Google Play Pass: Todo lo que necesitas saber

Google Play Pass. ¿Qué es eso, te preguntarás? Bueno, es un servicio que Google ofrece a los usuarios de Android que les da acceso ilimitado a contenido en Google Play. Esa es la explicación más básica de lo que es de todos modos.

Pero hay mucho más que eso. Así que queríamos hacer una inmersión profunda en lo que es, cuáles son sus características, cuánto cuesta, por qué querrías tenerlo y mucho más. Si te interesa Play Pass, que probablemente has visto presentado en la aplicación Google Play en tu smartphone Android, entonces esta guía es para ti.

Ya que buscará explicar todo eso con el mayor detalle posible.

¿Qué es Google Play Pass?

Google Play Pass es un servicio de suscripción al que puedes acceder a través de tu smartphone o tablet Android. Pagas una tarifa mensual única y a cambio, Google te da acceso a una colección curada de juegos y aplicaciones.

Puedes usarlos tanto como quieras e instalarlos en dispositivos adicionales. Siempre y cuando la cuenta de Google que utilizaste para suscribirte al servicio esté en esos dispositivos adicionales.

Si necesitas una comparación, Play Pass es bastante similar a Apple Arcade. La principal diferencia es que Apple Arcade es estrictamente para juegos y Google Play Pass incluye aplicaciones también.

¿Cuánto cuesta Google Play Pass?

Google Play Pass tiene una tarifa mensual y una tarifa anual. Por lo tanto, puedes suscribirte por el tiempo que prefieras. Ya sea que planees utilizar los beneficios del servicio durante todo un año o prefieras tener la libertad de cancelar mes a mes, Google Play Pass te permite elegir cualquiera de las dos opciones.

Por un mes, Play Pass te costará $4.99. Por un año, Play Pass te costará $29.99. Las suscripciones también están configuradas para renovarse automáticamente. Así que asegúrate de tenerlo en cuenta si alguna vez estás considerando una cancelación.

Si tienes configurada una cuenta familiar de Google Play, también puedes compartir Play Pass con hasta otras cinco personas.

¿Dónde está disponible Google Play Pass?

Podrías pensar que Play Pass está disponible en todos los países donde está disponible la Play Store. Pero en realidad, ese no es el caso. El servicio está disponible en un número bastante grande de regiones sin embargo.

En total, el servicio está disponible en 90 regiones. Esto incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Polonia, Italia, Francia, Angola, Chile y muchos otros. Puedes encontrar la lista completa de regiones disponibles para Play Pass en este enlace.

También vale la pena mencionar que si Play Pass está disponible en tu región, deberías poder ver la opción para suscribirte a él en la Play Store en tu dispositivo. Simplemente toca en tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la aplicación Play Store, y Play Pass debería aparecer más abajo en el menú.

¿Qué aplicaciones y juegos están disponibles en Play Pass?

Sinceramente, hay demasiadas para listarlas todas aquí. Pero te alegrará saber que el servicio en su conjunto ofrece acceso a cientos y cientos de aplicaciones y juegos. Y Google está constantemente añadiendo más para mantener las cosas siempre frescas.

Dicho esto, el servicio comenzó un poco lento. Ahora, sin embargo, parece que las cosas han mejorado y hay mucho más para elegir. Algunas de las cosas más recientes añadidas a Play Pass incluyen juegos como Evoland 2, Botanicula, Crying Suns, Night Of The Full Moon, The Ramen Sensei, Pocket League Story, Laser Quest, y muchos más.

También hay aplicaciones como Shiny Ski Resort, Swapperoo, Brave Hand, PicLab – Photo Editor, Hidden City Adventure, y más. Los juegos adicionales incluyen Pokemon GO, Stardew Valley, Hearthstone, Clash Royale, Clash of Clans, Free Fire Max, Angry Birds 2, Monopoly Go! y Diablo Immortal.

Si estás interesado en ver todo lo que Play Pass ofrece, dirígete a la sección de Play Pass en la Play Store y toca en el botón Explorar. Esto te permitirá navegar a través del contenido al que tienes acceso con tu suscripción.

¿Qué características ofrece Play Pass?

Realmente no hay muchas características principales de las que hablar. Obtienes la capacidad de compartir el servicio con hasta cinco personas. Y eso es todo. Lo que tiene es bastante sencillo. Paga una tarifa mensual y obtén acceso a cientos de aplicaciones y juegos.

Úsalos y juégalos tanto como quieras siempre que tu suscripción esté activa.

¿El contenido tiene compras dentro de la aplicación?

No. Todo el contenido de Play Pass está completamente libre de compras dentro de la aplicación. Lo que significa que nunca gastarás ni un solo centavo en nada. Sin embargo, es probable que Play Pass nunca incluya juegos que dependan más profundamente de microtransacciones.

Por otra parte, esos tipos de aplicaciones y juegos suelen ser ya gratuitos. El principal beneficio de Play Pass es que los juegos y aplicaciones incluidos son juegos y aplicaciones premium. Que normalmente costarían dinero si quisieras instalarlos. Con Play Pass, renuncias a tener que gastar dinero en instalaciones individuales a cambio de acceso ilimitado con una suscripción.

Es un trato bastante bueno si usas aplicaciones premium y juegas juegos premium con frecuencia. Hay algunos juegos y aplicaciones gratuitos incluidos. Esos probablemente tengan al menos una o dos compras dentro de la aplicación que desbloquearían las versiones completas de su contenido. Pero con Play Pass, obtienes eso sin cargo.

¿Cómo me registro?

Registrarse es bastante fácil de hacer. Puedes averiguar cómo registrarte en nuestra guía aquí. La cual te lleva paso a paso por el proceso.

¿Hay anuncios con los que lidiar?

No uno solo. Todas las aplicaciones y juegos en el servicio que podrían tener anuncios, están completamente libres de anuncios cuando tienes una suscripción a Play Pass. Esto va junto con la falta de microtransacciones. Ya que también evitas las compras dentro de la aplicación cuando te suscribes.

Nuevamente, este es principalmente contenido premium. Y mucho del contenido premium no tiene anuncios o compras dentro de la aplicación de todos modos. Así que eso es algo a tener en cuenta. La verdadera fortaleza del servicio es obtener acceso a contenido premium sin tener que comprar cada pieza de contenido individualmente.

¿Se comparten las descargas entre los miembros de la familia?

No. Google configuró las cosas para que las descargas no se compartan entre los suscriptores de Play Pass. Dado que el servicio está vinculado a los correos electrónicos individuales de cada persona en el grupo familiar, los juegos o aplicaciones descargados van directamente al dispositivo de esa persona y no al de nadie más.

Esto ayudará a evitar que tu dispositivo se llene de juegos o aplicaciones que nunca jugarías o usarías.

¿Necesito un dispositivo Android para acceder al servicio?

Sí. Play Pass solo está disponible para dispositivos Android. Sin embargo, eso incluye tanto smartphones como tablets. Tu dispositivo deberá ejecutar Android 4.4 o posterior y tener la versión de Play Store 16.6.25 o posterior para que funcione.

Google no enumera que funcione con Chromebooks, pero un Chromebook está representado en la página de aterrizaje oficial de Play Pass y los usuarios han reportado que funcionaba bien hace más de un año. Por lo que tu Chromebook debería funcionar perfectamente si tienes uno.

¿Qué sucede con las descargas si cancelo Play Pass?

Play Pass es un servicio de suscripción. Mientras esté activo, puedes descargar y usar juegos o aplicaciones de forma gratuita en lugar de pagar por ellos. También estarán libres de anuncios y de compras dentro de la aplicación/juego, como se mencionó anteriormente.

Si cancelas tu suscripción a Play Pass, sin embargo, perderás el acceso a esos juegos o aplicaciones. Sin embargo, podrás seguir usándolos durante los días restantes de tu suscripción. En el caso de que las aplicaciones o juegos sean gratuitos, se mantendrán sin anuncios durante el mismo período de tiempo.

¿Los juegos o aplicaciones se eliminarán alguna vez del servicio?

A veces, sí. Google indica que de vez en cuando juegos y aplicaciones pueden dejar el servicio Play Pass. Si esto sucede, el uso se mantiene, algo parecido a lo que ocurre con los días restantes de tu suscripción después de cancelarla.

Si el juego o aplicación eliminados es gratuito, entonces el acceso puede continuar pero los anuncios comenzarán a aparecer. Google dice que el acceso puede continuar durante “algún tiempo” si el contenido es de pago, pero eventualmente, los usuarios tendrán que comprar ese contenido.

¿Cómo gestiono mi suscripción a Play Pass?

Esto también es bastante simple. Igual que cualquier otra suscripción de la Play Store: desde el menú. Las suscripciones se listarán justo debajo de la opción de biblioteca en el menú de usuario al que accedes desde la esquina superior derecha de la aplicación Play Store.

Al igual que con el registro, toca en tu foto de perfil, y pagos y suscripciones será la tercera opción en la lista. Toca en eso para abrir el menú de suscripciones y si estás suscrito a Play Pass, lo verás en la lista. Luego puedes cancelar en cualquier momento desde esta ubicación.

¿Hay algún problema con el servicio?

El problema principal sigue siendo el mismo que Play Pass ha tenido desde su lanzamiento. Aunque ahora es menos problema de lo que era al principio: que realmente no hay tantos juegos o aplicaciones disponibles como parte del servicio. Esto seguirá cambiando con el tiempo, sin embargo. Google dijo al principio que estaba comprometido a añadir más juegos y aplicaciones a Play Pass cada mes. Y lo ha hecho hasta ahora.

Otro problema es la calidad del contenido disponible. Algunos de los contenidos incluidos son de calidad inferior. Sin embargo, los gustos de cada uno son diferentes y algunos usuarios encontrarán que la biblioteca de contenido de Play Pass es bastante buena. De nuevo, esto es algo que mejorará con el tiempo a medida que Google agregue más cosas nuevas.

¿Puedo registrarme en Play Pass con una cuenta de trabajo o escuela?

Desafortunadamente, no. Play Pass solo está disponible para cuentas personales de Google, no para aquellas vinculadas a trabajo o escuela.

Ahorra aún más con ofertas mensuales

El 12 de marzo de 2024, Google anunció nuevas formas en las que iba a mejorar las experiencias de juego en Android. Uno de ellos era con nuevas ofertas mensuales. Cada mes, Google comenzará a agregar nuevas ofertas para algunos de los juegos disponibles en Play Pass. Algunas de estas ofertas pueden incluir ahorros en compras dentro del juego. Por ejemplo, $5 de descuento en cualquier compra dentro del juego. Algunas de las ofertas ya disponibles son para juegos como Monopoly Go!, Clash Royale, EA Sports FC Mobile, Mobile Legends Bang Bang, y algunos otros.

Estas ofertas están incluidas en el precio mensual de $4.99 de Play Pass para que no tengas que subir a un nuevo nivel para conseguirlas. Y dado que estas ofertas cambian, querrás volver a consultar de vez en cuando. Dado que todos los juegos en Play Pass están disponibles de forma gratuita (incluso aquellos que normalmente costarían dinero sin la suscripción a Play Pass), es probable que las ofertas sean siempre descuentos en transacciones dentro del juego. Si eres de los que les gusta gastar un poco de dinero en compras dentro de los juegos que amas, entonces estas ofertas serán una excelente manera de ahorrar dinero en ellas.

¿Por qué debería registrarme en Google Play Pass?

Esto es principalmente para personas que utilizan mucho contenido de aplicaciones. Y aún más específicamente para personas que tienden a inclinarse hacia el contenido premium. Si ese eres tú y estás cansado de pagar el precio completo por cada cosa que descargas, esta es una forma alternativa de acceder a cientos de juegos y aplicaciones premium.

En cuyo caso, esa es una buena razón para registrarse. Otra buena razón es si tienes miembros de la familia o amigos que forman parte de tu cuenta de familia de Google Play. Esto les permite a todos acceso al servicio de Play Pass por la misma tarifa mensual que ya estás pagando. Lo que significa mucho contenido gratuito para todos los involucrados. Compartir es cuidar, y compartir Play Pass con amigos y familiares es un pequeño regalo interesante.