línea, y los planes inalámbricos tradicionales de Verizon eran una experiencia de servicio completo con más beneficios. Straight Talk y Cricket no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En general, no tengo una recomendación única para todos. Al igual que con los grandes operadores, el rendimiento celular para cada operador de descuento variará según la cobertura de la red donde vives y trabajas.

Pero debido a que la tecnología eSIM hace que sea fácil cambiar a otra red, y los planes de teléfono de descuento son baratos, sería absurdo perder la oportunidad de probar un plan de teléfono de bajo presupuesto.

El año pasado, Robin Phillips, de 54 años, residente de Seattle que trabaja en distribución de alimentos, rompió con Verizon para probar Visible. Se encontró con problemas. El servicio inalámbrico inicialmente no se activó, y los agentes de soporte al cliente, disponibles solo a través de una aplicación de chat, no fueron útiles.

Pero dice que no se arrepiente del cambio. El servicio de Visible comenzó a funcionar después de un día, y paga $25 al mes, en lugar de los $70 que solía pagar por un plan de Verizon. Su esposa también se convirtió.

“¿Vale la pena?”, dijo. “Estamos ahorrando alrededor de $1,000 al año. Daremos cuenta del molestia por eso”.