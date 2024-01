Google Messages finalmente está añadiendo subtítulos de imágenes gracias a RCS (Red de Comunicación Enriquecida)

Google activó la función de mensajería RCS hace un tiempo, y la mensajería en Android ha mejorado mucho. Una de las aplicaciones de mensajería más populares para Android es Google Messages. No hay que confundirla con Google Chat, Google Messages es la plataforma que la gente usa para la comunicación típica basada en números de teléfono. Bueno, Google Messages está trayendo subtitulado de imágenes, otro gran beneficio de tener la tecnología RCS.

La mensajería RCS ofrece una gran cantidad de beneficios sobre la antigua mensajería SMS. Las personas que usan Google Messages ya han visto algunos beneficios de esto, incluida una mejor seguridad, intercambio de archivos más grande, reacciones a los mensajes y más. A finales de este año, Apple finalmente habilitará la mensajería RCS para los iPhones. Sin embargo, la implementación de Apple seguirá estando bastante por detrás de la de Google.

Google Messages finalmente está trayendo subtitulado de imágenes.

Estamos acostumbrados a compartir imágenes con nuestros mensajes, y a veces queremos agregar un poco más de contexto a ellas. Tal vez quieras enviar una imagen de un gato durmiendo cómodamente dentro de una jarra de jugo con un subtítulo que diga “mis planes del fin de semana”. Bueno, ciertas plataformas como Facebook Messenger y WhatsApp te permiten agregar un subtítulo directamente a una imagen publicada. Significa que el texto y la imagen ocuparán una burbuja de mensaje. Esta es en realidad una característica relativamente nueva para WhatsApp.

Sin embargo, en el caso de Google Messages, esto no era posible. Cuando enviabas una imagen con texto, se enviaban como mensajes separados. Sin embargo, según un nuevo informe de @AssembleDebug en X, Google Messages está trabajando en traer el subtitulado de imágenes. En la imagen compartida por AssembeDebug, vemos capturas de pantalla con el texto agregado.

Esta es una gran característica y facilitará el envío de mensajes entre personas en Google Messages. En este momento, no sabemos cuándo Google va a implementar esta función para todos. Parece lo suficientemente completo como para ser implementado pronto. Sin embargo, no se sabe si Google lo implementará de forma arbitraria o como parte de una nueva actualización de funciones. Si es parte de una actualización de funciones, entonces estará a unos meses de distancia. Esperemos que no sea el caso.