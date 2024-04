Google está a punto de darle a los propietarios de iPhone un dolor de cabeza en cuanto a privacidad y seguridad al prepararse para cerrar otro servicio clave.

Usar un VPN es una excelente manera de mantener tus datos privados, evadir bloqueos regionales y más. Y no faltan opciones de VPN para iPhone para que las personas elijan. Pero una que las personas podrían tener está desapareciendo, y puede que no te sorprenda que la empresa que está terminando su servicio de VPN sea nada menos que Google, la empresa que simplemente no puede dejar de terminar el soporte para servicios.

El servicio en este caso es el Google One VPN, uno que Google solo lanzó en octubre de 2020. La función de VPN formaba parte de la suscripción más amplia de Google One y, si bien los precios comenzaron originalmente tan altos como $9.99 al mes para el plan Premium de Gone, actualmente solo se requieren $1.99 al mes para poder usar el componente VPN. Pero eso no será así por mucho tiempo.

Google ha comenzado a advertir a los clientes que comenzará a descontinuar la funcionalidad de VPN más adelante este año. Mientras que aquellos que poseen un teléfono Android Google Pixel seguirán disfrutando del acceso VPN como parte de la lista de características de ese dispositivo, todos los demás que pagan por Google One se verán perjudicados.

Nadie lo usaba

La noticia fue compartida por primera vez por Android Authority con Google enviando notificaciones que también detallaban otros cambios, incluida la eliminación del envío gratuito en pedidos de impresión a través de Google Photos.

“Con un enfoque en proporcionar las características y beneficios más demandados, estamos descontinuando el envío gratuito para algunos pedidos de impresión de Google Photos (en Canadá, el Reino Unido, EE. UU. y la UE) a partir del 15 de mayo y la VPN de Google One más adelante este año,” dice la alerta. “Como usuario de Pixel, seguirás disfrutando de la posibilidad de acceder a la VPN de Google a través de la configuración de Pixel si tienes modelos Pixel 7 o más nuevos.”

Google, por supuesto, tiene un historial de eliminar características y servicios que a la gente parecía realmente gustarle usar. Google RSS es un ejemplo que muchos todavía se niegan a perdonar a Google por quitar, pero en este caso, parece que el movimiento realmente podría tener mérito.

Según 9to5Google, la razón por la que se está eliminando la función One VPN es bastante simple: nadie la estaba usando en realidad. Según un comunicado a la salida, Google reportadamente dijo que la empresa está “descontinuando la función de VPN ya que descubrió que la gente simplemente no la estaba usando”. Como resultado, la decisión significa que el equipo podrá “reorientarse” y “apoyar más características demandadas con Google One”.

iMore ofrece consejos y orientación precisos de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple para apoyarse. ¡Aprende más con iMore!

Cabe destacar que Google anunció que Google One alcanzó la cifra de 100 millones de usuarios a principios de este año, por lo que surge la pregunta de cuántas personas realmente estaban utilizando la función de VPN para que se tomara esta decisión.

En cualquier caso, los propietarios de iPhone y Mac que ahora necesiten encontrar un nuevo VPN no deberían tener demasiados problemas, el mercado es enorme con algunas excelentes alternativas. Sin embargo, si ya pagas por Google One cada mes y hacías uso del VPN incluido, ahora tendrás que buscar una alternativa y agregar una suscripción a tu colección como resultado.

Aunque Apple no ofrece un VPN en sí mismo, iCloud Private Relay puede ofrecer algunas de las mismas funcionalidades. Parte de la suscripción iCloud Plus, la función asegura que los sitios web y servicios no puedan ver tu dirección IP real, reduciendo la posibilidad de que te rastreen en Internet y entre sesiones.

More from iMore