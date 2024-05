El gobernador de WB mostrará un video de CCTV a 100 personas, no a Didi o a los policías | Noticias de India

KOLKATA: El gobernador de Bengala Occidental CV Ananda Bose, enfrentando cargos de acoso sexual de una ex empleada de Raj Bhavan, anunció el miércoles que presentaría las imágenes de CCTV de Raj Bhavan a 100 ciudadanos privados de Bengala, excluyendo “Mamata Banerjee y su policía”.

“Bajo el programa Sach Ke Samne, cualquier persona que quiera ver las imágenes de CCTV puede enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al Raj Bhavan para registrar sus nombres al 033-22001641. Los primeros cien podrán ver las imágenes dentro de Raj Bhavan a las 11.30 a.m. el 9 de mayo”, dijo Raj Bhavan en un comunicado. El programa tiene como objetivo abordar lo que se describió como “acusaciones maliciosas y fabricadas” por la policía con respecto al manejo de las imágenes de CCTV relacionadas con el caso.

En respuesta, la ministra de Finanzas del estado Chandrima Bhattacharya cuestionó la decisión del gobernador Bose, preguntando por qué retenía las imágenes de CCTV de la policía si era inocente. Ella dijo: “Las imágenes de CCTV deberían estar en exhibición pública si es una persona tan honesta e inocente. Pero aquí está jugando con la dignidad de las mujeres, así que quiere protegerlo de la policía e incluso se niega a mostrarlo a la CM. ¿Por qué no puede la CM verlo, si no hay juego sucio?”

La CM Banerjee y Trinamool han estado yendo tras el gobernador desde que la ex empleada de Raj Bhavan presentó una denuncia policial contra Bose el pasado jueves. “Ahora intenta mostrarlo (las imágenes) a sus propios secuaces y obtener un certificado de ellos. Cuando nuestro estado tiene 11 crore de personas, ¿por qué mostrarlo solo a 100 personas en privado?” ella preguntó.

